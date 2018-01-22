نصب وخيانة أمانة يجرّان شابا إلى القضاء بخريبكة

هسبريس من خريبكة

مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، بعد انصرام مدة الحراسة النظرية، أحد الأشخاص الموقوفين من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، على خلفية الاشتباه في تورطه في تكوين شبكة متخصصة في النصب.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح الأمنية تلقت مجموعة من الشكايات حول تعرض أشخاص للنصب، مما دفعها إلى ترصد المشتكى به باستعمال معطيات علمية وتقنية وميدانية، تكللت بإيقاف المشتبه به وإخضاعه للبحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث، الذي أجرته المصالح الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة، كشف أن الموقوف نصب على عدد كبير من الضحايا، من خلال الإيقاع بهم، وإيهامهم بتأكيدات خادعة، وسلب مبالغ مالية مهمة منهم، مشيرة إلى أن المشتبه به تم تقديمه أمام القضاء لمتابعته بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب، وخيانة الأمانة، وتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص، والقيام بنشاط مؤسسة الائتمان دون رخصة".