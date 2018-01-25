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الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقا بضواحي قلعة مكونة

شاب ينهي حياته شنقا بضواحي قلعة مكونة

شاب ينهي حياته شنقا بضواحي قلعة مكونة
هسبريس من قلعة مكونة
الخميس 25 يناير 2018 - 13:10

وضع شاب ينحدر من دوار أيت بعمران، بمدينة قلعة مكونة، التابعة لإقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، حدا لحياته، إذ عثر عليه مشنوقا بحبل مربوط بسقف غرفته داخل منزل والديه بالدوار المذكور.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر محلية فإن الهالك، المزداد سنة 2000، كان يشتغل قيد حياته جزارا بالمدينة ذاتها، ولم تستبعد أن تكون مشاكل عائلية وراء إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية، وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، عاينت جثة الهالك، وأشرفت على توجيهها نحو قسم الأموات بالمستشفى المحلي، في انتظار توجيهها إلى مستشفى مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - قريبا الخميس 25 يناير 2018 - 14:07
منذ 5 سنوات وأنا أعاني من القلق العام ولأحد في عائلتي قرر أن يسعدني لأدهب الى الطبيب النفسي .
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26
2 - Abderrazak الخميس 25 يناير 2018 - 16:21
أولا "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"
و إلى صاحب التعليق 1
أخي،

إحذر أن تكون شخصيتك تحمل سمات الحساسية والوساوسية وهذه شخصيات تكون أكثر ميولاً لحدوث المخاوف، وازدياد القلق، وحين يأتي القلق يكون هنالك نوع من التحليل والتفكير السلبي والتشاؤمي، حتى بالنسبة للأحداث الحياتية العادية جداً.
راجع علاقتك مع الله تم مع أمك إن كانت لا تزال على قيد الحياة .
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12
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