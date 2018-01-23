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الرئيسية | حوادث | تهمة الارتشاء تورط أشهر قائد بالحي الحسني

تهمة الارتشاء تورط أشهر قائد بالحي الحسني

تهمة الارتشاء تورط أشهر قائد بالحي الحسني
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 08:17

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، نجيم بنسامي، بإحالة قائد منطقة حي الليمونة بعمالة مقاطعات الحي الحسني على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، (ع.م)، على خلفية تورطه في ملفات ذات صلة بتهم تتعلق بتلقي رشاوى واستغلال النفوذ.

وقال مصدر قضائي لهسبريس إن قاضي التحقيق أمر بمتابعة المعني بالأمر، الذي يتمتع بالامتياز القضائي، في حالة اعتقال بجناية "الارتشاء"، رفقة ثلاثة أعوان سلطة، مؤكدا أن تلقي رشاوى بقيمة تفوق 100 ألف درهم يتم تكييفها جناية خلال المتابعة.

وتأتي متابعة هذا المسؤول الترابي بالحي الحسني على خلفية تقاطر عشرات الشكايات ضده تتهمه باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وتلقي رشاوى والاعتداء.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع قبل أشهر، تم خلاله الوقوف على توفر القائد على مبالغ مالية كبيرة أثارت شكوك ضباط الفرقة الذين تتبعوا مصادرها ليتبين أنه تحصل عليها من خلال إتاوات كان يفرضها على المواطنين لقاء حصولهم على خدمات معينة من الإدارة التي يشرف على تسييرها.

