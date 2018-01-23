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كُتّاب وآراء
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وفاة رجل أمن في حادث مروري بالمدينة الحمراء
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:26
لفظ شرطي، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، بعد أن دهسته شاحنة بحي عين ايطي داخل المجال الترابي لمقاطعة النخيل بمراكش.
وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن الهالك نقل قيد حياته إلى المستشفى، وقدمت إليه كل الإسعافات والمعالجات الضرورية؛ لكن المنية وافته خلال تدخل الفريق الطبي الذي أشرف على إنقاذه.
وأضافت المصادر أن عناصر من مصلحة حوادث السير قامت، بأمر من النيابة العامة، بتحرير محضر حول ملابسات الحادث ونقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:37
قال الله تعالى لقمان "إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ' صدق الله العضيم.
الله يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء.
الله يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء.
2 - moufida الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:38
الله يرحمه ويغفر دنوبه ويوسع قبره ويصبر اهله يا ارحم الراحمين
3 - abdou الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:39
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه والله انها مهنة المخاطر
4 - بدون الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:40
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
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