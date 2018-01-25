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الرئيسية | حوادث | "اعتداء عائلي" يقتل 4 أشخاص في مدينة تطوان

"اعتداء عائلي" يقتل 4 أشخاص في مدينة تطوان

"اعتداء عائلي" يقتل 4 أشخاص في مدينة تطوان
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يناير 2018 - 17:05

أقدم شخص، اليوم الخميس بمنزل عائلته في حي بوسافو بتطوان، على تعريض عدد من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض.

وتسبب المشتبه في وقوفه وراء الاعتداء بوفاة أمه وأخيه واثنين من أبناء أخته، وإصابة أخته بجروح نقلت على إثرها إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي الإسعافات الضرورية.

وحسب المعطيات الأولية فإن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، وقد جرى توقيفه من قبل السلطات الأمنية، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عاشق تطوان الخميس 25 يناير 2018 - 17:09
لاحول ولا قوة إلا بالله.

لم نعد نسمع سوى أخبار حزينة عن الساحرة تطوان. خصوصا منذ توقيف الأنشطة التجارية العشوائية من فراشة وغيرها.

الله يصلح هاد البلاد
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40
2 - مغترب الخميس 25 يناير 2018 - 17:11
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وإنا إليه راجعون
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55
3 - aziz580 الخميس 25 يناير 2018 - 17:12
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وما من مبرر يذكر غير انه مرفوع عنه القلم لكن ان يصل بك الحد للقتل وبهاته الطريقة وفي الأصول فهنا stop. رحمة الله على الضحايا انتهى أجلهم.
تعددت الأسباب والموت واحد
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44
4 - غيلان قدور الخميس 25 يناير 2018 - 17:13
الشباب اما الانتحار او الغرق في البحار والمخدرات والجراءم والسبب الرءيس البطالة والاحباط والاقصاء .
لكم الله ياشباب وطني
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65
5 - شاهد عيان الخميس 25 يناير 2018 - 17:13
حسبنا الله و نعم الوكيل في المسؤولين عن اعداد السياسة الجنائية للبلاد. والله لن نسامحكم ابدا... لو كان لدينا قانون جنائي اسلامي لما وصلنا لهذه الجرائم البشعة التي هي في تزايد مستمر... اللهم اغفر و ارحم القتلى و حسبنا الله و نعم الوكيل.
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40
6 - زينب الخميس 25 يناير 2018 - 17:14
ان لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر لهم وارحمهم .وارزق الصبر لأهلهم.
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45
7 - amir الخميس 25 يناير 2018 - 17:14
Message a toute les familles, il faut prendre auserious les maladies mentales. Aussi Il faut que le ministre de la sante eduquer les citoyens sur les maladies mentaux.had nass sont des malades mchi masshorene
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12
8 - عادل الخميس 25 يناير 2018 - 17:15
لا حول ولا قوة الا بالله.
هاد البلاد مشات فيها صافي..
رحم الله الضحايا واسكنهم فسسح جناته.
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11
9 - فاس الخميس 25 يناير 2018 - 17:16
القرقوبي. و مختلف انواع المخدرات. هذا تساهل القضاء مع بياعا القرقوبي..... وعقوبة شهر ونصف او 3 اشهر... النتايج....... لو كان العقاب. 5 سنين ال، 10 سنين لبايع هاد السموم
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35
10 - مسلم عربي مغربي تطواني الخميس 25 يناير 2018 - 17:18
