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كُتّاب وآراء
وفاة شخص تحت الحراسة النظرية في ميدلت
توفي اليوم الإثنين بميدلت، شخصٌ كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي بالمدينة، بعدما كان موضوع بحث قضائي.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تدخلت، مساء يوم السبت المنصرم، لتوقيف الهالك ومستخدمين في محل عمومي بعدما دخلوا في خلاف تطور إلى تبادل للعنف؛ وهو ما استدعى الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل السكر العلني البين وتبادل الضرب والجرح، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
أثناء سريان مدة الحراسة النظرية، يضيف البلاغ عينه، "ظهرت على المعني بالأمر علامات العارض الطبي في أمعائه الداخلية مما استدعى نقله إلى المستشفى المحلي في خمس مناسبات، قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى حيث وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين".
وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ملابسات وظروف هذه القضية، تم بموجبه تحصيل إفادات الشهود والاستماع لجميع الأطراف، كما جرى إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن التهاب حاد في الغشاء الداخلي للأمعاء.