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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب كيلوغرامات من الشيرا في باب سبتة

إحباط تهريب كيلوغرامات من الشيرا في باب سبتة

إحباط تهريب كيلوغرامات من الشيرا في باب سبتة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 26 يناير 2018 - 03:40

أحبطت عناصر الجمارك بتعاون مع الأمن الوطني، بمعبر باب سبتة، عملية لتهريب 52 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

عناصر فرقة المراقبة المختلطة المكونة من عناصر الجمارك والأمن عثرت على هذه الكمية من المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا، كانت في طريقها نحو ثغر سبتة.

وأوضح المصدر نفسه أن المخدرات كانت مدسوسة بعناية في عدة مخابئ، معدة على مستوى الجوانح الخلفية للسيارة وبابيها الأماميين، وداخل العجلة الاحتياطية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم إيقاف سائقة السيارة، وهي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، أحيلت على الشرطة القضائية لتعميق البحث في هذه العملية، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة.

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