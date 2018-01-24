مصرع مغربي سقط من أعلى مركز تجاري في سبتة

مُتابعة من خالد ملوك

عُثر على جثة مواطن مغربي ملقاة على الأرض داخل المركز التجاري "سوبيرصول" المتواجد بمحاذاة ميناء ثغر سبتة، بعدما سقط من أعلى سقف البناية.

صحيفة "إل بويبلو دي ثيوتا" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت إن قدم الشاب المغربي تعثرت وسقط في الفراغ بينما كان يحاول تسلق السقف المتهالك للمبنى التجاري المشار إليه، مبرزة أن اكتشاف جثة الضحية تم من قبل عامل بالمركز قام بإشعار الشرطة.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد جرى نقل الهالك نحو المستشفى الجامعي بالثغر قصد إخضاع جثته لعملية التشريح الطبي، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع من أجل تحديد ملابسات هذه الواقعة المأساوية.