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الرئيسية | حوادث | القضاء يواصل النظر في "تجنيس جزائريين" بفاس

القضاء يواصل النظر في "تجنيس جزائريين" بفاس

القضاء يواصل النظر في "تجنيس جزائريين" بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 25 يناير 2018 - 10:14

رفضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس الاستجابة لملتمس السراح المؤقت لخمسة أمنيين وعوني سلطة بالمدينة نفسها، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز بتهمة المشاركة في حصول أربعة جزائريين على الجنسية المغربية باستعمال وثائق إدارية مزورة.

هيئة الدفاع عن المتهمين تقدمت بهذا الملتمس لفائدة جميع موكليها، بمن فيهم الجزائريون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية، وواجهه ممثل النيابة العامة بالرفض المطلق، معللا ذلك بـ"عدم وجود ضمانات لحضور المتهمين، وجسامة الأفعال المرتكبة من طرفهم".

يأتي ذلك بعد ضم الملف الثاني لهذه القضية، الذي يتابع فيه خمسة أمنيين وجزائري واحد وعون سلطة، إلى الملف الأصلي، الذي يهم ثلاثة جزائريين وعون سلطة، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة بجعل الملفين، لعلاقتهما، ملفا واحدا.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية، سبق له إنهاء التحقيق التفصيلي مع جميع المتهمين، قبل أن يقرر متابعتهم، في حالة اعتقال احتياطي، لأجل "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والارتشاء، والمشاركة في الدخول إلى المغرب بصفة غير قانونية والإقامة به، وفي الانتحال لنفسه، بغير حق، اسما غير اسمه الحقيقي في أوراق رسمية".

هذا، وأخرت المحكمة ذاتها جلسة محاكمة المتهمين في هذا الملف إلى غاية 20 فبراير المقبل، وذلك بعد أن التمست هيئة دفاع المتهمين إعطاءها مهلة للاطلاع إثر ضم ملفي القضية في ملف واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - TAGADAT الخميس 25 يناير 2018 - 10:40
Je crois qu' ils ne sont pas les premiers qui on obtenue la nationalité marocaine,peut-être il y on a d autre de nationalité tunisienne,eygeptien,irakiens,palestiniens,jourdanies,lybiens,ect....donc il faut contrôler ces étrangers peut-être il y on a qu' ils sont des espions ou terroristes.
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28
2 - Md bihi الخميس 25 يناير 2018 - 11:02
هؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل الجرمي تجب في حقّهم أشدّ العقوبات . فمن أجل كمشة من الأوراق النّقديّة ، يمكنهم أن يعرّضوا أمن الدّولة للخطر ويبيعوا البلد برمّته غير مبالين بما إقترفت أيديهم و جريا وراء جشع لا يغني ولا يسمن من جوع .
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43
3 - martin pres du kiss الخميس 25 يناير 2018 - 11:49
pour moi ceux qui ont osés par des documents et papiers faux a aider des etrangers surtout ALGERIENS a avoir NOTRE nationalité ,ils sont des traitres pour la nation marocaine et pour tt le pays..c.est une assistance a l.immigration clandestine plus que ça ,l'aide fourni a des etrangers qui peuves etres des espions pour leur pays l'Algerie qui ne nous cache pas sa haine..ces finctionnaires doivent etre punis par de lourdes peines pour qu'ils servent de leçon pour les autres qui vendent leur pays pour une poignée de dirhams....
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9
4 - texas الخميس 25 يناير 2018 - 11:51
والله أمر مضحك وليس بالغريب فان البلد معروف بالتزوير والرشوة ،والمضحك انهم دفعوا فلوس لكسب الجنسية المغربية مع العلم ان المغرب ليس في احسن حال من الجزائر
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11
5 - deltaconstantina الخميس 25 يناير 2018 - 14:14
الى رقم 3... نعم يجب ان يعاقب الجميع على هذا الفعل الشنيع .... هؤلاء الجزائريون اكيد من المنحرفين ومن مستهلكي المخدرات وربما حاولوا الحصول على الجنسية المغربية للهروب من المتابعة القضائية في الجزائر نظير اتجارهم في المخدرات التي يعاقب عليها القانون الجزائري بأشد العقوبات حيث عدد من الساسة المعارضين طالبوا بسن حكم الاعدام لكل من ينتج ويتاجر أو يهرب المخدرات بكل انواعها وخاصة الحشيش.... برافو
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13
6 - MATADOR الخميس 25 يناير 2018 - 15:08
بالامس نشرت جريدة الشروق الشروق العسكرية ان دويلة الجزائر متفوقة على المغرب ههههه والان مواطنوها يتوسلون الجنسية المغربية
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