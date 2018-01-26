أمن البيضاء يوقف مشتبها في ارتكابه سرقات بالعنف

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء مشتبها في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات السرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، يُشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في ارتكاب خمس قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاعتداء على الأشخاص والممتلكات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

مصدر أمني أوضح أن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كانت قد نشرت خبرا مؤداه أن المشتبه فيه يتحدّى عناصر الشرطة التي تعذر عليها إيقافه، زاعمة بأن هذا الأخير اقترف ما يناهز 300 عملية سرقة واعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض؛ "وهو الخبر الذي أوضحت التحريات الأمنية المنجزة أنه عارٍ من الصحة ولا أساس له في الواقع"، وفق المصدر عينه.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف أحد مشاركيه في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية، والذي جرى تشخيص هويته الكاملة ويجري البحث لضبطه هو الآخر.