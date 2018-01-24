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كُتّاب وآراء
إيقاف منتخبين من بنسليمان بتهمة الخيانة الزوجية
اهتزت مدينة المحمدية على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في توقيف منتخبين ينتميان إلى إقليم بنسليمان في حالة تلبس بممارسة الخيانة الزوجية.
وعلمت جريدة هسبريس أن المصالح الأمنية بمدينة المحمدية تمكنت، اليوم الأربعاء، من ضبط مسؤولة بإحدى الجماعات التابعة لإقليم بنسليمان رفقة مسؤول بجماعة أخرى، بعد شكاية تهم الخيانة الزوجية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن رئيس إحدى الجماعات جرى توقيفه مع منتخبة، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها زوجته إلى النيابة العامة التي وجهت تعليماتها ليتم ضبط المعنيين بشقة في "حي الوفاء" بالمحمدية.
وتم على الفور وضع المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، في وقت تشير مصادر هسبريس إلى أن زوجة رئيس الجماعة ترفض، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، التنازل لزوجها.
وجرت عدة اتصالات هاتفية بين مسؤولين على مستوى مدينتي بنسليمان والمحمدية من أجل التدخل في القضية، وثني الزوجة عن التشبث بتوجيه تهمة الخيانة، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل إلى حدود الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
والله العظيم الى هاذ الرءيس خاصو يمشي عل الاقل بسنتين نافذة والزانية كذلك ومثال.
والزوجة لن تتنازل للزاني ولو يكون لذيه عشرون طفلا معها.
والسلام