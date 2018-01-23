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الرئيسية | حوادث | مصرع ثلاثينية في حادثة سير ضواحي مراكش

مصرع ثلاثينية في حادثة سير ضواحي مراكش

مصرع ثلاثينية في حادثة سير ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 23:05

لفظت سيدة في عقدها الثالث أنفاسها الأخيرة في حادثة سير وقعت مساء اليوم الثلاثاء بالقرب من دوار سيدي مسعود بجماعة حربيل تامنصورت ضواحي مراكش، فيما نقلت سيارة الاسعاف ابنتها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية من إصابتها الخطيرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية وابنتها، التي تبلغ من العمر 13 سنة، كانتا ضحية دهس من شاحنة، "وذلك بسبب عدم احترام قانون السير، وغياب الإنارة العمومية بمكان الحادث".

وأضافت المصادر نفسها أن رجال الدرك الملكي بتامنصورت، وبأمر من النيابة العامة، أشرفوا على نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، والفتاة إلى المستشفى، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، كما أطلقوا حملة تمشيط بحثا عن السائق الذي لاذ بالفرار بعدما ترك شاحنته بجوار جثة الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - amazigh الأربعاء 24 يناير 2018 - 00:39
vraiment la catastrophe humaine Au Maroc ya que les accidents ces derniers jours que ce que vous arrive Allah ister. ...vraiment ya quelque choses qui va pas Au Maroc .....et même au Parlements ya personnes qui parle de ça malheureusement ils sont faute des vie des gens ils vont juste la paye du mois et volé a gauche a droite. ...Tfou
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