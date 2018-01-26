القضاء يدين رئيس مجلس جماعي بالحبس النافذ

إبراهيم مغراوي من مراكش

أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرئيس المستقيل لجماعة سيدي عبد الله غياث، التابعة لإقليم الحوز، بسنتين حبسا نافذتين، وحكمت على قابض الجماعة بسنة حبسا نافذة.

وقضت الغرفة نفسها ببراءة كل من نائب الرئيس المكلف بقسم التعمير ومقاول وتقني بالجماعة من التهم الموجهة إليهم في الملف المرتبط بمرحلة تدبير الرئيس المدان لشؤون سيدي عبد الله غياث.

وكانت النيابة العامة تابعت الجميع في الملف عدد 2016/2609/1268، بتهمة الغدر وتبديد أموال عمومية ، والتزوير في محررات عمومية لإثبات وقائع يعلم بأنها غير صحيحة.