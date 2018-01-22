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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص تحت الحراسة النظرية في ميدلت

وفاة شخص تحت الحراسة النظرية في ميدلت

وفاة شخص تحت الحراسة النظرية في ميدلت
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 يناير 2018 - 22:11

توفي اليوم الإثنين بميدلت، شخصٌ كان محتفظا به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي بالمدينة، بعدما كان موضوع بحث قضائي.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تدخلت، مساء يوم السبت المنصرم، لتوقيف الهالك ومستخدمين في محل عمومي بعدما دخلوا في خلاف تطور إلى تبادل للعنف؛ وهو ما استدعى الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل السكر العلني البين وتبادل الضرب والجرح، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

أثناء سريان مدة الحراسة النظرية، يضيف البلاغ عينه، "ظهرت على المعني بالأمر علامات العارض الطبي في أمعائه الداخلية مما استدعى نقله إلى المستشفى المحلي في خمس مناسبات، قبل أن يتقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى حيث وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين".

وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ملابسات وظروف هذه القضية، تم بموجبه تحصيل إفادات الشهود والاستماع لجميع الأطراف، كما جرى إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن التهاب حاد في الغشاء الداخلي للأمعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ميدلتي حر الاثنين 22 يناير 2018 - 23:05
ان الله وان اليه راجعون ..........والله ياخد الحق هادو غاه طغاو فلبلاد ( بيع الخمر cafe le pin ) القوي ياكل الضعيف
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2 - مول الصنطيحة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 02:58
الله إرحمو يجب إعادة النظر في طريقة و ظروف الحراسة النظرية
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3 - مجهول الثلاثاء 23 يناير 2018 - 03:52
ان لله وانا اليه راجعون يجب معاقبة كل من تسبب في هده الحادثة . اصحاب محل وعناصر الشرطة المتقاعسين
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