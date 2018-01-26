24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:25
|12:45
|15:31
|17:56
|19:13
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- هل يعتذر البابا فرانسيس أم يعتذر الكتاب المقدس؟
- ناشطات يرفضن وجود نصوص قانونية تخدم التلاعب بزيجات الأطفال
- الڭروج ومستقبل ألعاب القوى
- شعار تنظيم المغرب للمونديال
- هذه زوجتي "حاشاك" !
حقوقيون يدعون إلى النهوض بنظام الكفالة لصد التخلي عن الأطفال (5.00)
رصيف الصحافة: السلطات المغربية تضع "بارونات العملة" تحت الحصار (5.00)
سياسيون واقتصاديون يبحثون عن اختلالات النموذج التنموي المغربي (5.00)
- تعنيف قائد لبائع متجول - (108)
- قرار "تأنيث العدول" يؤجج الاتهامات بين المؤيدين والرافضين - (80)
- المغرب يتموقع في أجهزة الاتحاد الإفريقي بدخول مجلس السلم والأمن - (60)
- القاضي يستنطق "كاردكور" الزفزافي .. ومتهمون ينفون تهمة الانفصال - (59)
- نقابة موخاريق تهدد حكومة العثماني بشهر من الاحتجاجات القطاعية - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طبيب ينفي ارتفاع حصيلة "مجزرة بوفاسو" بتطوان
نفى الدكتور محمد الخصال، مدير المركز الاستشفائي سانية الرمل بالنيابة في مدينة تطوان، ما روّجته بعض المنابر الإعلامية بخصوص ارتفاع حصيلة مجزرة حي بوفاسو بالمدينة ذاتها.
وأوضح الطبيب والمسؤول الإداري، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أخت الجاني خضعت يوم أمس لعملية جراحية مستعجلة على مستوى البطن كللت بالنجاح، كما جرى تعويض النزيف الذي عانت منه بسبب الإصابة بكيسين من الدم، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأكد الطبيب ذاته أن المريضة لا تزال تحت العناية الطبية بقاعة الإنعاش وتتجاوب مع الأطر الصحية العاملة بالمرفق الصحي، لافتا إلى احتمال مغادرتها العناية المركزة يوم غد لإكمال الاستشفاء بمصلحة الجراحة.
وكان حي بوفاسو بمدينة تطوان قد اهتز، يوم أمس، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة، مع إصابة أخت الجاني بإصابات بليغة بعدما باغت شاب عشريني أفراد أسرته بواسطة سلاح أبيض.
وقد جرى إيقاف القاتل ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق.