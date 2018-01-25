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الرئيسية | حوادث | تفاصيل نهش أسرة تطوانية بسكين .. هجرة فاشلة وإدمان يفرزان الموت

تفاصيل نهش أسرة تطوانية بسكين .. هجرة فاشلة وإدمان يفرزان الموت

تفاصيل نهش أسرة تطوانية بسكين .. هجرة فاشلة وإدمان يفرزان الموت
أيوب صدور
الخميس 25 يناير 2018 - 20:00

اهتز حي بوسافو بمدينة تطوان على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة، مع إصابة أخت الجاني بإصابات بليغة بعدما باغت شاب عشريني أفراد أسرته بواسطة سلاح أبيض.

وفي تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي اهتز لها الرأي العام، وجّه الجاني، الذي يبلغ من العمر حوالي 27 سنة، طعنات غائرة بواسطة سكين من الحجم الكبير، فور عودته من المقهى حيث استل سلاحا أبيض من المطبخ وشرع في طعن أمه واثنين من أبناء أخته، أدت إلى وفاتهم عبر مراحل متفرقة.

وتبعا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن شقيق الجاني حاول التدخل لثني أخيه عن إكمال أطوار الجريمة؛ غير أن مصيره كان القتل؛ لترتفع بذلك الحصيلة الأولية للجريمة البشعة إلى 4 أشخاص حتى الآن.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن القاتل، الذي يدعى أيوب والسابق مروره بتجربة هجرة فاشلة في دولة قطر، عرض أخته لاعتداء بالأداة نفسها مخلفا لها إصابات بليغة، وجرى نقلها بين الحياة والموت إلى المستشفى الجهوي سانية الرمل لتلقي الإسعافات والعلاج الضروري.

محمد الخصال، مدير المركز الاستشفائي سانية الرمل بالنيابة في مدينة تطوان، أكد في تصريح لهسبريس أن إدارة المشفى تلقت اتصالا عن الجريمة المذكورة، وتم تجنيد الطاقم الطبي والتمريضي للتعاطي مع الحالات الواردة كما تم إخلاء مصلحة المستعجلات ووضع سياجات لمنع تدفق المواطنين.

وأضاف المصدر أن الواقعة تتعلق بأربع جثث، إحداها لامرأة في عقدها الخامس وأخرى لشاب عشريني ،إضافة إلى جثتي توأم يبلغان حوالي 3 سنوات، مشيرا إلى كونهم فارقوا الحياة قبل ولوجهم المرفق الصحي العمومي متأثرين بخطورة الإصابة.

وأضاف الخصال، في تصريحه لهسبريس أنه، بالإضافة إلى الضحايا الأربع، استقبلت مصلحة المستعجلات أخت الجاني، لافتا الانتباه إلى تعرضها إلى إصابة بالكتف الأيسر، ومعاناتها من جرح غائر على مستوى البطن استدعى وضعها الصحي إخضاعها لعملية جراحية مستعجلة، مستحضرا تمكينها من كيسين من الدم وإبقاءها تحت العناية الطبية، مشددا على كونها تجاوزت مرحلة الخطر في انتظار تجاوبها مع العلاج.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن الجاني مدمن على المخدرات ويعاني من اضطرابات نفسية، جرى اعتقاله بعد الحادث الأليم الذي خلف إحالة استنفار في صفوف عالسلطات الأمنية، بمختلف تلاوينها، التي حلت بمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد الأسباب الحقيقية للواقعة؛ بينما يجري الاستماع إلى القاتل في محضر قضائي رسمي؛ لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - المهاجر الخميس 25 يناير 2018 - 20:14
للأسف هذه نتيجة عدم مراقبة المخدرات ومستعمليها،نتأسف لما وقع لأن هذه كارثة وجريمة يجب على الدولة أن لا تتعاطف مع تجار المخدرات لأنها تخرب العقول.كيف يعقل أن شخص يقتل أسرته بدم بارد بدون رحمة ولا شفقة.اللهم ارحمهم واشفي الأخت الجريحة.
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355
2 - omar الخميس 25 يناير 2018 - 20:20
لا حول ولا قوة إلا بالله.متى ستعي الأسر أنه لا ثقة في مدمن ولو كان إبنهم.لا حول ولا قوة إلا بالله بالدعاء لا شيئ غير الدعاء ليهدي الله شبابنا أما الحكومة فهمها نفسها لا غير.وهذا الحادث عبرة لبقية الأسر التي تأوي أمثال هذا بل وتحميهم.إنا لله وإنا إليه راجعون.
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171
3 - ريفي أصيل الخميس 25 يناير 2018 - 20:22
كثير من الشباب يلهث وراء الهجرة خارج الوطن بعد السخط واللعن للبلاد والعباد والحجر والشجر بدعوى أن الوطن لم يعطيه شيء .وعندما يهاجر تبدأ الويلات يتابعها حيث السرقة والمخدرات. ليتبين أن المشكل ليس في الوطن بل في أهل الوطن .نعيب على وطننا وما لوطننا عيب سوانا.
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317
4 - يحي بوشيخي الخميس 25 يناير 2018 - 20:22
المخدرات والقرقوبي والخمر...اين الدولة اين اجهزتها؟في كل مدينة مروجوا السموم معروفون .لماذا لا يحاكمون بقانون الارهاب؟ولماذا تجد سهولة في اعتقال المطالبين بحقوقهم والاستحالة في القبض على المجرمين.اذا عرف السبب بطل العجب
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176
5 - راحه البال الخميس 25 يناير 2018 - 20:22
لا حول ولا قوه الا بالله..... وراه سباب البلاه هي المخدرات والشباب لي كيضيع... عوض ما يديرو 0 مخدرات دايرين 0 ميكه..... لك الله يا وطني.
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161
6 - مغربي الخميس 25 يناير 2018 - 20:22
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، اربعة ارواح ازهقت، والخامسة في حالة خطر، وممن من اقرب الناس اليهم ،اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا،الحقيقة يعلمها الله، هل هذا الشخص مريض نفسيا ام مدمنا، الله اعلم، اللهم ارحم الموتى، واغفر للاحياء، ولاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم.
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96
7 - Hammou lboudali الخميس 25 يناير 2018 - 20:23
Get him a psychotherapist and put him in a five star hotel. We do not want to see him on trial. Get lhouqouqiyoun to sing for him “goulou l3am zin albnat gouliuhaa”. Yes ladies and gentlemen, we need to organize the World Cup. ALLAH YEN3AL LLI MA YEHCHAM.
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-34
8 - عبد الفتاح كندا الخميس 25 يناير 2018 - 20:27
العلاج الفعال :
السلطات لا تقوم بواجبها لمحاربة الاتجار بالسموم الجزائرية, والقضاء يتساهل مع المتجاجرين بهده السموم, وايضا الحدود مع العدو(الجنرالات وليس الشعب)لا رقيب عليها. ينبغي تفعيل حكم الاعدام وبدون حق الاستاناف في كل من يدخل هده السموم او يتاجر بها والتنفيد في اجل اقصاه شهر وفي الساحت العمومية. بعد دلك سترون لن تعثروا ولو على حبة واحدة من هده السموم.
نسال الله تعالى الرحمة الواسعة لهؤلاء الشهداء.
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80
9 - wood الخميس 25 يناير 2018 - 20:30
في ضل الافلاس الاجتماعي و الاقتصادي الذي يعيشه المغرب و إنهيار الاخلاق و القيم التي دمرها المخزن و حل محلها القفوزية و الانانية و الانتهازية و الانبطاحية و الركوعية ، و بسبب انهيار التعليم الذي اصبح ينتج الفاشلين و المنحرفين فإن نسبة كبيرة من الشباب ستتجه الى الانتحار او الانخراط في الاجرام او تصاب بالحمق و الجنون !!!
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92
10 - NOUMRI الخميس 25 يناير 2018 - 20:33
اللهم إرحمهم و أغفر لهم و تقبلهم مع الشهداء و الأبرار و أقول أن الجريمة هي تابتة في حق المتهم اللدي إرتكبها مع سبق الإصرار و الترصد و هو شخص يتعاطى المخدرات و الكحول أما مسألة معاناته من إضطرابات نفسية فهدا ما ستتبته الخبرة الطبية و هل سبق له إتباع العلاج النفسي و أتمنى أن يعدم بالكرسي الكهربائي و في الختام أسائل الجمعيات و للمنظمات المناهضة لتنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب هده هي النتيجة عدم تنفيده
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48
11 - @live.fr الخميس 25 يناير 2018 - 20:35
كثرة الهرج و المرج القتل حتا لا يعرف القاتل لما قتل و المقتول لما قتل علامات آخر الزمان


