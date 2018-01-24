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كُتّاب وآراء
حادثة سير تنهي حياة قائد تامكروت في زاكورة
أفادت مصادر هسبريس بأن قائد قيادة تامكروت بإقليم زاكورة، الذي نقل مساء أمس إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بناصر بورزازات لتلقي العلاج، بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، التي تربط بين زاكورة وامحاميد الغزلان، وبالضبط بنفوذ جماعة فزواطة، توفي بورزازات بعد إجرائه عملية جراحية.
وأوضح خالد السالمي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بورزازات، أن القائد الراحل تم استقباله بمصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى سيدي حساين، وبعد استقرار حالته أجريت له عملية جراحية ناجحة على مستوى البطن؛ وبعدها تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل نقله على متن مروحية إلى مصلحة الإنعاش الطبي المستوى الثالث بالمستشفى الجامعي مراكش، إلا أن إصابات أخرى بليغة غير جراحية عجلت بوفاته اليوم الأربعاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
اذكروا موتاكم بالخير ، جزاكم الله خيرا.
اذكروا موتاكم بالخير ، جزاكم الله خيرا.