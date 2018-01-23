شاحنة تردي خمسينيا قتيلا في إقليم شيشاوة

هسبريس من مراكش

لقي شخص في بداية عقده الخامس مصرعه في حادثة سير وقعت، الاثنين، بالطريق الوطنية الرابطة بين شيشاوة وأكادير على مستوى الجماعة القروية افلاسين التابعة لتراب إقليم شيشاوة، عندما دهسته شاحنة من الحجم المتوسط.

وأحيلت جثة الضحية، الذي كان بين ن ركاب حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة أكادير، على مستودع الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك استغل توقف الحافلة بإحدى المقاهي الموجودة بالطريق الوطنية المذكورة بتراب إقليم شيشاوة لتناول وجبة الفطور، وأثناء قطعه الطريق تعرض للدهس من قبل شاحنة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث.

وفتحت مصالح الدرك الملكي، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.