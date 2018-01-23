24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:29
|17:53
|19:11
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- التأجيل يطال عملية ترحيل الروهينغا من بنغلاديش
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية
- العجز والإعجاز
- واقع الممارسة السياسية بالمغرب
"تعدد التعويضات" .. غاية سياسية تكشف الضعف القانوني للنواب (5.00)
في يومها العالمي .. الجمارك المغربية ترتدي رداء الثقافة والإنسانية (5.00)
رصيف الصحافة: "مياه عادمة" بجماعة البحراوي تنذر بكارثة بيئية (5.00)
مفكر مصري يدعو إلى ثورة ثقافية ونسف "المقدسات السياسية" (5.00)
- التعديل الحكومي .. الملك محمد السادس يعين خمسة وزراء جدد - (104)
- مؤشر التنمية الشاملة يذيل المغرب في تقرير عالمي للدول الناشئة - (76)
- بورقية تعزو ضعف مستوى التلاميذ إلى توظيف الأساتذة بلا تكوين - (75)
- المغرب يستعد للحرب الإلكترونية باقتناء طائرات أمريكية متطورة - (66)
- الملك محمد السادس يوافق على فتح مهنة "عدل" أمام المغربيات - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاحنة تردي خمسينيا قتيلا في إقليم شيشاوة
لقي شخص في بداية عقده الخامس مصرعه في حادثة سير وقعت، الاثنين، بالطريق الوطنية الرابطة بين شيشاوة وأكادير على مستوى الجماعة القروية افلاسين التابعة لتراب إقليم شيشاوة، عندما دهسته شاحنة من الحجم المتوسط.
وأحيلت جثة الضحية، الذي كان بين ن ركاب حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة أكادير، على مستودع الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك استغل توقف الحافلة بإحدى المقاهي الموجودة بالطريق الوطنية المذكورة بتراب إقليم شيشاوة لتناول وجبة الفطور، وأثناء قطعه الطريق تعرض للدهس من قبل شاحنة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمكان الحادث.
وفتحت مصالح الدرك الملكي، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا أوليا تحت إشراف النيابة العامة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة.