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كُتّاب وآراء
كلاب تتعرض للإبادة في مقريصات ضواحي وزان
أقدمت السلطات المحلية بجماعة مقريصات من إقليم وزان على تنظيم عملية إبادة وقنص لعشرات الكلاب الضالة المنتشرة بالجماعة المذكورة، إذ سمع دوي طلقات نارية بالرصاص الحي خلفت موجة من الذعر والخوف في صفوف الساكنة.
وحسب مصادر محلية فإن عملية إبادة الكلاب الضالة بالرصاص الحي، بتراب الجماعة الترابية، جاءت بعد أن مست هذه الكلاب بالصحة العامة وسلامة الساكنة، خاصة بعد تمزيق كلاب مسعورة لجسد طفلة بداية الشهر الجاري.
وتبعا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحملة تأتي في سياق تنامي شكايات المواطنين بخصوص ارتفاع أعداد الكلاب الضالة وضحاياها المتساقطين وسط الشارع العام، ومكنت من التخلص وقتل حوالي 28 من الكلاب المرجحة إصابتها بداء السعار.