وفاة رجل أمن في حادث مروري بالمدينة الحمراء

إبراهيم مغراوي

لفظ شرطي، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، بعد أن دهسته شاحنة بحي عين ايطي داخل المجال الترابي لمقاطعة النخيل بمراكش.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن الهالك نقل قيد حياته إلى المستشفى، وقدمت إليه كل الإسعافات والمعالجات الضرورية؛ لكن المنية وافته خلال تدخل الفريق الطبي الذي أشرف على إنقاذه.

وأضافت المصادر أن عناصر من مصلحة حوادث السير قامت، بأمر من النيابة العامة، بتحرير محضر حول ملابسات الحادث ونقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.