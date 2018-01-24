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الرئيسية | حوادث | تشريح طبي: تسرب الغاز وراء وفاة العدلوني

تشريح طبي: تسرب الغاز وراء وفاة العدلوني

تشريح طبي: تسرب الغاز وراء وفاة العدلوني
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:05

بعد الجدل الذي أثارته وفاة المنشطة الإعلامية هاجر العدلوني، حسم المركز الوطني للطب الشرعي بمدينة الرحمة بالدار البيضاء أسباب هذه الوفاة.

فريدة بوشتى، رئيسة المركز الوطني للطب الشرعي، أكدّت، في تصريحات صحفية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نتائج التشريح الطبي أثبت أن تسرب غاز البوتان CO كان السبب وراء وفاة الشابة البالغة من العمر 22 سنة، داخل بيت زوجها.

وأوضحت فريدة بوشتى أنه "عند قدوم الشابة إلى المستشفى كان جسدها وردي اللون، مما يفيد تعرضها لاختناق بسبب الغاز، وهو ما تم التأكد منه بعد إجراء التشريح الطبي".

وتابعت الأخصائية: "وفاة الراحلة هاجر العدلوني ليس له علاقة بتسمم في التغذية أو غيره"، وأضافت "غاز البوتان CO يتسرب إلى الجسم دون الإحساس بوجود رائحة معينة"، موضحة أن أضرار هذا النوع من الغاز غير مرتبط بجودة الجهاز؛ لكن في فضاء وجوده.

وتوفيت المنشطة الإعلامية هاجر العدلوني، صبيحة الثلاثاء الماضي، فيما دخل زوجها المصور الصحافي عثمان تودة العناية المركزة، بعد يومين من الاحتفال بزواجهما.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق معمق في القضية وخضوع جثة الراحلة للتشريح الطبي، لمعرفة حيثيات وفاة الإعلامية.

وكانت الراحلة احتفلت، يوم السبت الماضي، بزفافها بمدينة فاس وسط عائلتها، وعادت إلى مدينة الدار البيضاء، حيث يشتغل زوجها، قبل أن تغادر إلى دار البقاء صبيحة يوم الثلاثاء الماضي بأحد مستشفيات الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ahmed الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:12
co هو احادي اكسيد الكربون القاتل و ليس البوتان. الله يرحمها
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17
2 - ندى الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:17
لا حول ولا قوة الا بالله ان لله وان اليه راجعون الله يرحمها ويصبر عائلتها...
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7
3 - م.العربي الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:18
انا لله و انا اليه راجعون لله ما اعطى و لله ما اخذ، تعازينا الحارة لاهل الفقيدة و متمنياتنا بالسفاء العاجل للزوج.
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9
4 - khaald الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:21
انا لله وانا اليه راجعون اللهم تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين واسكنها فسيح جناتك
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11
5 - ahmed montréal الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:33
غاز البوتان هو C4 H10
أما C O فهو أحادي أكسيد الكاربون الناتج عن احتراق غاز البوتان
و الله عندما أرى خبرة التشريح تنعت C O بأنه البوتان،
تراودني شكوك في كفاءة الخبرة و مصداقيتها
شكرا للإيضاح
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15
6 - منعم الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:34
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته ورزق أهلها الصبر والسلوان.
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5
7 - قلوب الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:36
تعددت الأسباب والموت واحد فهل أعددنا الزاد ليوم لا ريب فيه أم أن همنا هو الدنيا الفانية؟
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2
8 - منير الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:45
انا لله وانا اليه راجعون رحمها الله واسكنها فسيح جناته والهم ذويها الصبر والسلوان
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1
9 - dami الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:47
ال co ليس بي صيغة غاز البوتان عنصر co هو أحادي أوكسيد الكربون القاتل اما غاز البوتان لا يسبب الموت . الاحتراق الغير الكامل لغاز البوتان هو السبب في إنتاج أحادي أوكسيد الكاربون بفعل نقص الأوكسجين
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0
10 - adil الأربعاء 24 يناير 2018 - 20:48
Toute mes condoléances, juste une précision le gaz de butane est C4H10, par contre le CO c’est le monoxide de carbone il résulte de la combustion de chauffe eau, le CO prend la place de l’oxygène dans les globules rouge de sang et il est inodore chose qui lui rend plus fatale que le gaz de butane que l’on peut sentir, c’est pour ça qu’il faut toujours laissé les chauffes eaux sur des endroits très très bien aéré et en isolation avec l’intérieur de la maison
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