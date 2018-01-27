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الكحول يوقع شخصا في قبضة شرطة القصر الكبير
السبت 27 يناير 2018 - 00:07
تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بحي السلام في مدينة القصر الكبير من إيقاف شخص كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية في الاتجار في المشروبات الكحولية المهربة.
عملية إيقاف "ي.ح"، من مواليد 1980 والملقب بـ"ولد بوعزة"، جرت أثناء سياقته دراجة نارية من الحجم الكبير بدون وثيقة، إذ كان يحوز خلالها 20 قنينة كحول مهربة يتأهب لتوزيعها على زبنائه.
وقد وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، بغية البحث معه قضائيا.