تشريح طبي: تسرب الغاز وراء وفاة العدلوني

هسبريس من الرباط

بعد الجدل الذي أثارته وفاة المنشطة الإعلامية هاجر العدلوني، حسم المركز الوطني للطب الشرعي بمدينة الرحمة بالدار البيضاء أسباب هذه الوفاة.

فريدة بوشتى، رئيسة المركز الوطني للطب الشرعي، أكدّت، في تصريحات صحفية لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نتائج التشريح الطبي أثبت أن تسرب غاز البوتان CO كان السبب وراء وفاة الشابة البالغة من العمر 22 سنة، داخل بيت زوجها.

وأوضحت فريدة بوشتى أنه "عند قدوم الشابة إلى المستشفى كان جسدها وردي اللون، مما يفيد تعرضها لاختناق بسبب الغاز، وهو ما تم التأكد منه بعد إجراء التشريح الطبي".

وتابعت الأخصائية: "وفاة الراحلة هاجر العدلوني ليس له علاقة بتسمم في التغذية أو غيره"، وأضافت "غاز البوتان CO يتسرب إلى الجسم دون الإحساس بوجود رائحة معينة"، موضحة أن أضرار هذا النوع من الغاز غير مرتبط بجودة الجهاز؛ لكن في فضاء وجوده.

وتوفيت المنشطة الإعلامية هاجر العدلوني، صبيحة الثلاثاء الماضي، فيما دخل زوجها المصور الصحافي عثمان تودة العناية المركزة، بعد يومين من الاحتفال بزواجهما.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق معمق في القضية وخضوع جثة الراحلة للتشريح الطبي، لمعرفة حيثيات وفاة الإعلامية.

وكانت الراحلة احتفلت، يوم السبت الماضي، بزفافها بمدينة فاس وسط عائلتها، وعادت إلى مدينة الدار البيضاء، حيث يشتغل زوجها، قبل أن تغادر إلى دار البقاء صبيحة يوم الثلاثاء الماضي بأحد مستشفيات الدار البيضاء.