إصابة قائد ومسؤول سياحي في حادثة ناحية زاكورة

محمد آيت حساين

أفادت مصادر هسبريس بأن قائد قيادة تامكروت بإقليم زاكورة نقل، مساء الثلاثاء، إلى قسم المستعجلات بالمركز ألاستشفائي سيدي حساين بناصر بورزازات لتلقي العلاج، بعد إصابته بجروح نتيجة تعرضه رفقة مندوب السياحة وموظف بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومسؤول بوقاية المدنية بتامكروت لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 التي تربط بين زاكورة وامحاميد الغزلان، وبالضبط بنفوذ جماعة فزواطة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة تابعة لمندوبية السياحة، وأصيب على إثره قائد قيادة تامكروت بجروح، حيث وصفت حالته بالحرجة، فيما إصابة باقي الركاب كانت طفيفة.

الحادث استدعى حضور ممثل الكاتب العام للعمالة "العامل بالنيابة" وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، وعمل كل في إطار اختصاصه على معاينة الحادثة ونقل الركاب على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لزاكورة وتوجيه القائد إلى ورزازات، وفق المصادر.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية زاكورة فتحت بحثا في النازلة لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث، لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة سالفة الذكر.