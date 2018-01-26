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الرئيسية | حوادث | طبيب ينفي ارتفاع حصيلة "مجزرة بوفاسو" بتطوان

طبيب ينفي ارتفاع حصيلة "مجزرة بوفاسو" بتطوان

طبيب ينفي ارتفاع حصيلة "مجزرة بوفاسو" بتطوان
أيوب صدور
الجمعة 26 يناير 2018 - 20:07

نفى الدكتور محمد الخصال، مدير المركز الاستشفائي سانية الرمل بالنيابة في مدينة تطوان، ما روّجته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ارتفاع حصيلة مجزرة حي بوفاسو بالمدينة ذاتها.

وأوضح الطبيب والمسؤول الإداري، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أخت الجاني خضعت يوم أمس لعملية جراحية مستعجلة على مستوى البطن كللت بالنجاح، كما جرى تعويض النزيف الذي عانت منه بسبب الإصابة بكيسين من الدم، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأكد الطبيب ذاته أن المريضة لا تزال تحت العناية الطبية بقاعة الإنعاش وتتجاوب مع الأطر الصحية العاملة بالمرفق الصحي، لافتا إلى احتمال مغادرتها العناية المركزة يوم غد لإكمال الاستشفاء بمصلحة الجراحة.

وكان حي بوفاسو بمدينة تطوان قد اهتز، يوم أمس، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة، مع إصابة أخت الجاني بإصابات بليغة بعدما باغت شاب عشريني أفراد أسرته بواسطة سلاح أبيض.

وقد جرى إيقاف القاتل ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - هشام الجمعة 26 يناير 2018 - 20:14
كان الله في عون هذه المرأة،،خصوصا بعد شفاءها إنشاء الله...الحياة صعبة و لكن هذا قضاء الله و قدره.
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2 - abdel الجمعة 26 يناير 2018 - 20:24
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا ليس ببشر
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