هذا هو حال مدينة تطوان خاصة والمغرب عامة، حمقى ومجانين وذوي اضطرابات نفسية يجولون ويسرحون في المدينة يهددون سلامة الجميع والدولة لا تبالي؛ ألم يكن بالأحرى وضع هذا الشخص في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية قبل أن تأتي الفأس في الرأس؟ كيف لشخص خطير كهذا يُترك حرا طليقا... والنتيجة وفاة أربعة أشخاص منهم أمه (فلا تقل لهما أف) فما بالك بقتلهما والعياذ بالله! الدولة تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الفعل الإجرامي، لم نعد نسمع سوى الأخبار المفجعة نتيجة إنعدام العدل والوعي والحقوق، والقادم أدهى وأمر إن لم يستدرك المسؤولون عاجلا وإن لم يُغلّبوا المنفعة العامة على المصلحة الخاصة.
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27
11 - أسماء الخميس 25 يناير 2018 - 17:20
لا حول ولا قوة إلا بالله ما بقينا نسمعو ما يفرح
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10
12 - Salah kaddouri الخميس 25 يناير 2018 - 17:23
ياربي سلامة مابقى مايعجب فهاذ الدنيا
هاذ الناس المرضى نفسيا راه خاصهم عنايا ومراقبة شديدة.
لأن أغلب الجرائم البشعة كتكون من طرف هاذ الناس والموشكلة راه ماشي لخاطرهوم كيعملوا هاد الشي
باش الواحد إقتل الأم نتاعوا وخوه غير هاكك راه مكقبلهاش لعقل.
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12
13 - anas الخميس 25 يناير 2018 - 17:27
الدولة هي من يتحمل مسؤلية ماوصلت اليه حال الشباب المغربي من انتكاسات نفسية اغلبيتهم حاصل على شهادات عالية بنو حلم لمن يجدو له موطئ قدم في دولة تتنفس الفساد
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5
14 - صلاح الدين الخميس 25 يناير 2018 - 17:27
الله يلطف بنا
مابقا مايعجب فهاذ الدنيا
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9
15 - حلا الخميس 25 يناير 2018 - 17:29
عمركم تثيقوا فمريض نفسي معاكم بالدار.شي نهار يذبح كلشي.راه إنسان مريض ألي عايش معاكم مايمكنش تتحكموا فيه ولا فتصرفاتو.الحذر الشديد والاحتياط واجب.الى ماكان خطر على راسو ينتحر شنقا أو يرمي راسو من السطح،يقدر يآذي أي واحد معاه.الأسر كتعاني من المرضى النفسيين هادشي علاش كاينين ناس كيطلقوهم للزنقة ويتخلاو عليهم هربا من المسؤولية.الرجال بالخصوص حيث يصعب السيطرة عليهم لقوتهم البدنية التي تفوق نساء عائلته أو حتى ذكورها إن كان هائجا.وإذا استغل الغفلة وغدر بهم فالضحايا يرتفع أعدادهم.
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11
16 - - إمام مثلي الخميس 25 يناير 2018 - 17:36
الحمد لله اني لم أتجوز،وعسى ان تكرهو شيئا وهو خير لكم
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-16
17 - م.ل.ج الخميس 25 يناير 2018 - 17:39
هاذا مخطط له من طرف الدولة من أجل أن ينقرض الإنسان المغربي لكي يتفرغ الفاسدون من إلتهام ما تبقى من ثروة الشعب، ولا يمكن أن نغفل عن ذكر بأن الدولة تقوم بجمع المجانين والحمقى والمشمكرين في السطافيتات وتقوم برميهم في بعض المدن المغربية المغضوب عليها... مثل هؤلاء المرضى النفسيين في الدول المتقدمة يتم الإعتناء بهم مجانا بعد إبعادهم من عائلاتهم لتفادي مثل هذه المآسي
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-8
18 - ياسين الوردي الخميس 25 يناير 2018 - 17:40
اللهم ارحمهم وارزق دويهم الصبر وشافي هذا المريض الذي ما هو إلا ضحية لفشل الحكومات في توفير أبسط الضروريات وهي الصحة.فمستشفى الأمراض العقلية في تطوان لا يتوفر سوى على طبيب واحد.
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1
19 - شكون المسؤول الخميس 25 يناير 2018 - 17:45
تعاطي المخدرات هذه نتيجته. 2 كل أسرة لديها فرد عنده سلوكيات غير عادية يجب عليهم إخضاعه للعلاج. وكثير هم المختلون يجوبون الشوارع و في هذا خطورة كبيرة على المواطنين. و في بعض الأحيان يرتكبون جرائم قتل
