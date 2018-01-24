24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2612:4415:3017:5419:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الهاوية (5.00)

  2. لأول مرة .. المعهد العالي للقضاء يتيح تكوين ملحقين عسكريين (5.00)

  3. المقاتلات التركية تقصف أهدافا في شمال العراق (5.00)

  4. تساقطات الأمطار والثلوج تعود إلى مناطق المغرب (5.00)

  5. حراك الريف .. الزفزافي يساند الحرية والمهداوي يرفض "ذبح القانون" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إصابة قائد ومسؤول سياحي في حادثة ناحية زاكورة

إصابة قائد ومسؤول سياحي في حادثة ناحية زاكورة

إصابة قائد ومسؤول سياحي في حادثة ناحية زاكورة
محمد آيت حساين
الأربعاء 24 يناير 2018 - 07:08

أفادت مصادر هسبريس بأن قائد قيادة تامكروت بإقليم زاكورة نقل، مساء الثلاثاء، إلى قسم المستعجلات بالمركز ألاستشفائي سيدي حساين بناصر بورزازات لتلقي العلاج، بعد إصابته بجروح نتيجة تعرضه رفقة مندوب السياحة وموظف بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومسؤول بوقاية المدنية بتامكروت لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 التي تربط بين زاكورة وامحاميد الغزلان، وبالضبط بنفوذ جماعة فزواطة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة تابعة لمندوبية السياحة، وأصيب على إثره قائد قيادة تامكروت بجروح، حيث وصفت حالته بالحرجة، فيما إصابة باقي الركاب كانت طفيفة.

الحادث استدعى حضور ممثل الكاتب العام للعمالة "العامل بالنيابة" وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، وعمل كل في إطار اختصاصه على معاينة الحادثة ونقل الركاب على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لزاكورة وتوجيه القائد إلى ورزازات، وفق المصادر.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية زاكورة فتحت بحثا في النازلة لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث، لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة سالفة الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.