كما وقف المحققون كثيرا عند الأسباب والعوامل التي جعلت المتابع يحتفظ بمنصب المسؤولية في دائرة الليمون لمدة تزيد عن 14 سنة؛ وهي الفترة التي تمكن خلالها من نسج مجموعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات النافذة بالمنطقة، يجري حاليا التحقيق فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عسو الريش الثلاثاء 23 يناير 2018 - 08:41
قبل معاقبة القاءد يجب معاقبة الدي تركه في مكانه 14 سنة من هنا يتضح ان القاءد نسج علاقة مافيا من المرتشين الدين يسهلون عليه العملية و يتصيدون له الضحايا و ما اكثرهم
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124
2 - al makrichi الثلاثاء 23 يناير 2018 - 08:50
قال لي أحد التجار أنه يأخد 3000 درهم من أي صاحب محل تجاري يريد إستغلال الملك العمومي أو بناء سدة في محله. ومنطقة الليمونة بها أكبر مشاريع السكن الإقتصادي وحسب شحال جمع ذيال لفلوس.
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76
3 - عباس الثلاثاء 23 يناير 2018 - 08:52
المغرب يتحرك في الاتجاه الصحيح. يجب على وزارة الداخلية حذف رتبة (قائد) من قاموس الرتب الادارية لما تحمله هاذه الكلمة من خلفيات عهد الاستعمار من قمع و بطش و مزاجية.
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95
4 - غيورة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 08:54
ان الله يمهل ولا يهمل بغيتو تشبعو بزاف .
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57
5 - فرناس الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:07
هناك بعض ناهبي المال العام و المرتشين لم يدركوا بعد ان الشعب المغربي اليوم ليس هو ذالك في العهد القديم. ذالك الخنوع الامي المسامح في حقه .الان عهد جديد وجيل واع بما له وماعليه. انه جيل الضما ليس السفسطة كما كان من قبل. فالويل لمن اراد ان يتلاعب بمصالح المواطن .فالعالم اصبح قرية صغيرة فاي عمل قمت به يعلم به العالم بالوسائل الجد متطورة.
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52
6 - مواطن الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:10
سهام الليل لا تخطئ أبدا.... ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.
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31
7 - samir marrakechi الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:11
أقول لهذا القايد لا تخف و لا تحزن ، بل أبشر بالترقية ،، فالرشوة لا تساوي شيئا أمام من ضرب بائعة الخبز و أهانها حتى أحرقت نفسها ، و لا تساوي شيئا أمام القايد الذي صوروه عريانا في سرير إمرأة متزوجة ، و لم يحاسبهم أحد. لأن ملكنا يحمي المخزنيين ، حتى من قتلوا شخصا بآسفي معروفون بالأسماء واحدا واحدا و ألقوا التهمة على صديقه المسمى نور الدين الخاي، و فضحهم الصحافي حميد مهداوي، و وصل الملف بين يدي الملك منذ سنتين، و المتهم البريئ مازال مسجونا، و المخزنيين القتلة المجرمين أحرار و الصحافي المهداوي لفقت له تهم ثقيلة و هو الآن مسجون. عاش الملك عاش الظلم عاش النهب عاش الفساد.
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70
8 - KAMاا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:13
ا ستمرارية القائد في مهامه طول هده المدة لا يحتاج الى تحليل عميق فهو حلقة من حلقات مافيا الداخلية المبتزين المرتشين المفسدين ولن نصدق حتى هدا الاعتقال فكتير من امثاله تم تنقيلهم الى مناطق اخرى لدفن ملفاتهم وابعادهم عن المحاسبة وربما قد تتم ترقيتهم الى كتاب عامون لبضع سنين بعدها الى عمال وولاة في اقاليم المملكة
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52
9 - fati fati الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:17
هادو ليخرجو على المغرب الله إهديهوم إقومو بلوجيب ديالهم
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9
10 - A.A الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:21
C est la raison pour laquelle il faut procéder à une mobilité régulière.Comment avait Il pu conserver son poste durant toute cette période ?sans doute la complicité de personnes tierces est de mise? Salut à bons entendeurs.
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16
11 - أميييينة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:23
لا أقول إلا براڤو براڤو براڤو على محاسبة الجاني، أربعة عشر عاما أقدمية في نفس المكان من الممكن أن تَدْعُوَ النفسَ للحيف عن المعقول و الصدق،،كان في سلك التعليم بالسبعينات و إلى الثمانينات قرارٌ لا يسمح أن يتجاوز المؤطرُ (كان يسمى المفتشَ) أربعَ سنواتٍ بمقاطعته التي يراقب فيها المدرس بالأقسام، ثم يتم نقله لمقاطعة أخرى،،و كان المدرِّسُ سواء بالابتدائي أو الثانوي و بالقانون التربوي لا يدرس بقسمه أبناءَه، لأن العاطفة تغلب أحيانا المنطق في التنقيط،،،/ براڤو للقانون الصارم ثانية...،الرشوة تُحِقُّ الباطلَ و تُبْطِلُ الحقَّ و مطلوبٌ التصدي لها،،،
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17
12 - HASSAN الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:23
أتساءل باستغراب..ماذا يستفيد هؤلاء المسئولين من كل هذه المناورات والدسائس..أحسبوا أن تقلد المسئوليات بمثابة غنيمة لا تعوض لجمع الأموال من حلال وحرام..ألا يكتفون بأجورهم..لا حول ولا قوة الا بالله
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16
13 - متأمل الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:32
هذا القائد ماذا ينقصه حتى يتعاطى الرشوة التي حرمها الله فالسبب الحقيقي وراء هذا الجشع هو عدم وجود الوازع الديني لدا مثل هؤلاء القوم فنتمنى من المسؤولين إنزال على مثل هؤلاء أشد العقوبات ومن ضمنها طرده من العمل حتى نقضي على مثل هؤلاء المفسدين الذين يسيؤون للإدارة وللوطن وحتى يكونوا عبرة للمفسدين الآخرين.
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20
14 - ابن الحي الحسني الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:40
