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الرئيسية | حوادث | حادث سير ينهي حياة تلميذة ضواحي مراكش

حادث سير ينهي حياة تلميذة ضواحي مراكش

حادث سير ينهي حياة تلميذة ضواحي مراكش
هسبريس من مراكش
الاثنين 22 يناير 2018 - 16:15

لفظت فتاة في ربيعها التاسع عشر أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضها لحادثة سير بتراب الجماعة القروية تسلطانت.

وأحيلت جثة الضحية، وهي تلميذة تدرس بمستوى الباكالوريا في إحدى الثانويات التأهيلية بـ"حي المحاميد" المراكشي، على مستودع الجثامين في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليمها إلى أسرتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - oued amlil الاثنين 22 يناير 2018 - 16:36
رحمها الله اللهم ارزق ذويها الصبر مزيدا من الحذر والسلامةللجميع.
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14
2 - صديق حسين الاثنين 22 يناير 2018 - 16:57
اللهم احسن واكرم نزلها و تغمدها بواسع رحمتك والهم زويها الصبر و حسن العزاء و انا لله و انا اليه راجعون
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3 - الله أكبر الاثنين 22 يناير 2018 - 17:04
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وأنت خير الغافرين امييين
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5
4 - عبد الواحد الاثنين 22 يناير 2018 - 17:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله مااعطى ولله مأخذ اللهم ارحمهما وصبر أهلها
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4
5 - رحيوي الاثنين 22 يناير 2018 - 17:34
اعتقد ان مراكش على راس لائحة الحوادث في المجال الحضري لدلك يتعين اعادة النظر في طرق تسليم رخص السياقة ولا اعتقد بان هناك خشونة كل ما هناك تساهل ، هادا الاخير يشكل خطرا على مستعملي الطرق، شخصيا استعمل الطريق السيار بشكل يومي و االملاحظ ان اغلب السيارات المخالفة للسير تحمل رقم 26، اتمنى الانتباه لهادا
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