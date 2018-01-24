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الرئيسية | حوادث | غموض يلف وفاة الإعلامية العدلوني بالدار البيضاء

غموض يلف وفاة الإعلامية العدلوني بالدار البيضاء

غموض يلف وفاة الإعلامية العدلوني بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:10

بعد مضي يومين فقط على الاحتفال بزواجهما، تُوفيت المنشطة والصحافية هاجر العدلوني؛ فيما دخل زوجها المصور الصحافي عثمان تودة العناية المركزة إثر تعرضهما لحالة تسمم خطيرة بمدينة الدار البيضاء، لازال مصدرها مجهولاً.

وأفادت مصادر مقربة من عائلة عثمان تودة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الأخير غادر المستشفى، لكن حالته النفسية لازالت جد متدهورة، وتابعت: "عثمان يعيش صدمة كبيرة إثر الحادث، يكتفي بالبكاء ولم ينطق بكلمة واحدة".

وأضافت المصادر ذاتها أن "مصلحة الطب الشرعي الرّحمة رفضت تسليم جثة الراحلة لذويها قبل خضوعها للتشريح الطبي".

وكانت النيابة العامة أمَرَت بفتح تحقيق معمق في القضية لمعرفة حيثيات وفاة الإعلامية، وتعرض زوجها للتسمم.

وأفادت مصادر هسبريس بأنّ النيابة العامة أمرت بالاستماع لعثمان تودة، قصد تعميق البحث في ملابسات وفاة زوجته، بعد تحسن حالته الصحية، مشيرة إلى أنّ الهالكة تناولت طعامها إلى جانب زوجها، ما أثر على صحتها، ليخطفها الموت في ريعان شبابها.

وكانت الراحلة احتفلت يوم السبت الماضي بزفافها بمدينة فاس وسط عائلتها، وعادت إلى مدينة الدار البيضاء، حيث يشتغل زوجها، قبل أن تغادر إلى دار البقاء صبيحة يوم الثلاثاء الماضي بأحد مستشفيات الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عمر الزنايدي الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:16
لاحول ولاقوة الا بالله.رحمها الله وكان الله في عون زوجها من هول الصدمة.
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89
2 - فتح الله بنكبور الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:19
إنا لله و إنا إليه راجعون
كان الله في عون زوجها واهلها
هل هي حسابات و الانتقام أم الغيرة و الحسد يا ثرى
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66
3 - الحسين الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:19
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الله يرحم الجميع.
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57
4 - ريفي أصيل الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:21
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة الا بالله.
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55
5 - Oujdi الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:32
الله يستر من كل حقد و مكر و بغض ...هناك كثير من النفوس الشيطانية الهجينة التي لا تخاف الخالق !
الموت مصيبة، الله يرحمها وينزل الله على أهلها الصبر
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34
6 - soprabanking الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:36
ربما الله اعلم ان تكون تعرضت للسحر المؤكول
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-39
7 - الوطنية الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:37
وجه صبوح تغمدها الله بواسع رحمته وألهم عائلتها الصبر والسلوان
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33
8 - lily الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:44
الله يصبرهم الحسد ربما هو السبب
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7
9 - زهير الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:52
التسمم ليس بالسهل قبل أيام تعرضت له و لم تكفيني حقن واحدة بل ثلاثة حقن مع الأسف لا توجد لجان مراقبة لتراقب محلات المأكولات و كذا الباعة التجولين الأكثرية منهم يبيعون السموم القاتلة للمواطن الذي يدفع المال من أجل الأكل لكن يجد نفسه يدفع المال من أجل السم . نتمنى من الدولة أن تستيقض من سباتها و تبدأ العمل مع هؤلاء " الإرهابيين " و السلام
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38
10 - hind الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:54
الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين
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22
11 - نبيل القنيطري الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:00
غالبا هناك قضية سحر و شعودة و توكال ...و غالبا الفاعلة أنثى من إحدى العائلتين أو صديقات أحد من الزوجين. و السبب ربما الحسد أو الغيرة أو الانتقام من فعل الزواج.
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5
12 - khalid الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:48
الوفاة نتيجة غاز البوتان حسب التقرير الطبي
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12
13 - اسماعيل الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:50
اطلب من جميع ناس كول ف دارك و إلى حصلتي في زنقة كول حليب و خبز حرفي انا والله 10 سنوات في المغرب اكلت في شارع أصابني سل في البطن عافاني و عافاكم الله
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17
14 - مواطن الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:54
تغمد الله روح الفقيدة والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.لابد من فتح تحقيق معمق للوفاة المفاجأة. وتسليط الضوء على كل الجوانب. ان الله وان اليه راجعون.
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9
15 - العبدي الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:31
انا لله وان اليه راجعون الله يرحم المتوفية لكن يجب تعميق البحث لمعرفت السبب او القبض على الفاعل .
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5
16 - مول الصنطيحة الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:51
اللّٰه إرحمها او يصبر أهلها لواحد إحضي راسو يعرف عند من إياكل
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1
17 - أنس الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:53
إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون. سبب الوفاة الغاز ( سخانات الحمام)
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4
18 - مغربيه الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:53
يا ربي ترحما وتصبر زوجها و عائلتها وتنجينا وتنجيكم من شر بعض الناس
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2
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