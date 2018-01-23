مصرع ثلاثينية في حادثة سير ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظت سيدة في عقدها الثالث أنفاسها الأخيرة في حادثة سير وقعت مساء اليوم الثلاثاء بالقرب من دوار سيدي مسعود بجماعة حربيل تامنصورت ضواحي مراكش، فيما نقلت سيارة الاسعاف ابنتها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية من إصابتها الخطيرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية وابنتها، التي تبلغ من العمر 13 سنة، كانتا ضحية دهس من شاحنة، "وذلك بسبب عدم احترام قانون السير، وغياب الإنارة العمومية بمكان الحادث".

وأضافت المصادر نفسها أن رجال الدرك الملكي بتامنصورت، وبأمر من النيابة العامة، أشرفوا على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، والفتاة إلى المستشفى، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، كما أطلقوا حملة تمشيط بحثا عن السائق الذي لاذ بالفرار بعدما ترك شاحنته بجوار جثة الضحية.