24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2712:4415:2817:5219:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. المغرب يفكّك الرواية المكسيكية بشأن بيع "ذيل ديناصور مغربي" (5.00)

  2. الكاروشي: رفضت عروضا كثيرة حبا في نادي الرجاء (5.00)

  3. سرقة أغطية بالوعات تستنفر "ليديك" في المحمدية (5.00)

  4. الأغلبية تنهي التردد بالمصادقة على ميثاق لضبط "التضامن الحكومي" (5.00)

  5. هل لجأت تركيا إلى صفقة روسية للتدخل في الأراضي السورية؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نصب وخيانة أمانة يجرّان شابا إلى القضاء بخريبكة

نصب وخيانة أمانة يجرّان شابا إلى القضاء بخريبكة

نصب وخيانة أمانة يجرّان شابا إلى القضاء بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 22 يناير 2018 - 12:20

مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، بعد انصرام مدة الحراسة النظرية، أحد الأشخاص الموقوفين من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، على خلفية الاشتباه في تورطه في تكوين شبكة متخصصة في النصب.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح الأمنية تلقت مجموعة من الشكايات حول تعرض أشخاص للنصب، مما دفعها إلى ترصد المشتكى به باستعمال معطيات علمية وتقنية وميدانية، تكللت بإيقاف المشتبه به وإخضاعه للبحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث، الذي أجرته المصالح الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة، كشف أن الموقوف نصب على عدد كبير من الضحايا، من خلال الإيقاع بهم، وإيهامهم بتأكيدات خادعة، وسلب مبالغ مالية مهمة منهم، مشيرة إلى أن المشتبه به تم تقديمه أمام القضاء لمتابعته بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب، وخيانة الأمانة، وتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص، والقيام بنشاط مؤسسة الائتمان دون رخصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.