نستنكر وندين هدا الاستبداذ من طرف هذا المسؤول ومن نحمل المسؤولية الاولى والتامة للسيدة العامل التي تعد الرئيسة المباشرة على هدا القائد حسب التسلسل الاداري اد كيف يعقل ان يتم التستر على هذه الخروقات والتجاوزات رغم تقاطر الشكايات على مصالح العمالة ولم تحرك ساكنا حتى وصل الأمر بتنضيم وقفة احتجاجية امام العملة بعدما وصل الامر الى حدود احتجاز مواطن بمرحاض وهو خرق سافر لجميع اتفاقيات ومقتضيات حقوق الانسان وهو ما يعيدنا الى العهد المنبود لسنوات الجمر والرصاص الدي قطع معه هدا العهد الجديد عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في اطار المصالحة الوطنية لجبر الضرر ولهدا نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل المقصرين.
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19
15 - بنت البلاد الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:50
هاد الناس طغاو بلا قياس حسبي الله و نعم الوكيل في مصاصي جيوب الضعفاء ولكن الله يمهل و لا يهمل
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22
16 - Md bihi الثلاثاء 23 يناير 2018 - 10:04
من كان وراء بقائه طيلة هذه المدة ، أكيد كان يستفيد هو الآخر من تلك الإتاوات . لازالت الرشوة واستعمال الشطط في إستغلال السلطة ينخران جسم المجتمع قمة وقاعدة .
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17
17 - صوامع فاس الثلاثاء 23 يناير 2018 - 10:35
متى يتم فتح تحقيق مع من تغاضى و لا زال يتغاضى على البناء العشوائي و اضافة عدة طوابق دون رخص تفوق الأربعة و خمسة و ستة طوابق على بقع أرضية لا تتعدى الخمسون متر ببندباب و عين هارون باب السيفر ال 45 الحافة لابيطا بنزاكور البورنيات و عوينة الحجاج بفاس ..و هكذا بهاته الأحياء أصبحت المنازل بهاته الأحياء تشبه الصوامع ..
هذا دون الحديث عن انتشار احتلال الملك العام و البناء عليه بهاته الاحياء ...
فالى متى سيستمر هذا الوضع ?
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16
18 - العربي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 11:19
لا يتعلق الأمر بحالة منعزلة بل هي نتاج منضومة فاسدة تقوم على هرمية اساسها كل و وكل.
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6
19 - عبدالله الثلاثاء 23 يناير 2018 - 11:56
سبحان الله العظيم الله اي خليكم ما تشوفوش بعيد ، غير شوفو لا القائد ولا الدرك الملكي ولا الديواني ولا الوزير كيف عايش ، تا تشوفو غير لي على برا ، شوفو حياتهم الشخصية كيف عايشين شوفو اولادهم شوفو زوجاتهم ، الله يستر لي تا يعيش في الحرام الاه سبحانه وتعالى معيشهوم في الجحيم زوجته تا تكون فاسدة أولاده تا يكونو مخضرين او عايشين في عداب بلا ما يحسو ولكن كائنين اولاد الناس لي عايشين هانيين ما فكرشهوم عجينة او كاين لي عنده مسوولية لي ما عندو ما يسرق فيها كل واحد او حالو الله يستر. القائد في المغرب اغلبيتهم داكشي لي تا يسرقوه تا يحطوه في البار الله يعفو عليهم ، راه دعوة المظلوم ما تمشي ما تجي تا ضرب مولاها الله يستر او تا يخلص مدوبل.
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9
20 - وطني الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:23
الحبس والمحاسبة لكل من فتح له الطريق لاختلاس اموال الشعب
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7
21 - مغربى مناضل الثلاثاء 23 يناير 2018 - 12:36
جميع قياد المملكة فى عهد الحسن الثانى ضاعفوا لهم الراتب الشهرى من أجل ألا يقبضوا رشوة فهل إنتهوعن قبضها بل مضاو كثر من رازوار مزيان كانو كيشدو ب200 درهم دابا بالآلاف إن لم تكن الملايين زيد على الهدايا والزرود ووو.. وقولها لوزير الوظيفة العمومية الذى يدعى أنه سيقضى على الفساد والمفسدين هاد القايد 14 سنة وهو يبتز ويستبد ويقمع ويظلم ويتجاوز كل الحدود وعاث فى الأرض فسادا ولا أحد يبلغ عنه لأن المخزن فى الدول المتقدمة الراقية كيهرب ليه المواطن خوفا من اللصوص وحنا كنهربو منو لأنه هو اللص الحقيقى ههههه مغرب العجائب ... الخوف من القائد الخوف من البوليسى ومن جادارمى ومن لمقدم وحتى الشاوش لقد زرعتم الخوف والرعب فى قلب المواطن حتى لا يفكر فى المطالبة بحقوقه ويبقى عبدا مستعبدا لكم مكبل ومجرد من كرامته وحريته ... لكن مع الجيل الصاعد سيتغير الكثير كونوا مطمئنين لكن بعد فوات الأوان فالحكومات تكذب علينا فقط مادام الفساد يتحكم فى مفاصل الدولة فلا أمل لأن كل من أراد محاربته سيصطدم بجدار صلب يصعب إختراقه فلا يستطيع تقديم استقالته ولا يستطيع تقديم روحه من أجل التغيير وهذا لا ينبغى إلا لرجال أشداء غيورين .
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6
22 - le Marocain الثلاثاء 23 يناير 2018 - 13:27
la première chose qui attire l attention c est comment se fait il qu il ait pu être épargné de tous les mouvements qui se sont succedés depuis qu il a dépassé 4 ans? C'est pas un hasard.D ailleurs Il n est pas le seul à Casa. Seule la nomination de l actuel ministre qui donne encore de l 'espoir à une vie meilleure à ses collègues perdus dans les recoins les plus penibles du Royaume que seules leurs familles connaissent les souffrances qu ils endurent.Tous leurs sacrifices sont jetés à l eau par ce genre d agissements qui entachent une noble fonction et déshonorent tout un corps.
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0
23 - Ali Abdi الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:10
Malheureusement aucun commentaire n à fait allusion à une catégorie d agents d autorité qui honore la fonction et qui remplit avec brio la fonction du caïd et celles du président communal et de tous les chefs des services extérieurs.Helas le caïd et comme l arbitre .Quand ce dernier a bien jugé son match,personne n' en parle.Mais quand il commet une bavure tout le monde lui endosse la responsabilité de la défaite.On ne naît pas caïd,tout un chacun a droit à le devenir et par là c est un métier comme les autres où on trouve le bon et le mauvais.
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-1
24 - شانة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:08
ما هو المشكل هذا القائد هو نتيجة منظومة قديمة جديدة كل ماهو متعلق بالامن يعد من المقدسات وهذا القائد لم يقبض عليه لانه كان يرتشي بل هناك حلقة ضايعة لانه يرتشي منذ 14سنة كل ماهناك ان من كان يحميه وجد نفسه محاطا بالخطر فأراد ان يظحي به ومع ذالك سيحاكم وسيأخذ عقوبة مخففة نضرا لخدمته الوطن فهاذو ا خدام المخزن
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