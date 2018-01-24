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الرئيسية | حوادث | إيقاف منتخبين من بنسليمان بتهمة الخيانة الزوجية

إيقاف منتخبين من بنسليمان بتهمة الخيانة الزوجية

إيقاف منتخبين من بنسليمان بتهمة الخيانة الزوجية
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:10

اهتزت مدينة المحمدية على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في توقيف منتخبين ينتميان إلى إقليم بنسليمان في حالة تلبس بممارسة الخيانة الزوجية.

وعلمت جريدة هسبريس أن المصالح الأمنية بمدينة المحمدية تمكنت، اليوم الأربعاء، من ضبط مسؤولة بإحدى الجماعات التابعة لإقليم بنسليمان رفقة مسؤول بجماعة أخرى، بعد شكاية تهم الخيانة الزوجية.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن رئيس إحدى الجماعات جرى توقيفه مع منتخبة، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها زوجته إلى النيابة العامة التي وجهت تعليماتها ليتم ضبط المعنيين بشقة في "حي الوفاء" بالمحمدية.

وتم على الفور وضع المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، في وقت تشير مصادر هسبريس إلى أن زوجة رئيس الجماعة ترفض، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، التنازل لزوجها.

وجرت عدة اتصالات هاتفية بين مسؤولين على مستوى مدينتي بنسليمان والمحمدية من أجل التدخل في القضية، وثني الزوجة عن التشبث بتوجيه تهمة الخيانة، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل إلى حدود الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مصطفى الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:21
أقصى العقوبات لهذا الرئيس والمنتخبة. فتحية للماراة التي لم تتنازل بعد ولا ينبغي عليك ان تتنازلي اتركي العدالة تاخذ مجراها
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92
2 - المتفائل الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:36
تحثوا عن ثني الزوجة عن التشبث بتوجيه تهمة الخيانة لزوجها فماذا عن المنتخبة التي تم ضبطها مع "السيد الرئيس" هل هي عازبة ام مطلقة ام متزوجة لانها في النهاية ستكون الضحية ..لاننا نعرف في مثل هذه الحالة لن يتنازل الزوج عن خيانتها له وان كان يخونها..اما زوجة الرئيس فستنازل بشروط كان يكتب لها الفيلا او العمارة وما الى ذلك من املاك..
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45
3 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:52
الغريب هو تشبت الضحية بمتابعة الشريك بينما هناك غياب شبه تامة لزوج الشريكة والأغرب هو الوساطات التي تحاول التدخل لصالح الزوج المسؤول من طرف باقي المسؤولين من نفس الجماعة اعمالا لقاعدة انصر اخاك ظالما فلربما تحتاج لدعمه غدا . واعتقد انها محاولات تسعطي ثمارها وسترضخ المرأة وان كانت لن تنسى وتسرد الصاعة صاعين ومن حيث لايحتسب الخاءن .
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20
4 - نكاح الاحزاب الأربعاء 24 يناير 2018 - 15:54
ان كان الاتنين ينتميان الى نفس الحزب فشيئ محمود خيرنا ما دّاهْ حَدْ. وان كانا ينتميان الى الى حزبين مختلفين فشئ محمود اكثر لان اللليقاءت تزيد الحزبين تجربة في االعهارة والدعارة عفوا اقول في الشفافية وحب التضحية وحب خدمة المواطن وحب الاستقامة والتربية الحسنة ونموذجا لعدم الخيانة والوفاء والاخلاص الزوجي .
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50
5 - abdou moncton الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:07
يدرسون الميزانية............ على سبيل المثال..... lol
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41
6 - sohail الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:09
هنا فين قالوا لوالا المزلوط يبقى مزلوط اما بالنسبة للشعب فهذا دليل على تخلفنا لان المسؤولين فيىهذا البلد السعيد يستعملون المخيخ فقط في اثارة الجهاز التناسلي
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26
7 - kaporal baby الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:11
بعض منتخبينا غفرالله لهم بدل من ان يكافعوا في ارضاء من انتخبهم لتحقيق انتضاراتهم, يمرون بالسرعة القسوى من حي علي الفلاح الي حي علي النكاح. متناسين ما جاؤوا من اجله يعني الكفاح لتحقيق الازدهار لمن انتخبهم.-
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17
8 - الحريري الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:15
السلام عليكم.
والله العظيم الى هاذ الرءيس خاصو يمشي عل الاقل بسنتين نافذة والزانية كذلك ومثال.
والزوجة لن تتنازل للزاني ولو يكون لذيه عشرون طفلا معها.
والسلام
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16
9 - ملاحظ الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:15
وان كانت زوجة الرئيس متلبسة ماذا سيكون رد فعل سعادة الرئيس الخائن ؟مادام خائن فجزاؤه العقاب .لا للفساد لا للفساد فان تنازلت الزوجة انها تشجع الفساد .لا للفساد !
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25
10 - الرباطي الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:27
الإنسان يتقدم للانتخابات لاستغلال منصبه و قدراته لتمرير برنامجه السياسي لخدمة الوطن و هناك من يستغلها لحتك أعراض و حقوق الوطن و المواطنين. ألم ننأ و نتجاوز هذه اللاخلاقيات في تسيير الشأن العام في هذا البلد...
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8
11 - بنعبدالسلام الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:45
يجب أن يأخذ القانون مجراه. كل من تدخل لأجل الضغط على أحد الأطراف بُغْيَةَ التنازل عن حقه ، يجب أن يُعامَلَ معاملة المحرضين على الفساد والخيانة. ويجب أن يعلم الجميع أن التحريض على الفساد أكثر خطورة على المجتمع من التحريض على الإرهاب.
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16
12 - الوطنية الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:01
وا الفساد كله اجتمع في المنتخبين الفساد السياسي والمالي والاجتماعي والاخلاقي واش هذ الشي علاش كيقلبو على السياسة حتى تحميهم لعن الله الفساد والمفسدين
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4
13 - زوجة الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:59
السلام.اذا سمحت لزوجك كوني متاكدة من انتقام لك.لهذا خذي حقك ولا تسمعي قول الناس العقوبة له على فعلته .اذا كنت انت الخاءنة لم يرحمك احد.وشكرا على تفهمكم
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