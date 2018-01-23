24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2612:4415:3017:5419:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. الهاوية (5.00)

  2. لأول مرة .. المعهد العالي للقضاء يتيح تكوين ملحقين عسكريين (5.00)

  3. المقاتلات التركية تقصف أهدافا في شمال العراق (5.00)

  4. تساقطات الأمطار والثلوج تعود إلى مناطق المغرب (5.00)

  5. حراك الريف .. الزفزافي يساند الحرية والمهداوي يرفض "ذبح القانون" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سلاح أمني يوقف متورطا في شبكة إجرامية بالرباط

سلاح أمني يوقف متورطا في شبكة إجرامية بالرباط

سلاح أمني يوقف متورطا في شبكة إجرامية بالرباط
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 23:47

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة السادسة للأمن بمنطقة يعقوب المنصور بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي لإيقاف شخص كان في حالة غير طبيعية، ويشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

وكان سائق سيارة مشكوك في مصدرها، بحوزته سكين وقضيب حديدي من الحجم الكبير، قد عرّض حياة أحد المواطنين لخطر وشيك عند محاولة تعريضه للسرقة، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وبعد أن رفض المعني الامتثال لعناصر الشرطة وهددهم بواسطة السلاح الأبيض، يضيف البلاغ عينه، "اضطر أحد أفراد الدورية الأمنية لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي، قبل أن يصوب رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى الكتف".

وفي تفاصيل الحادثة، أورد البلاغ أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة في الاختطاف وتكوين عصابة إجرامية، حيث كان على متن السيارة المحجوزة برفقة شخصين آخرين، عندما قاموا باعتراض سبيل سائق سيارة أجرة بغرض السرقة، كما هددوا إحدى السيدات بواسطة أسلحة بيضاء وكلاب من فئة خطيرة.

المعنيون حاولوا أيضا، وفق المصدر ذاته، سرقة أحد المواطنين بشارع سيدي محمد بن عبد الله بالرباط، وهو الوقت الذي تدخلت فيه عناصر الأمن وأوقفت فيه الفاعل الرئيسي بعد استخدامها الاضطراري للسلاح الوظيفي، بينما كان شريكاه قد تمكنا من الفرار.

وأكد المصدر أن ولاية أمن الرباط تواصل عملياتها الميدانية لضبط الشريكين الثاني والثالث اللذين يشتبه في ارتباطهما بهذه الأفعال الإجرامية، بينما نُقل الشخص الموقوف إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - البهجة الأربعاء 24 يناير 2018 - 00:09
ندعوا إلى اطﻻق الرصاص على رأس هؤﻻء المجرمين بدل التحدير فﻻ يجب الرأفة بهؤﻻء الدين يعتدون على اﻻبرياء ويروعون اﻻمنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
2 - oueld hmidou الأربعاء 24 يناير 2018 - 00:27
Quelques criminels n a pas arrive a leur entente que les policiers ont le droit de tirer
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.