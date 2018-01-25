شاب ينهي حياته شنقا بضواحي قلعة مكونة

هسبريس من قلعة مكونة

وضع شاب ينحدر من دوار أيت بعمران، بمدينة قلعة مكونة، التابعة لإقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، حدا لحياته، إذ عثر عليه مشنوقا بحبل مربوط بسقف غرفته داخل منزل والديه بالدوار المذكور.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر محلية فإن الهالك، المزداد سنة 2000، كان يشتغل قيد حياته جزارا بالمدينة ذاتها، ولم تستبعد أن تكون مشاكل عائلية وراء إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية، وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، عاينت جثة الهالك، وأشرفت على توجيهها نحو قسم الأموات بالمستشفى المحلي، في انتظار توجيهها إلى مستشفى مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.