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الرئيسية | حوادث | كلاب تتعرض للإبادة في مقريصات ضواحي وزان

كلاب تتعرض للإبادة في مقريصات ضواحي وزان

كلاب تتعرض للإبادة في مقريصات ضواحي وزان
أيوب صدور من وزان
السبت 27 يناير 2018 - 15:20

أقدمت السلطات المحلية بجماعة مقريصات من إقليم وزان على تنظيم عملية إبادة وقنص لعشرات الكلاب الضالة المنتشرة بالجماعة المذكورة، إذ سمع دوي طلقات نارية بالرصاص الحي خلفت موجة من الذعر والخوف في صفوف الساكنة.

وحسب مصادر محلية فإن عملية إبادة الكلاب الضالة بالرصاص الحي، بتراب الجماعة الترابية، جاءت بعد أن مست هذه الكلاب بالصحة العامة وسلامة الساكنة، خاصة بعد تمزيق كلاب مسعورة لجسد طفلة بداية الشهر الجاري.

وتبعا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحملة تأتي في سياق تنامي شكايات المواطنين بخصوص ارتفاع أعداد الكلاب الضالة وضحاياها المتساقطين وسط الشارع العام، ومكنت من التخلص وقتل حوالي 28 من الكلاب المرجحة إصابتها بداء السعار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ziryab السبت 27 يناير 2018 - 15:57
هذا تصرف همجي و غير مسؤول. هناك طرق عديدة للتخلص من الكلاب الضالة عبرتجميعا و حقنها بعيدا عن أعين الناس خصوصا الأطفال. و العمل على تفادي انتشار الكلاب في الشارع بإلزام أصحابها بالتصريح بها و تلقيحها مع الإلتزام بعدم التخلي عنها في الشارع و كذلك بفرض غرامات على المخالفين.أما هذه الطريقة الهوليودية المتوحشة تدخل في إطار سياسة المواسم والحملات، حملة الشيشة، حملة الملك العام، حملة السكن العشوائي. عوض التتبع اليومي، يتركون الأمور تستفحل ثم يتدخلون لاستعراض العضلات بشكل يثير السخرية.
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-23
2 - مهاجر السبت 27 يناير 2018 - 16:01
يجب على السلطات بقنص الكلاب قبل دبحهم من طرف أصحاب انعدام الضمير وبيعهم لأصحاب المطاعم وبائعي الأكلات الخفيفة
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38
3 - حارس خاص السبت 27 يناير 2018 - 16:01
ومتى سنسمع دوي طلقات الرصاص ضد المجرمين وقطاع الطرق وناهبي المال العام؟لو كانت الدولة تحترم الانسان والحيوان لما سمعنا مثل هذه الأخبار المقززة.
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26
4 - NOUMRI السبت 27 يناير 2018 - 16:23
و متى سنسمع عن تنفيد عقوبة الإعدام ضد السفاحين و القتلة و إطلاق الرصاص الحي على المشرملين و مهددي حياة المارة في الشوارع بالسيوف و تحدي السلطات الأمنية وفي الختام أقول لسلطات وزان واصلوا العمل و لا تهتموا للإنتقادات و أتمنى أن تنهج سلطات المدن الأخرى نفس الطريقة في القضاء على الحيوانات الضالة من كلاب و قطط و غيرها حتى لا يستغلها أصحاب الذبيحة السرية و أقول لصاحب التعليق الأول هناك فئة من المغاربة ينتفضدون أي شئ تقوم به الدولة سواء سلبي أو إجابي يعني الإنتقاد من أجل الإنتقاد فقط أفهم راسك
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13
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