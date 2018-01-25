تعميق البحث مع رئيسَي جماعتين بشأن "الخيانة"

هسبريس من الدار البيضاء

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تعميق البحث في قضية متابعة رئيس جماعة الفضالات ورئيسة جماعة الطوالع التابعين لإقليم بنسليمان بتهمة الخيانة الزوجية.

وعُرض المتهمان، اللذان يوجدان في حالة اعتقال، على وكيل الملك اليوم الخميس، بعد اعتقالهما ليل الثلاثاء بحي الوفاء في المحمدية من لدن مصالح الأمن، ليقرر تعميق البحث، حسب ما أكده سهيل ماهر محامي الرئيسة الموقوفة لجريدة هسبريس.

ومن المنتظر، حسب المصدر نفسه، أن يمثل من جديد المتهمان أمام النيابة العامة يوم غد الجمعة، بعد تعميق البحث من لدن الضابطة القضائية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن زوجة الرئيس الموقوف لم تقدم أي تنازل حتى حدود الساعة.

وأفادت المعطيات بأن رئيس الجماعة جرى إيقافه مع المسؤولة الأخرى، بناء على شكاية تقدمت بها زوجته إلى النيابة العامة، حيث وجهت هاته الأخيرة تعليماتها ليتم ضبطهما في حي الوفاء بالمحمدية.

وجرت عدة اتصالات هاتفية بين مسؤولين على مستوى مدينة بنسليمان والمحمدية، من أجل التدخل في القضية وثني الزوجة عن ملاحقة زوجها بتهمة الخيانة؛ غير أن المحاولات باءت بالفشل، إلى الآن.