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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تنهي حياة قائد تامكروت في زاكورة

حادثة سير تنهي حياة قائد تامكروت في زاكورة

حادثة سير تنهي حياة قائد تامكروت في زاكورة
محمد ايت حساين
الأربعاء 24 يناير 2018 - 13:08

أفادت مصادر هسبريس بأن قائد قيادة تامكروت بإقليم زاكورة، الذي نقل مساء أمس إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حساين بناصر بورزازات لتلقي العلاج، بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9، التي تربط بين زاكورة وامحاميد الغزلان، وبالضبط بنفوذ جماعة فزواطة، توفي بورزازات بعد إجرائه عملية جراحية.

وأوضح خالد السالمي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بورزازات، أن القائد الراحل تم استقباله بمصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى سيدي حساين، وبعد استقرار حالته أجريت له عملية جراحية ناجحة على مستوى البطن؛ وبعدها تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل نقله على متن مروحية إلى مصلحة الإنعاش الطبي المستوى الثالث بالمستشفى الجامعي مراكش، إلا أن إصابات أخرى بليغة غير جراحية عجلت بوفاته اليوم الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - youness الأربعاء 24 يناير 2018 - 13:28
إن لله وإن إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخد
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94
2 - Abou majd الأربعاء 24 يناير 2018 - 13:41
يجب حماية رجال السلطة من الحوادث بتعييين سائقين لهم الرجل ربما كان في اجتماع او مهمة فيصاب بالقلق والتوتر وبعدها يسوق فيقل تركيزه
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-50
3 - بنعبدالسلام الأربعاء 24 يناير 2018 - 13:43
نرجو الله أن يزيد في احسانه إن كان محسنا وأن يتجاوز عن سيئاته إن كان مسيئا. ورحم الله الجميع.
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46
4 - ابو جعفر الأربعاء 24 يناير 2018 - 13:46
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا.
اذكروا موتاكم بالخير ، جزاكم الله خيرا.
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37
5 - Marocain Silmi الأربعاء 24 يناير 2018 - 14:45
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا.
اذكروا موتاكم بالخير ، جزاكم الله خيرا.
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19
6 - Lawtar الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:23
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته مع الذين انعم الله عليهم من النبيئين والصدقين والشهداء والصالحين.
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