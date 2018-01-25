24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:26
|12:45
|15:30
|17:55
|19:12
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- عصابة "الشريف" تطيح بـ8 دركيين ضواحي مراكش
- تأخير التحقيق مع حامي الدين في قضية آيت الجيد
- انهيار بئر عشوائي يصيب خمسينيا بنواحي جرادة
- أوجار يعول على مرصد وطني للإجرام لمحاربة "التشرميل" بالمغرب
- انسحاب مرشح يساري من سباق الرئاسيات بمصر
الابتذال والإيحاءات الجنسية والسرقات تقتل إبداع الأغنية المغربية (5.00)
مصدر حكومي ينفي عودة المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو (5.00)
الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات (5.00)
- بودربالة: المغرب سينظم "المونديال" .. ومشاريع "الورق" صارت واقعا - (57)
- "مركز نداءات" وهْمي يَنْصب على عشرات الشباب المغاربة العاطلين - (57)
- العثماني: تعيين الملك للوزراء الجدد أسقط التكهنات بإسقاط الحكومة - (45)
- الابتذال والإيحاءات الجنسية والسرقات تقتل إبداع الأغنية المغربية - (42)
- مصدر حكومي ينفي عودة المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاب ينهي حياته شنقا بضواحي قلعة مكونة
وضع شاب ينحدر من دوار أيت بعمران، بمدينة قلعة مكونة، التابعة لإقليم تنغير، صباح اليوم الخميس، حدا لحياته، إذ عثر عليه مشنوقا بحبل مربوط بسقف غرفته داخل منزل والديه بالدوار المذكور.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر محلية فإن الهالك، المزداد سنة 2000، كان يشتغل قيد حياته جزارا بالمدينة ذاتها، ولم تستبعد أن تكون مشاكل عائلية وراء إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل السلطات المحلية، وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، عاينت جثة الهالك، وأشرفت على توجيهها نحو قسم الأموات بالمستشفى المحلي، في انتظار توجيهها إلى مستشفى مراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
و إلى صاحب التعليق 1
أخي،
إحذر أن تكون شخصيتك تحمل سمات الحساسية والوساوسية وهذه شخصيات تكون أكثر ميولاً لحدوث المخاوف، وازدياد القلق، وحين يأتي القلق يكون هنالك نوع من التحليل والتفكير السلبي والتشاؤمي، حتى بالنسبة للأحداث الحياتية العادية جداً.
راجع علاقتك مع الله تم مع أمك إن كانت لا تزال على قيد الحياة .