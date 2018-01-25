في برشيد .. السقوط من الطابق الثالث يقتل شابا

إبراهيم الحافظون من سطات

ألقى شاب في عقده الثاني، اليوم الخميس، نفسه من الطابق الثالث لأحد المنازل بحي القدس بمدينة برشيد، لوضع حد لحياته بناء على أسباب ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، فإن الشاب لقي مصرعه بعين المكان، بعد رمي نفسه من الطابق الثالث، وردّت المصادر نفسها سبب انتحار الهالك إلى معاناته من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة من حياته.

وقد انتقل إلى مكان الحادث كل من ممثل عن السلطات المحلية وعناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي لبرشيد وأفراد من الوقاية المدنية، حيث جرت معاينة جثة الهالك وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي لتحديد ظروف وأسباب وفاة الشاب العشريني.