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ثمانية مصابين في اصطدام سيارتين بإقليم تنغير
أسفر اصطدام بين سيارة خاصةة وسيارة أجرة من الصنف الكبير، على مستوى الطريق الوطنية رقم 10، بين ايت عيسى اوبراهيمّ وتنغير، عن إصابة 8 ركاب، حالة 3 منهم وصفت بـ"الحرجة".
الحادث خلف إصابات في صفوف ركاب السيارتين، نقلوا إثرها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي لتنغير لتلقي العلاجات الضرورية.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، انتقلت عناصر الدرك الملكي لسرية تنغير والسلطات المحلية لقيادة تاغزوت نايت عطا إلى مكان الحادث، حيث جرى فتح تحقيق في أسبابه واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد المسؤوليات.