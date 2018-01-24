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كُتّاب وآراء
وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بمدينة مراكش
توفي شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، اليوم الأربعاء في مستعجلات المركز الاستشفائي بمدينة مراكش، بعدما كان موضوعا رهن الحراسة النظرية لدى ولاية الأمن في المدينة نفسها.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أنه تم وضع الهالك، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية منتصف ليلة أمس، بعد ضبطه في حالة سكر بالشارع العام، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث وافته المنية بقسم المستعجلات".
المصدر نفسه أضاف أنه "تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة؛ فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
الشعب يريد الحقيقة بخصوص الوفياة المتكررة داخل مخافر الشرطةوالدرك.
اينكم يا من تطبلون وتزمرون للشرطة؟
لا افهم كيف لدولة اسلامية ترخص لبيع الخمور وتجني من وراء هده التجارة اموالا طائلة، وفي نفس الوقت تلقي الفبض على المستهلكين.