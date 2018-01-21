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كُتّاب وآراء
أمن أكادير يوقف "شرطيا مزيفا" في ملعب أدرار
تمكنت مصالح ولاية أمن أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، وهو عديم السوابق القضائية، بعد ضبطه من قبل عناصر الأمن متلبسا بمحاولته ولوج الملعب الكبير لأكادير، الذي كان يحتضن إحدى مباريات بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين في الكرة القدم، بعد إدلائه بشارة صدرية مزورة (Badge) خاصة بموظفي الشرطة.
وزاد المصدر نفسه أن الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الأمن أظهرت أن المشتبه فيه سبق وأن كان يقطن برفقة موظف للشرطة إلى غاية شهر دجنبر من السنة المنصرمة، وقام في غفلة منه بالاستيلاء على شارته الخاصة، وعمد إلى استنساخها بغرض توظيفها في انتحال صفة شرطي، قبل أن يتم توقيفه أثناء محاولة استعمالها في ولوج ملعب كرة القدم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، في أفق ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في شأنها.