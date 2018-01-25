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الرئيسية | حوادث | عائلة تطالب بالتحقيق في وفاة سيدة بمصحة

عائلة تطالب بالتحقيق في وفاة سيدة بمصحة

عائلة تطالب بالتحقيق في وفاة سيدة بمصحة
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 25 يناير 2018 - 09:36

ما تزال أسرة السيدة مونية التي توفيت عقب عملية أجرتها بإحدى المصحات الخاصة بالجديدة لم تستفق من هول الصدمة، ولم تتقبل كيفية وفاتها.

وقال أنس، شقيق السيدة المطلقة، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن مونية قصدت ذات يوم من أواخر السنة المنصرمة مصحة بالجديدة بعدما شعرت بألم في الرحم، فنصحها طبيبها باستئصاله.

وبمرارة، أضاف أن شقيقته التي تركت ابنة تبلغ من العمر 16 عاما تقبلت نصيحة الطبيب، وأنجزت التحاليل المطلوبة، وتحدد موعد العاشر من الشهر الجاري تاريخا لإجراء العملية.

وأردف المتحدث نفسه أن شقيقته توجهت إلى المستشفى في التاريخ المذكور لإجراء العملية، غير أن ما أثار استغراب العائلة كون الطبيب الذي قام بالتخدير يبدو أنه تخرج حديثا.

وبعد مرور 45 دقيقة على إجراء العملية، وهي الفترة التي تستغرقها مثل هاته العمليات، بدأت الأسرة تترقب استفاقة مونية من "البنج"، غير أن مرور الوقت جعل الخوف يدب في النفوس.

وتابع أنس أن الطبيب الذي أجرى العملية للراحلة شدد على أنه في حالة ما لم تستفق من التخدير، يجب نقلها إلى مستشفى بالدار البيضاء؛ وهو ما تم فعلا. وبعد معاينتها بالمستشفى من طرف الأطباء، تم التوصل إلى أنها أصيبت بتشوه في الدماغ؛ ما يفسر استمرار تأثير "البنج" عليها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الطبيب أمر بانتظار 48 ساعة من أجل منح الدماغ فترة استراحة. وبعدها استفاقت، غير أن الأسرة تفاجأت بكون مونية غير قادرة على الحركة.

واستمر الوضع على ما كان عليه لمدة 24 ساعة أخرى، يضيف أنس، ليأمر الطبيب بإخضاع دماغ مونية للفحص من جديد، و"هنا أصبنا بصدمة كبيرة، لأن نسبة كبيرة من الدماغ كانت قد أتلفت وشوهت، والطبيب أخبرنا بأن الدماغ يموت في هاته اللحظة".

ولم يتبق للعائلة، بحسب رواية أنس، سوى نقل مونية إلى المنزل، غير أنها فارقت الحياة مساء اليوم نفسه.

وتطالب الأسرة، وفق ما أكده شقيق الضحية في حديثه لهسبريس، بفتح تحقيق معمق في الموضوع، وتطبيق القانون في حالة ما كان هناك تقصير من طرف أي جهة كانت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Farid الخميس 25 يناير 2018 - 10:10
مافيات الاطباء. مافيات العقار. مافيات الوقود. مافيات الرمال. مافيات المدارس ااحرة. كلهم يتكتلون تحت شعار طحن و مص واستخراج الاموال من الموطن الجاهل الامي. الاطباء الذين يجرون العمليات الجرحية يجنون الملايين ولا يودون الضريبة للد‘‘ولة الا نسبة من الارباح .ويتكتلون فيما بينهم ضد اي دعوى ههههه. انظرو الى الفساد يعني تموت و تمشي دير خبرة مضادة ضد ولاطبيب واحد يقبل ان يحرر لك ااخبرة.
بلاد حكمينها الشفارة كل ينهب في مكانه ومنطقته حتى كاس العرب والترشح سوى للنهب وضرب ميزانية من الدولة دكشي غير سينما. شعار ندوات بودربالة...... حسبي الله ونعم الوكيل.
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44
2 - akram الخميس 25 يناير 2018 - 13:38
لمذا لا نسمع نجاح عملية ، لمذا لا نسمع خروج فلان من دائرة الموت بفضل اللهه و بسبب الدكتور فلان ،لمذا لانسع أخبار إيجابة و مفرحة ف ميدان الطب و الشغل و جميع الميادين بصفة عامة ،لمذا أي عملي لا يكن نجاحه إلا في خارج المغرب ، ليس كل المغربة أغنياء للمعالجة في الخارج ... لمذا تعتبرون أرواحنا أقل قيمة عندكم ... نصيحة مني إليكم نصيحة من مواطن لايعرف غير المنطق ، لقد تعب بني الشر في هذه البلد .... و شكرا
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3
3 - الحـــــ عبد الله ــــاج الخميس 25 يناير 2018 - 14:22
يمكن أن أتفهم كون التطبيب في المغرب شبه منعدم لأن اكتتابات الشعب في صندوق التأمين الصحي شبه منعدمة أيضا وبالثالي موارد التطبيب ضعيفة وينتج عن ذالك تطبيب ضعيف.
لكن ما لا يمكن أن نفهمه هم حينما يقبل المواطن في اي مستشفى ثم يثم الاستهتار بصحته من قبل أشباه أطباء لا ضمير ولا إنسانية فيهم ثم تحدث الموت بفعل أللا كفاءة أو الإهمال !
فهاد الشيء بزاف
الحل للحد من هذا السلوك هو : تكوين فرقة محققين سموها (فرقة الشرطة الطبية)
تكون مهمتها التحقيق في حالات الموت المشبوهة في المستشفيات والعيادات الطبية
فرقة مكونة من أطباء كفئ مجهزين بمختبر فيه آخر معدات البحث والتقصي والتشريح
فالكثير من المواطنين يموتون بأخطاء طبية منها أخطاء قاهرة يمكن ان يغفرها القانون ومنها الكثير من التي يكون سببها الإهمـال وعدم الكفاءة، وهذه الأخيرة يجب أن تكون محط بحث وتقصي وتجريم ومحاكمات في الجنيات لمعاقبة الجشعين ومنعدمي الكفاءة والضمير.

فالكثيرين يموتون في المستشفيات والعيادات ولا أحد يعرف بماذا ماتوا والتقارير الطبية لا يعرف قراءتها سوى الأطباء أنفسهم، والأطباء يتضامنون بينهم وبالتي يضيع حق الموتى والأحياء من ودويهم...
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10
4 - الإدريسي الخميس 25 يناير 2018 - 16:40
Il y’a des médecins charlatans qu’il faut les poursuivre, et d’autre qui font de bon travail
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