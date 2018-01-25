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الرئيسية | حوادث | في برشيد .. السقوط من الطابق الثالث يقتل شابا

في برشيد .. السقوط من الطابق الثالث يقتل شابا

في برشيد .. السقوط من الطابق الثالث يقتل شابا
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 25 يناير 2018 - 21:05

ألقى شاب في عقده الثاني، اليوم الخميس، نفسه من الطابق الثالث لأحد المنازل بحي القدس بمدينة برشيد، لوضع حد لحياته بناء على أسباب ما زالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

ووفق معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث، فإن الشاب لقي مصرعه بعين المكان، بعد رمي نفسه من الطابق الثالث، وردّت المصادر نفسها سبب انتحار الهالك إلى معاناته من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة من حياته.

وقد انتقل إلى مكان الحادث كل من ممثل عن السلطات المحلية وعناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي لبرشيد وأفراد من الوقاية المدنية، حيث جرت معاينة جثة الهالك وتوجيهها إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي لتحديد ظروف وأسباب وفاة الشاب العشريني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ولد الفشوش الخميس 25 يناير 2018 - 21:16
لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح الإنتحار الملاذ الأخير لكل من يعاني من إضطرابات نفسية نتيجة غياب الوعي الديني وغياب ثقافة الذهاب للطبيب النفسي وهذا ما نجنيه انتحار أو قتل أرواح بريئة كما وقع اليوم بمدينة تطوان. اللهم نسألك العفو والعافيه.
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16
2 - وما الحياة الدنيا... الخميس 25 يناير 2018 - 21:18
انا لله ونا اليه راجعون اصبحنا من كثرة ما نفقد الموتى نموث اكثر مما يموت الراحلون.
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12
3 - NOUMRI الخميس 25 يناير 2018 - 21:40
لا حول ولا قوة إلا بالله شاب في مدينة سطات يعاني من اضطرابات نفسية يرمي بنفسه من الطابق التالت للعمارة التي يقطنها و شاب أخر من مدينة تطوان يعاني من نفس الأعراض يقتل أربعة من أفراد عائلته و إتنان في حالة الخطر حلل و ناقش
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4
4 - هدى الخميس 25 يناير 2018 - 21:44
إنا لله وإنا إليه راجعون. كثر الانتحار والأسباب تبقى مجهولة. ربما تكون لعبة الحوت الأزرق هي السبب في انتحار الكثير من الشباب والله اعلم.
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1
5 - مغربي الخميس 25 يناير 2018 - 21:55
انا لله وانا اليه راجعون، وجب تبديل هذه الاسطوانة، بحيث اصبحت متلاشية، افكلما انتحر شخص او قتل او اغتصب او قام بفعل جناءي، ننسبه الى المشاكل النفسية؟؟؟ على هاذ لحساب المغاربة كاملين مراض نفسيا... الحقيقة يعلمها الله.
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5
6 - مغربي الخميس 25 يناير 2018 - 22:02
ما اللذي حل بهاده الامة هل اصبح الانتحار هو الحل للمشاكل ليكن في علم اي شخص مات بالانتحار لن يرتاح في قبره سيضل ينتحر كما أنتحر في الدنيا حتى تقوم الساعة وسيكون حسابه عسيرا لانه لم يحافظ على الأمانة التي منحه الله اتقو الله في انفسكم ولا تلقو بها الا التهلكة كل من يهلك نفسه فهو انتحار مثل التدخين و الخمر ووووووووو""?
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