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كُتّاب وآراء
عناصر دركية تتدخل ضد عصابة إجرامية في خريبكة
ألقت عناصر أمنية تابعة لسرية الدرك الملكي بخريبكة، اليوم الجمعة، القبض على شاب في الثلاثينات من عمره، على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء عدد من عمليات السرقة رفقة شخصين آخرين جرى توقيفهما في وقت سابق، ومتابعتها والحكم عليهما بالسجن النافذ.
وعن تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن مدينة خريبكة، وبعض الجماعات القروية المجاورة لها، عرفت في الآونة الأخيرة وقوع عمليات سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ما دفع مصالح الدرك الملكي إلى مباشرة التحريات للوصول إلى الفاعلين في أقرب الآجال.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات كشفت وجود عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان في الثلاثينات من أعمارهم، يجوبون مختلف المناطق المجاورة لمدينة خريبكة، ويختارون ضحاياهم بعناية من أجل تهديدهم بالأسلحة البيضاء وسلب ما بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة؛ غير أن المعتدين لم يلحقوا الأذى بأي ضحية.
وحرص الواقفون وراء عمليات السرقة على تغيير أماكن وطرق تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، إذ عملوا في إحدى العمليات على سرقة فتاة في مدينة بوجنيبة، وفي طريقهم إلى مدينة خريبكة عبر سيارة خفيفة، توقفوا بمركز بئر مزوي لمساعدة أحد الراغبين في السفر، قبل أن يسلبوه ما بحوزته من أشياء ثمينة تحت التهديد، ويتركوه على قارعة الطريق دون تعريضه لأي اعتداء جسدي.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن دركيّين أوقفوا عنصريْن من العصابة الإجرامية، قبل بضعة أسابيع، وبعد متابعتهما بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة مع سبق الإصرار والترصد والتهديد بالسلاح الأبيض، تمكنت عناصر دركية من توقيف شاب وسط مدينة خريبكة، شكّل موضوع مذكرة بحث ضمن ملف العصابة ذاتها، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
il faut envisagé d'augmenter l'effectif des éléments de gendarmerie dans nos brigades territoriaux à travers tout le pays. afin d’assurer plus de sécurité de nos concitoyens. le nombre existant dans tout nos brigades n'est pas du tout suffisants de jours et de nuit encore pire . les éléments de la gendarmerie royale doivent être multipliés dans nos brigades et compagnies. effectivement ils en manquent d’éléments