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4
20 - Alouah الخميس 25 يناير 2018 - 17:45
اللهم استر
الله ارحمهم ويصبر دوييهم يا رب العالمين. إن كان يعاني من الاضطرابات النفسية فأين هو دور المؤسسات الخاصة في احتضان مثل هذه الحالات .
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3
21 - الرحالة الخميس 25 يناير 2018 - 17:46
للاسف ما عدنا نسمع غير أمثال هذه المصائب و بالخصوص في بلادنا و غيرها من البلدان الإسلامية. هذا و إن دل على شيء فإنما يدل على اقتراب الساعة. هذه نتيجة حتمية و مطلقة لمجموعة من الاختلالات التي يعرفها مجتمعنا حيت لا توجد لا رعاية صحية و لا مراكز نفسية لهؤلاء المرضى و حتى ان كانو اصحاء فانعدام الافاق للشباب يقود إلى المرض و الإدمان محاولة منهم نسيان الوضع و لضعف الإيمان بالله. فساد المسؤولين و تقصيرهم في رعاية المواطن من الأسباب الأساسية. اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين.
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1
22 - مغربي 1 الخميس 25 يناير 2018 - 17:51
هذه ليست الجريمة الأخيرة لان الحكومة فشلت في هذا المجال الدولة كلها غا غادة او صافي لا تعرف أين هي ذاهبة ليست لديها استراتيجية عمل ليس لمشكل المرضى النفسيين ولكن لكل مشاكل البلاد والعباد اللهم ارزقنا مسؤولين يحبونك ويخافون لحضة الوقوف أمامك يارب و يتقونك ويعلمون انك ياربي سترى عملهم ورسولك والمؤمنين المغاربة و المؤمنين من جنسيات مختلفة. يخافون المرور عبر الصراط حيث لا تنفع التعويضات ولا الرواتب الضخمة ولا الفيلات الكبيرة ولا الشركات ولا الفيرمات ولا الأنساب ولا المناصب ولا الاولاد ولا الجوازات الأوربية او الأمريكية. أحبك بلادي انت حبي وفؤادي الله يرزقك مسؤولين صالحين قولوا امين.
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0
23 - الرباطية الخميس 25 يناير 2018 - 17:55
مشكلة كبيرة هذي، اين الحل مع المرضى النفسيين الخطرين فلا المستشفى يتكفل بهم ولا العائلة تقدر ان تسيطر عليهم يا ربي تلطف بنا يا لطيف لطفك في بعض الأحيان أحزن بشدة لأنني لم أرزق باولاد و لما أرى مثل هذه العجائب و الغرائب أحمد الله حمدا كثيرا
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0
24 - من بين الاسباب الخميس 25 يناير 2018 - 17:57
المستشفيات العمومية لا تستقبل المرضى النفسانيين من اجل الفحص وبتالي كيحتمو عليهم امشيو البريفي شي لمتقدرش عليه الطبقة الفقيرة او كايبقا يدزاد عليه الحال او كانوصلو لهاد النتيجة الخايبة
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25 - ammmmar الخميس 25 يناير 2018 - 18:06
إنا لله وإنا لله راجعون. رحمة الله عليهم والهم ذويهم الصبر والسلوان.
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0
26 - mostafa الخميس 25 يناير 2018 - 18:14
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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27 - المصطفى الخميس 25 يناير 2018 - 18:16
ان لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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28 - marocaine الخميس 25 يناير 2018 - 18:21
اتسعت رقعة ظاهرة الإدمان على المخدرات القوية, وخاصة الهرويين بمدن شمال المغرب على نحو بات يبعث على القلق. إذ تقِدر جمعياتٌ محلية عدد المدمنين بمدينة تطوان وحدها بقرابة عشرين ألفا أغلبهم من الشباب
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29 - نواس المصطفى الخميس 25 يناير 2018 - 18:21
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي القدير كثرت المصائب والجرائم ولاكن السؤال المطروح من المسؤول عن كل هذه الجرائم
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