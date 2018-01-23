حادثة سير تودي بحياة 3 شبان في تاحناوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

توفي ثلاثة شبان، بعد مغرب اليوم الثلاثاء، في حادث مروري على الطريق الرابطة بين مراكش ومدينة تاحناوت بإقليم الحوز، إثر اصطدامهم بسيارة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن اثنين من الضحايا وافتهما المنية في مكان الحادث، حين كانوا يمتطون دراجتين مع زملاء آخرين لهم نقلوا على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر من الدرك الملكي فتحوا تحقيقا في ملابسات الحادث المروري، وأشرفوا على نقل الموتى إلى مستودع الأموات بمراكش، وتوجيه المصابين إلى المستشفى.