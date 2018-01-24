مصرع شخص وإصابة آخر في حادت سير بتطوان

أيوب صدور

لقي شاب، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، مصرعه؛ فيما أصيب آخر بكسور متفاوتة الخطورة في حادثة سير وصفت بـ"المروعة" بمحاذاة سوق الإمام مالك بحومة الحساني بمدينة تطوان.

ووفق مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي يبلغ حوالي 27 سنة، طالته جروح وكسور متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس ومناطق متفرقة من جسمه، لم تمهله طويلا، عقب سقوطه من دراجة نارية كان يقودها.

وقد انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، وعملت على توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات؛ بينما جرى نقل المصاب الآخر إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل، لتلقي العلاجات الضرورية الوقوف على خطورة الإصابة.