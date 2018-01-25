"اعتداء عائلي" يقتل 4 أشخاص في مدينة تطوان

هسبريس من الرباط

أقدم شخص، اليوم الخميس بمنزل عائلته في حي بوسافو بتطوان، على تعريض عدد من أفراد أسرته للاعتداء بالسلاح الأبيض.

وتسبب المشتبه في وقوفه وراء الاعتداء بوفاة أمه وأخيه واثنين من أبناء أخته، وإصابة أخته بجروح نقلت على إثرها إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي الإسعافات الضرورية.

وحسب المعطيات الأولية فإن المعني بالأمر يعاني من اضطرابات نفسية، وقد جرى توقيفه من قبل السلطات الأمنية، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.