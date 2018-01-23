سلاح أمني يوقف متورطا في شبكة إجرامية بالرباط

هسبريس من الرباط

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة السادسة للأمن بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي لإيقاف شخص كان في حالة غير طبيعية، ويشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وكان سائق سيارة مشكوك في مصدرها، بحوزته سكين وقضيب حديدي من الحجم الكبير، قد عرّض حياة أحد المواطنين لخطر وشيك عند محاولة تعريضه للسرقة، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وبعد أن رفض المعني الامتثال لعناصر الشرطة وهددهم بواسطة السلاح الأبيض، يضيف البلاغ عينه، "اضطر أحد أفراد الدورية الأمنية لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، قبل أن يصوب رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى الكتف".

وفي تفاصيل الحادثة، أورد البلاغ أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة في الاختطاف وتكوين عصابة إجرامية، حيث كان على متن السيارة المحجوزة برفقة شخصين آخرين، عندما قاموا باعتراض سبيل سائق سيارة أجرة بغرض السرقة، كما هددوا إحدى السيدات بواسطة أسلحة بيضاء وكلاب من فئة خطيرة.

المعنيون حاولوا أيضا، وفق المصدر ذاته، سرقة أحد المواطنين بشارع سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، وهو الوقت الذي تدخلت فيه عناصر الأمن وأوقفت فيه الفاعل الرئيسي بعد استخدامها الاضطراري للسلاح الوظيفي، بينما كان شريكاه قد تمكنا من الفرار.

وأكد المصدر أن ولاية أمن الرباط تواصل عملياتها الميدانية لضبط الشريكين الثاني والثالث اللذين يشتبه في ارتباطهما بهذه الأفعال الإجرامية، بينما نُقل الشخص الموقوف إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.