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كُتّاب وآراء
المخدرات تقود إلى اعتقالات بأيت ملول وتارودانت
أفلحت فرقة الشرطة القضائية بآيت ملول، الثلاثاء، في إيقاف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من أجل الاتجار في المخدرات.
وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في الميدان نفسه، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة على مستوى جنبات "المقبرة" بحي قصبة الطاهر، مكنت من ضبطه وهو بصدد ترويج المخدرات.
وزاد المصدر أن عملية التفتيش، التي أخضع له المشتبه فيه، مكنت من حجز ما يناهز 200 غرام من مخدر الشيرا وحوالي 3 كيلوغرامات من القنب الهندي ومبلغ مالي متحصل من عملية الترويج.
وأضاف المصدر أنه جرى، خلال العملية الأمنية نفسها، إيقاف شخصين ضبطا وهما بصدد اقتناء المخدرات من لدن المروج الموقوف، ليتم الاحتفاظ بالجميع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وفي تارودانت، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، صبيحة اليوم نفسه، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و33 سنة، من أجل الاتجار في المخدرات.
وحسب المصدر الأمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم، ومن ضمنهم شخص من ذوي السوابق القضائية، إثر كمين نصب على مستوى "درب القصبة"، مكن من ضبطهم وبحوزتهم كمية مهمة من الشيرا قدرت بكيلوغرامين، كانوا قد استقدموها من إحدى مدن شمال المملكة بغاية ترويجها بالمدينة.
وقد احتفظت المصالح الأمنية المختصة أيضا بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.