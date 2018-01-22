مشفى الناظور يستقبل مصابي تدافع في معبر مليلية

هسبريس من الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور بأن إحدى بوابات الولوج إلى مدينة مليلية شهدت، اليوم الاثنين، حادث تدافع خلف إصابات.

وأضافت في بلاغ، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرى تسجيل إصابة 4 أشخاص بحالات إغماء، ليتم نقلهم إلى المستشفى الحسني بمدينة الناظور.

ووفقا للمصدر نفسه فقد غادر ثلاثة من المصابين المشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية؛ فيما تم الاحتفاظ بشخص واحد تحت المراقبة الطبية.