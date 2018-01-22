حادث سير ينهي حياة تلميذة ضواحي مراكش

هسبريس من مراكش

لفظت فتاة في ربيعها التاسع عشر أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضها لحادثة سير بتراب الجماعة القروية تسلطانت.

وأحيلت جثة الضحية، وهي تلميذة تدرس بمستوى الباكالوريا في إحدى الثانويات التأهيلية بـ"حي المحاميد" المراكشي، على مستودع الجثامين في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليمها إلى أسرتها.