و نتيجة حتمية للبطالة و الفقر و نشر المخدرات بشكل مريع بحيث أصبحت أنواع الأقراص المهلوسة الغير موجودة بأي بلد في العالم موجودة بكثرة بالمغرب و حتى بالجامعات و الثانويات و المدارس

الإعلام الأفلام المدبلجة المهرجانات التفقير غلاء المعيشة الماسونية كلها أسباب تدحر الشعب المغربي
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47
12 - الندم الخميس 25 يناير 2018 - 20:35
نتمناو هاذا يكون مساج قوي يستوعبوه رجال الامن والحكومة .... حيت مللي الانسان كيمشي يستنجد لهوم وغوة كيكول ليه واش مكانش الدم وحنا معندنا منديرو الولد معا ولديه
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30
13 - شعيب الخميس 25 يناير 2018 - 20:35
هذه نتائج المخدرات و المهلوسات التي تدخل عبر الحدود المغربية بدون مراقبة أصحاب الجمارك أوصلت الشباب إلى أن يقتلوا ذويهم بدم بارد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك يا رب
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28
14 - شاهد عيان الخميس 25 يناير 2018 - 20:37
انا لله و انا اليه راجعون... اقولها و اكررها السياسة الجنائية و سياسة العفو عن المجرمين التي تنهجها الدولة فاشلة... و التغاضي عن محاربة المخدرات المحلية لا يمكن ان تأتي الا بالويلات. هنا تبرز مسؤولية الدولة التي تتخبط في قوانين وضعية بعيدة كل البعد عن شرع الله... و النتيجة هي تنامي الجرائم بشتى انواعها.
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30
15 - وفاء الخميس 25 يناير 2018 - 20:38
ما هي الاسباب يا ترى ؟
هجرة فاشلة لماذا الهجرة؟
مضطرب نفسيا اين العناية الطبية ما ﻻأكثر المختلين العقليين المشردين دون عناية وهم طلقاء ولا يؤتمن خطرهم
إذا كانت الدولة عاجزة لماذا لا تحدد نسل المغاربة في طفلين فقك بدل التفريخ المفرط وتعليق الامرو الامل على الله. .!
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22
16 - محمد ريان الخميس 25 يناير 2018 - 20:38
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.أكيد أن انسداد الأفق أمام شبابنا وتساهل المسؤولين مع مروجي المخدرات وراء كثرة هذه الجرائم .غير أن حكامنا همهم الوحيد هو إضعاف المواطن ضعفا على ضعف عبر تعويم وتنويم وتجويع
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13
17 - مصطفى الخميس 25 يناير 2018 - 20:40
الله أكبر "توأم يبلغان حوالي 3 سنوات" الله يرحم الجميع
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25
18 - مثلي مسلم الخميس 25 يناير 2018 - 20:43
الشباب اما الانتحار او الغرق في البحار والمخدرات والجراءم والسبب الرءيس البطالة والاحباط والاقصاء .
لكم الله ياشباب وطني
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-11
19 - Brahim الخميس 25 يناير 2018 - 20:44
المخزن لا يقوم بواجبه . البوليس يعلم كل من يبيع المخدرات والسموم إلى المواطنين لكنه لا يتدخل والكل يعلم أن مروجي المخدرات يدفعون اتاوات للبوليس مقابل التغاضي عن أفعالهم. ..
الإعدام أقل شيء
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38
20 - مغربي غيور على وطنه الخميس 25 يناير 2018 - 20:45
يواجه الشباب المغربي صعوبات كبيرة في حياتهم فمن جهة نجد انسداد الافاق امامهم ومن جهة اخرى ارتفاع مهول لتكاليف المعيشة ممايجعلهم يهاجرون او يدمنون على المخدرات او ينفجرون غضبا على عائلاتهم او ينتحرون بكل بساطة على الدولة ان تهتم بشؤون الشباب والا انفجرت هذه القنبلة الموقوتة في وجهها.
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21
21 - immad الخميس 25 يناير 2018 - 20:48
بالرغم من ان المخدرات تذهب العقل، الا ان شاب هذا العصر يستطيع ان يقتل بدم بارد وهو في كامل قواه العقلية من اجل نزواته لغياب التربية والايمان... اللهم اهد الشباب
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23
22 - مغاربية الخميس 25 يناير 2018 - 20:49
