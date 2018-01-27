حادثة سير تودي بحياة شاب في الدشيرة الجهادية

رشيد بيجيكن من أكادير

استقبل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، جثة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، بعد أن لقي مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية، كان يقودها، بعمود كهربائي في حي "لابيركولا" بمدينة الدشيرة الجهادية.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد كانت السرعة المفرطة التي كانت الدراجة النارية تسير بها السبب في الاصطدام القوي بالعمود الكهربائي، حيث تعرّض المفارق للحياة، وهو يتحدّر من منطقة القليعة، وأب لطفلة، لرضوض وجروح وكسور بليغة على مستوى الرأس، عجّلت بوفاته بالمكان.

وانتقلت المصالح الأمنية المختصة إلى عين المكان، فور توصّلها بإشعار في الموضوع، حيث فتحت تحقيقا حول ظروف وملابسات الحادثة، وأشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.