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الرئيسية | حوادث | وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بمدينة مراكش

وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بمدينة مراكش

وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بمدينة مراكش
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 يناير 2018 - 14:04

توفي شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، اليوم الأربعاء في مستعجلات المركز الاستشفائي بمدينة مراكش، بعدما كان موضوعا رهن الحراسة النظرية لدى ولاية الأمن في المدينة نفسها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أنه تم وضع الهالك، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية منتصف ليلة أمس، بعد ضبطه في حالة سكر بالشارع العام، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث وافته المنية بقسم المستعجلات".

المصدر نفسه أضاف أنه "تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة؛ فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - wood الأربعاء 24 يناير 2018 - 14:14
الوعكة الصحية لم تصبه الا عند و جوده رهن الاحتجاز التي قضى فيها ليلة كاملة ليتم نقله في الساعة التاسعة صباحا الى المستعجلات على الاغلب كان ميتا حينها . فتواطؤ اجهزة الدولة المختلفة فيما بينها لا يمكن من معرفة الملابسات الحقيقية لوفاة هذا الشخص خصوصا ان وفاة المواطنين رهن الاعتقال بدأت تتزياد في الفترة الاخيرة مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام !!؛
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37
2 - ومن بعد قوة ضعفا الأربعاء 24 يناير 2018 - 14:19
ايها المسؤولون رففا بالعواعيز اعتبره يا اخي اباك ، فاذا كان الله ابتلاه ، فكن انت ابنه البار ، وتجاوز عن تجاوزه ، وقل ربي ارحمه .
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28
3 - محمد الأربعاء 24 يناير 2018 - 14:35
يبدو ان سنوات الرصاص عادة . هذا الشخص توفية نتيجة التعذيب والبرد والاهمال وكذلك ظروف الاعتقال
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3
4 - الحسين الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:01
بدأنا نسمع هذه الاخبار كل يوم ان هناك اناس فارقوا الحياة وهم تحت الحراسة النظرية. والسلطات دائما تنفي ان تكون هي السبب .
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21
5 - مغربي الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:30
مات سكران.الله يغفر له ويرحمه.لكن من المسؤول عن هذا.ومن السبب في موته.بكل اختصار الحكومة.أليست الحكومة هي التي تعطي رخص إنتاج وبيع الخمور في بلاد الإسلام.أليست هي التي تدعم افتتاح الملاهي والكازينوهات والحانات.بلى.وفي الأخير:(اطلع تاكل الكرموس.انزل والديك شكون قال ليك اطلع).يا سبحان الله.ياسبحان الله.عجبا لهذا!!!!!
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17
6 - إلى متى الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:33
مازلنا بكل أسى نحاول اجترار تبرئة القضاء للدركيين في حادثة مقتل سائق النقل السياحي ...المشكل هو أننا لن نعرف أبدا الحقيقة... بدون استقلال للقضاء و فصل للسلط واقعي وملموس لن يعرف المواطن المغربي السبب الحقيقي لوفاة أمه أو أبيه أو بنته أو ابنه أو أخته أو أخيه أو زميله أو زميلته...من المحزن أن تسعى الدولة للتستر على مثل هذه الحالات ... قيمة الحياة والحقيقة يجب أن تكون فوق قيمة هيبة الدولة ... فالإنسان أولا والدولة جاءت لخدمة الإنسان لا لاستعباده أو استغلاله ... وإلا سنعيش حياة الجرذان ونموت ميتة الكلاب... إلى متى؟
الشعب يريد الحقيقة بخصوص الوفياة المتكررة داخل مخافر الشرطةوالدرك.
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10
7 - محمود الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:37
اعتقلوه و هو في حالة سكر في الشارع العام ربما كان راجعا الى مسكنه هل يريدونه ان يبقى في الحانة ،هل هذه النازلة تستحق الإعتقال اذا كان كذلك لماذا لم يعتقلوا من باع له المسكر .دولة المتناقضات يبيعون الخمر و يعتقلون شاربه على كل حال رحم الله المتوفي و غفر له و اسكنه فسيح جناته
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20
8 - عزيز زيدان الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:49
ان لله وانا اليه راجعون اولا وبعدها لما لم تقولوا رجل مسن 62 سنة ولازال يعاقر الخمر الله يعفو والشئ الاهم هو ان قضية التعذيب في مخافر الشرطة شئ لايمت للواقع بصلة في هذا الوقت لان هناك مراقبة مستمرة من طرف اجهزة مديرية ونواب وكيل جلالة الملك لمعاقل الشرطة فكفانا تكهنات وطرهات لا تمت للواقع بصلة السيد وافته المنية في المعقل هذا قدره وخصوصا انه مسن وفي حالة سكر طافح وكفانا سوئ النية تجاه اجهزة الامن.
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-9
9 - يوسف الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:03
كل اسبوع نسمع عن وفاة في مخافر الشرطة، مرة في ميدلت ومرة بمراكش.
اينكم يا من تطبلون وتزمرون للشرطة؟
لا افهم كيف لدولة اسلامية ترخص لبيع الخمور وتجني من وراء هده التجارة اموالا طائلة، وفي نفس الوقت تلقي الفبض على المستهلكين.
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13
10 - مغربي الجنسي الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:19
غريب أمركم، في حالة ما تم تطبيق القانون تنتقدون رجال الأمن، وفي حالة ما تم التساهل مع البعض إما لكبر سنه أو لظروفه الاجتماعية تتهمونهم بالتقصير وتلقي الرشاوي، المعتقل وافته المنية لأسباب صحية أو نفسية رحمة الله عليه. تأكدوا أن رجل الأمن هو كبش الفداء دائما في كل قضية وفاة تحدث داخل غرف الأمن. وتصدر في حقه عقوبات ادارية قاسية دون أن يتمتع بحق الرد أو الدفاع عن نفسه. و إن كان المعتقل كبير السن وتم اعتقاله فقط من أجل السكر فما الداعي الى الإعتداء عليه وتعذيبه!!!!!!!
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2
11 - العجب المتعجب الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:55
غير قتلوا عباد الله بالضرب اوقولوا وعكة صحية.المهم اشكال التعذيب تطورات.اذن خاص لجنة مستقلة من أوروبا لي تفتح تحقيق في السبب أما انتوما ماكاينة فيكم ثقة
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