يا ربي السلامة. .يا رب ألطف بنا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج..المخدرات وحبوب الجنون المتداولة بين شبابنا بالإضافة إلى أزمات اجتماعية أخرى مثل الفقر والتهميش تؤدي إلى الجرائم التي تهتز لها مسامعنا واجسامنا :(.
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14
23 - الحسين الخميس 25 يناير 2018 - 21:04
وما جواب الجمعيات التي تنادي بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام وان تنفيذ هذه العقوبة ضد حقوق الانسان .
نريد من هاؤلاء الجمعيات الان ان يجيبنا ماذا سنفعل.؟
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15
24 - الحسن البغدادي الخميس 25 يناير 2018 - 21:10
للخروج من الأزمة يجب التعامل مع مروجي المخدرات بكل اصنافها بالاعدام غير ذلك نبيع القرد ونظحك على من اشتراه.
ولا حول ولا قوة الا بالله
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10
25 - عبدالسلام الخميس 25 يناير 2018 - 21:32
هاده.هي.نتيجة.تساهل.مع.مروج.هاده.السموم.ان.الدي.يبع.القراس.المهلوسة.فانه.يقتل.
اسرة.ليربح.دراهم.معدودات
لو.كان.العدام.لحدين.من.هاده.الضاهرة
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8
26 - خديجة الخميس 25 يناير 2018 - 21:35
هاداك رآه القرقوبي بكل أنواعه اللذي أصبح يباع علنا هو السبب.
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9
27 - قرقوبي الخميس 25 يناير 2018 - 21:39
الأقراص المهلوسة و المخدرات الكيماوية
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10
28 - احمد الخميس 25 يناير 2018 - 21:50
هذه هي نتيجة حرب على التعليم وتشجيع زراعة وبيع قنيب الهندي ...لا حول ولا قوة الأ بالله
اللهم ارحمهم واشفي الاخت
انا لله وان اليه راجعون
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2
29 - montasser الخميس 25 يناير 2018 - 21:54
هادشي سببه العشبة الخبيثة وما يستخرج منها....لو كان الامر يعاني منه ابناء الاغنياء لتم حرق جذور جذور هاته النبتة...ولتم القضاء على جميع الاباطرة...ولتم سجن جميع لبزناسة...ولكن غير الشعب!!!!واش عمرنا سمعنا شي شاب بورجوازي قتل باه ومو وخوتو....ياربي تقينا شر المخدرات وتحفظ ولاد لمسلمين...ضحايا كثر سقطوا بسبب القرقوبي وبولا حمرة...مهمة كبيرة تنتظر مسؤولي هذا البلد...
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0
30 - Houssine-Montasser الخميس 25 يناير 2018 - 21:56
الجريمة قانوناً، هي الانحراف والتجاوز عن مختلف المعايير الجمعية التي تتصف بكمّ ضخم من الجبريّة، والنوعيّة، والكلية، أي أنّ الجريمة لا توصف بذلك إلا في حال توفّر القيمة التي تضعتها الجماعة القانونيّة وتحترمها، بالإضافة إلى الانعزال على الصعيدين الحضاريّ والثقافيّ داخل الطوائف. يمكن تعريف الجريمة بأنّها الإتيان بفعل يتنافى مع المعايير الجمعيّة والقانونيّة والدستور أيضاً، وتتمثل بالتعديّ على حقوق الآخرين وانتهاكها أيضاً؛ ويعاقب عليها القانون نظراً لتحريم فعل هذا الفعل قانوناً وشرعاً؛ وتُقسّم الجرائم قانوناً وشرعاً إلى أربعة أنواع رئيسيّة، وهي: جرائم اقتصاديّة، جرائم جنسيّة، جرائم سياسيّة، جرائم الانتقام؛ ويُشار إلى أنّ للجريمة نظريّات أساسيّة، ومنها نظرية المدرسة الجغرافيّة، والاقتصاديّة، والبيولوجيّة.
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1
31 - حلا الخميس 25 يناير 2018 - 21:56
قتل والدته التي جعلها الله سببا لوجوده بهذه الحياة.وهو كافاها بالقتل.فشله في الدراسة وايجاد عمل ودخل دفع ثمنه ابرياء.ومن اين له بثمن المخدرات?هل تصدق له بها احد?الشباب طغوا وانعدمت عندهم القناعة.يحبون الاموال السهلة وكيتعلقوا فين يتفلقوا.مابغاوش يمشيوا على قدهم وعلى قد تعليمهم وقدراتهم وتكوينهم.وعلاش مشى لقطر قرار فاشل لان دول الخليج للاستعباد لا للعيش اللكريم لمن دمه حامي وحار كشبابنا.الله يلطف بنا وبهذه البلاد.
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4
32 - blal الخميس 25 يناير 2018 - 21:59
