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الرئيسية | حوادث | تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة سيدة بالرباط

تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة سيدة بالرباط

تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة سيدة بالرباط
هسبريس - و.م.ع
السبت 27 يناير 2018 - 03:16

لقيت سيدة في عقدها الرابع مصرعها اختناقا جراء تسرب غاز البوتان المنبعث من سخان مائي فيما أصيب طفلها أيضا بحالة اختناق .

وأوضحت السلطات المحلية لمدينة الرباط، يوم أمس الجمعة، أن الضحية البالغة من العمر 43 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها الى مستشفى ابن سيناء ، فيما لا يزال ابنها البالغ من العمر 10 سنوات يرقد بنفس المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - mohasimo السبت 27 يناير 2018 - 03:35
غاز احادي اوكسيد كاربون او CO, غاز سام قاتل ليس له رائحة فيجب على الانسان ان يحطاط منه لانه غاز غير مشبع ليس كنظيره ثنائي اوكسيد الكاربون او CO2, اللذي يعتبر اقل خطورة من الاول لانه غاز مشبع وله رائحة.
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2 - غازولين السبت 27 يناير 2018 - 03:44
نفس الخطا يتكرر في كل المرة , سبب الوفاة في حالات سخان الماء هو غاز أحادي أكسيد الكربون CO وليس غاز البوتان
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3 - احمد السبت 27 يناير 2018 - 04:13
كثيرة هي المرات التي قلنا فيها يااخوان انتبهوا كثيرا لان وجود السخان داخل المنزل او داخل الحمام هو خطر كبير على الاسرة ونبهنا في كثير من المرات ان غاز البوتان غير قاتل نهائيا ولكن خطورته تكمن في عدم احتراقه بشكل جيد خاصة مع انعدام التهوية هنا يبدا الخطر ومع ذلك لااحد يسمعك وطلبت غير ما مرة ان يقوم الاعلام المرئي والمسموع بتخصيص وصلة اشهارية تنبه لهذا الخطر لكن هم ايضا لايسمعون
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4 - مول بوطا السبت 27 يناير 2018 - 05:33
الاختناق لا يحدث بسبب تسرب البوتان في العادة و لكن بسبب احتراق البوتان داخل السخان و ينتج عن هذا الاحتراق غاز مميت بدون رائحة و هو غاز احادي الكربون
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5 - connardinho السبت 27 يناير 2018 - 05:40
انه غاز احادي اوكسيد الكاربون co من يخنق وليس غاز البوتان,وللتذكير فهذا الغاز القاتل ينتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان,وبمعنى ابسط,الاحتراق يتم في مكان يقل فيه الاوكسجين.
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6 - سميرة الكفيفة وأفتخر السبت 27 يناير 2018 - 06:35
اللهــــم .. يا حنَّان ، يا منَّان ، ياواسع الغفران ، اغفر لها و ارحمها ، و عافها و اعف عنها ، و أكرم نزلها ، ووسع مدخلها ، و اغسلها بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّها من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس
_
اللهــــم .. آنسها في وحدتها ، و آنسها في وحشتها ، و آنسها في غربتها
اللهــــم .. أنزلها منزلاة مباركة و أنت خير المنزلين
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