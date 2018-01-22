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كُتّاب وآراء
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مشفى الناظور يستقبل مصابي تدافع في معبر مليلية
الاثنين 22 يناير 2018 - 14:05
أفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور بأن إحدى بوابات الولوج إلى مدينة مليلية شهدت، اليوم الاثنين، حادث تدافع خلف إصابات.
وأضافت في بلاغ، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه جرى تسجيل إصابة 4 أشخاص بحالات إغماء، ليتم نقلهم إلى المستشفى الحسني بمدينة الناظور.
ووفقا للمصدر نفسه فقد غادر ثلاثة من المصابين المشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية؛ فيما تم الاحتفاظ بشخص واحد تحت المراقبة الطبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - الوطنية الاثنين 22 يناير 2018 - 14:19
اوقفوا التهريب الذي اصبح يقتل الارواح والاقتصاد المغربي وحسنوا اوضاع الشعب الذي يعاني الفقر والحكرة
2 - عنان الاثنين 22 يناير 2018 - 14:19
الحادث وقع صباحا.وتمت وفاة شخص بالغ في الحين يعني اثناء التدافع. وتم تسجيل حالتين خطيرتين ايضا.اشمن دو ر واشمن مهمة عند رجال الأمن و المخازنية عند هاد البوابة .دور المتفرج طبعا وانتظار خروج البراكدية و الحمالة من اجل حلبهم 10 او 20 درهم .للعلم فقط هذه البوابة وليست معبرا على شكل اسطوانه داءرية لا تستوعب اكثر من شخص واحد .تصوروا الفين البشر باغيين يدخلو دفعة واحدة .الدرهم طايح بزاف مع التعويم ورغم ذلك التجارة امارش علاش....
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3 - ريف إي نو الاثنين 22 يناير 2018 - 14:28
فاجعة تلوى الأخرى و الدولة لم تحرك ساكنا في ملف مغربية سبتة و مليلة وباقي الجزر واش هادوك ماشي من المغرب فين هادوك لي كايداعيو أنهم وطنيين و يقولك لن نسمح في شبر من بلادي سير شوف شحال من شبر مشالينا و حنا كانشوفو وكانقولو العام زيييين
4 - jihaad الاثنين 22 يناير 2018 - 14:32
الى متى سيستمر هذا النزيف في المعابر الحدودية (مليلية و سبتة)
اين هم المسؤولون المغاربة
هل كرامة المواطن المغربي اصبحت بلا قيمة
نريد حلا عاجلا لهذه الازمة
الله يجيب لي فيها لخير لكل مسلم
اين هم المسؤولون المغاربة
هل كرامة المواطن المغربي اصبحت بلا قيمة
نريد حلا عاجلا لهذه الازمة
الله يجيب لي فيها لخير لكل مسلم
5 - تمغربيت الاثنين 22 يناير 2018 - 14:33
هذا شي زاد عن عن حده اجدوا الحل يا ساسة المغرب كرامة المواطن المغربي وصورة المغرب ليس لها أهمية عندكم... أن لم تلتقطوا الان رسالة الشارع المغربي وتتدركوا الأمر لا نعرف أين سوف يتجه المغرب...
6 - hosni الاثنين 22 يناير 2018 - 15:00
الله اشد الحق فالمفسدين الخونة الذي نهبوا ثروات البلاد انظروا ماذا فعلتم في اخوتكم لم يستطع المواطن البسيط حتى ايجاد ابسط الحقوق والعيش بكرامة وعزة نفس داخل وطنه ، لايهمكم امرهم بقدر اهتمامكم بتكديس الأموال وتكنيزها وحمايتها بأحدث الأجهزة العسكرية التي نحن في غنى عنها لكم الله يا ابناء جلدتي
7 - Amir الاثنين 22 يناير 2018 - 15:01
المسؤولون في مكاتبهم المكيفه وفي فيلاتهم الفاخرة في الرباط ،وفظيحه كبرى تدورو رحاها في المعابر الحدودية ومنذ عقود من الزمان. مشاهد يندى لها الجبين لا يمكن السكوت عنها. الاسبان في الجهه الاخرى لا يعرفون ماذا يفعلون مع هذا الكم الهائل من البشر الغير المنظم والجائع يبحث عن لقمة العيش في مذلة كاملة.
البارحه رأيت عبر الجريده الالكترونيه فيديو يظهر التعامل الهمجي والمستبد للقوات المخزنيه بعضهم بلباس مدني كالمافيا ، مع الاهالي الذين تظاهرو بشكل سلمي ضد التعسف الذي هم ضحيه له. كان هناك ضرب ورفس وشتم ودفع.
هذا طبعا لا يبشر بخير لان كما يعرف الجميع للصبر حدود. والسلام
البارحه رأيت عبر الجريده الالكترونيه فيديو يظهر التعامل الهمجي والمستبد للقوات المخزنيه بعضهم بلباس مدني كالمافيا ، مع الاهالي الذين تظاهرو بشكل سلمي ضد التعسف الذي هم ضحيه له. كان هناك ضرب ورفس وشتم ودفع.
هذا طبعا لا يبشر بخير لان كما يعرف الجميع للصبر حدود. والسلام
8 - said الاثنين 22 يناير 2018 - 15:01
la seule race au monde qui n'est pas encore capable de respecter une simple file d'attente! des morts et des blessès partout, dans les stades pour les billets,a la mecque,au distributiion d'aides alimentaires,.....quel honte
9 - المغرب قبل مدغشقر الاثنين 22 يناير 2018 - 15:51
حكمت علينا الظروف نعيشو مطحونين ومذلولين في بلادنا
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