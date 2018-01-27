تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة سيدة بالرباط

هسبريس - و.م.ع

لقيت سيدة في عقدها الرابع مصرعها اختناقا جراء تسرب غاز البوتان المنبعث من سخان مائي فيما أصيب طفلها أيضا بحالة اختناق .

وأوضحت السلطات المحلية لمدينة الرباط، يوم أمس الجمعة، أن الضحية البالغة من العمر 43 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها الى مستشفى ابن سيناء ، فيما لا يزال ابنها البالغ من العمر 10 سنوات يرقد بنفس المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.