لاحظوا ان الجاني بدا بامه وبعد ذلك بابني اخته لاشك انه طعنهما لما راياه يقتل امه ثم اخاه الذي حضر للنجدة ثم انه لم يتمكن كثيرا من اخته.فلماذا بدا بامه ?ببساطة ذلك لانها هي من كانت تدلعه وهو صغير الى ان كبر فصارت بحكم انحرافه تؤنبه وتجزره.اظن انه فيه فراغ للاب;اما انه متوفى او انه مطلق والله اعلم.
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6
33 - سفيان الخميس 25 يناير 2018 - 22:05
لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم
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5
34 - مسكين نعيم الخميس 25 يناير 2018 - 22:09
انا للله و انا اليه راجعون . الله يرحمهم و وسع عليهم و يصبر دويهم و يهدي شباب الأمة الإسلامية و ينجيهم من المخدرات .
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8
35 - بركاك في الطاليان الخميس 25 يناير 2018 - 22:13
لا اعتقد المشكل هو الهجرة، حيت باقي صغير ايقدر ابني حياتوا. و بصفتي اعمل مع السلطات بايطاليا هنا الكتير من المغاربة مدمنون خمر و مخدرات، المشكل في التربية
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9
36 - عبود الخميس 25 يناير 2018 - 22:20
السلام عليكم.
ما هو برنامج الدولة والحكومة لأخراج الشباب من معضلة البطالة، وانسداد الافاق؟
ما هو دور الدولة، وما هي مسؤولياتها اتجاه ما يتخبط فيه الشباب من مخدرات، وحبوب الهلوسة....
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2
37 - معلق الخميس 25 يناير 2018 - 22:25
عندما يمتزج المرض النفسي و غياب العلاج و الفقر و التعاطي للمخدرات فانتظر الكارثة . لاحول ولا قوة الا بالله. ان لله و انا اليه راجعون. على مسؤولي البلاد اعطاء اهمية بالغة للأسباب مثل هذه الحوادث الأليمة .
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5
38 - ندير حسام الخميس 25 يناير 2018 - 22:28
يجب القيام بتغييرات في هرم المسوءولين بقطاع الامن بمدينة تطوان لان مردوديتهم لم تعد في مستوى تطلعات المواطنين من الناحية الامنية والدليل هو ما اصبحنا نسمعه عن بعض الجراءم هناك وهناك وخصوصا الاحياء العليا
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2
39 - حسن المغترب الخميس 25 يناير 2018 - 22:28
لا حولة ولا قوة الا بالله، انها المخدرات ياسادة هدا الزمان، يجب على الدولة ان تتدخل في مايخص المخدرات الصلبة، لان هده نتائجها
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1
40 - مستاري الخميس 25 يناير 2018 - 22:39
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،ان لله وانا اليه راجعون
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2
41 - BOP35 الخميس 25 يناير 2018 - 23:35
هاذ المجرم واجب إعدامه فورا--------------------------------------x
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2
42 - كل من عليها فان الخميس 25 يناير 2018 - 23:46
تساءل الكتيرون لم لم يقتل نفسه هدا المجرم وترتاح البشرية منه!!!لم يقدر ايداء نفسه لانه يعي كل ما يفعل.مساكين هده الاسرة التي اغلق باب بيتها الي الابد.رحمهم الله جميعا.ضحايا الغدر.ولم لا بطبق حكم الاعدام في هده الحالة.حثالة البشر تاكل وتنام غي السجن.والشباب بالشواهد ﻻ بجدون لقمة العيش
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5
43 - الأطلسي الأصلي الجمعة 26 يناير 2018 - 00:15
الحل هو الإعدام لكل من يتاجر في كل أنواع السموم من الرؤؤس الكبيرة إلى المروجين الصغار لا تاخدكم بهم رحمة أو شفقة خطرهم ايستفحل ولا حل إلا بالاستاصال هؤلاء دمروا ويدمرون المزيد من ابنائنا
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0
44 - محمد الجمعة 26 يناير 2018 - 00:42
الشرطة ماكتديرش خدمتها ، أنا عارف فين كتباع الغبرة (المخدرات) و البوليس لا ؟
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5
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