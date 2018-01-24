وفاة شخص تحت الحراسة النظرية بمدينة مراكش

هسبريس من الرباط

توفي شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، اليوم الأربعاء في مستعجلات المركز الاستشفائي بمدينة مراكش، بعدما كان موضوعا رهن الحراسة النظرية لدى ولاية الأمن في المدينة نفسها.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أنه تم وضع الهالك، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية منتصف ليلة أمس، بعد ضبطه في حالة سكر بالشارع العام، قبل أن يتعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث وافته المنية بقسم المستعجلات".

المصدر نفسه أضاف أنه "تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات، رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة؛ فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".