أمن تطوان يحجز كمية ضخمة من مادة "السيلسيون"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر فرقة خاصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أمس بتطوان، وفي عملية نوعية، من حجز كمية كبيرة من مخدر "السلسيون" كانت بحوزة مشتبه فيه، وذلك بكدية الحمد بحي دام مزواق بالمدينة ذاتها.

وكانت عناصر الشرطة القضائية قد تمكنت، بناء على معلومات مؤكدة وبعد مراقبة وترصد للمشتبه فيه، من إيقاف المعني، الملقب بـ"تشاماكو"، من مواليد 1982 ومن أصحاب السوابق القضائية، ومبحوث عنه بموجب 10 مذكرات بحث وطنية من أجل ترويج والاتجار في المخدرات بجميع أصنافها.

وبعد إجراء عملية تفتيش دقيقة للمنزل الذي يقطن به جرى حجز ما يفوق 5500 أنبوب من مادة السلسيون المخدرة وكذلك كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية، إضافة إلى مبلغ مالي متحصل من ترويجه لهذه المادة المخدرة.

وقد وضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، من أجل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.