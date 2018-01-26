الشرطة تنفي محاباة مسؤول تدخل لصالح ابنه بفاس

هسبريس من الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حضور مسؤول بالإدارة الترابية في مدينة فاس، بصفته الشخصية، إلى مقر أمني "كي يخلص ابنه الذي كان يسوق دراجة نارية دون أن يتوفر على وثائقها القانونية".

وأوضحت المديرية، في بيان توصلت به هسبريس، أن "معالجة مصالح ولاية أمن فاس لهذا الملف تمت في إطار القانون، وفي انسجام تام مع ما تمليه قواعد التجرد والمساواة بين جميع المواطنين"، نافية، بشكل قاطع، أي تدخل لمسؤول ترابي في عمل مصالحها الذي يحتكم أساسا وحصريا إلى القانون.

وتعود ملابسات هذه القضية، وفق المصدر ذاته، إلى زوال يوم السبت المنصرم، عندما تدخلت دورية أمنية للتحقق من وضعية دراجة نارية من الحجم الكبير كان يتولى دفعها شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، والذي كان لا يحمل معه ساعتها وثائقها القانونية؛ وهو ما استدعى قطرها على متن شاحنة الجر إلى مقر الدائرة الأمنية الثامنة التي كانت تؤمن الديمومة من أجل البحث.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد التحاق والد الطفل المذكور وإدلائه بجميع الوثائق التي تتثبت ملكية الدراجة، وسلامة وضعها القانوني وشهادة التأمين، "تم تضمين ذلك بالسجلات الإدارية الممسوكة لهذا الغرض، وتمكين المعني بالأمر من الدراجة بعدما تبين أنها لا توجد في وضعية خلاف مع القانون"، نافيا أن تكون الدراجة المحجوزة، ساعة ضبطها، "كانت تسير بسرعة مفرطة، كما تم الترويج لذلك، وإنما كانت في حالة عطب".