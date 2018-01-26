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الرئيسية | حوادث | القضاء يدين رئيس مجلس جماعي بالحبس النافذ

القضاء يدين رئيس مجلس جماعي بالحبس النافذ

القضاء يدين رئيس مجلس جماعي بالحبس النافذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 26 يناير 2018 - 09:15

أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرئيس المستقيل لجماعة سيدي عبد الله غياث، التابعة لإقليم الحوز، بسنتين حبسا نافذتين، وحكمت على قابض الجماعة بسنة حبسا نافذة.

وقضت الغرفة نفسها ببراءة كل من نائب الرئيس المكلف بقسم التعمير ومقاول وتقني بالجماعة من التهم الموجهة إليهم في الملف المرتبط بمرحلة تدبير الرئيس المدان لشؤون سيدي عبد الله غياث.

وكانت النيابة العامة تابعت الجميع في الملف عدد 2016/2609/1268، بتهمة الغدر وتبديد أموال عمومية ، والتزوير في محررات عمومية لإثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hbibky الجمعة 26 يناير 2018 - 09:42
هدا حكم احتياطي نتمنى ان يكون كدالك في الاستاءناف مع الحكم باسترجاع الاموال المنهوبة لصندوق الجماعة والحجز على ممتلكاته ليكون عبرة لكل ناهبي اموال الشعب
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60
2 - عبدالله الجمعة 26 يناير 2018 - 11:12
على سلامتكم، قليلة فيهم ، خصكوم لي سرق القليلة عشرة سنوات منفذة بلا عفو. باش كل واحد يفكر جوج ديال الخطرات قبل ما يسرق فلوس الشعب.
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41
3 - الرباطي الجمعة 26 يناير 2018 - 14:24
نثمن بهذا الحكم و ننوه بالقضاء المغربي اللذي أصبحنا نلمس مصداقيته و قوته في اتخاذ الأحكام أمام المفسدين... جمعتكم مباركة
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7
4 - Citoyenne الجمعة 26 يناير 2018 - 15:26
Si,on applique lachariaa islamique ,tous nos hauts responsables seraient à présent manchots....0
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4
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