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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تودي بحياة شاب في الدشيرة الجهادية

حادثة سير تودي بحياة شاب في الدشيرة الجهادية

حادثة سير تودي بحياة شاب في الدشيرة الجهادية
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 27 يناير 2018 - 13:45

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، جثة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، بعد أن لقي مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية، كان يقودها، بعمود كهربائي في حي "لابيركولا" بمدينة الدشيرة الجهادية.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد كانت السرعة المفرطة التي كانت الدراجة النارية تسير بها السبب في الاصطدام القوي بالعمود الكهربائي، حيث تعرّض المفارق للحياة، وهو يتحدّر من منطقة القليعة، وأب لطفلة، لرضوض وجروح وكسور بليغة على مستوى الرأس، عجّلت بوفاته بالمكان.

وانتقلت المصالح الأمنية المختصة إلى عين المكان، فور توصّلها بإشعار في الموضوع، حيث فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادثة، وأشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اتقوا الله يا سائقي العربات السبت 27 يناير 2018 - 14:29
للاسف هذا هو حال سائقي الدراجات النارية تسمع صوتها من بعيد وهي تسير بسرعة فائقة ، ان كان هو السبب في ماحصل له ، فليكون عبرة لأمثله،
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2 - عبدالله السبت 27 يناير 2018 - 14:55
أنا لله وأنا إليه راجعون ألله يرحمه ويصبر اهله الصبر و السلوان ويعينهم على تحمل الله يهدي لشباب على أنفسهم
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