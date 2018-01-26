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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة رضيعة بحاوية أزبال بتطوان

العثور على جثة رضيعة بحاوية أزبال بتطوان

العثور على جثة رضيعة بحاوية أزبال بتطوان
أيوب صدور
الجمعة 26 يناير 2018 - 19:09

عثر عامل نظافة، اليوم الجمعة، بمدينة تطوان، على جثة رضيعة، داخل إحدى حاويات الأزبال أثناء قيامه بعمله الاعتيادي بمنطقة "البوروجو" بالمدينة الواقعة شمال المملكة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة انتقلت رفقة ممثل السلطة المحلية، وقامت بمعاينة جثة الصغيرة ومسح المحيط لحجز كل ما يفيد في التحقيق، الذي فتحته الضابطة القضائية في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، للوقوف على ظروف التخلص من جثة الرضيعة.

بالموازاة مع ذلك، جرى نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات بالحمامة البيضاء قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدالصمد الجمعة 26 يناير 2018 - 19:55
لا حولة ولا قوة الا بالله هل وصلت السفاهة والاجرام لهذه الدرجة زنى ثم انجاب ونهايتها مكان القمامة كيف تريدون رحمة الله ونحن نقوم بما لم يقومو به في الجاهلية هل عرفتم لماذا حرم الله الزنى كيف يطيب لنا العيش بهذه الاعمال
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30
2 - الحق يقال الجمعة 26 يناير 2018 - 20:08
لا حول ولا قوة إلا بالله أناس يتمنوا الخلفة وآخرون يلقون بهم في القمامة
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17
3 - A AMSTERDAM الجمعة 26 يناير 2018 - 20:20
سبحان الله شحال من واحد كيبحث عن الاولاد بشتى السبل والاخر يرميهم في القمامة ياعجبااااااااااااه ,قال تعالى واذا المؤودة سوءلت باي ذنب قتلت ,صدق الله العظيم,
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14
4 - حلالة 59 الجمعة 26 يناير 2018 - 20:43
وتبقى النازلة عبارة عن قصة حب كان ضحيتها هذا الملاك. فالوالدة المسكينة انطلت عليها حيلة وحش من الوحوش القذرة حتى أ وصل هده المسكينة الى باب الجحيم الذي ستدخله رغما عنها سيما و إن كانت طيبة و خجولة. الله يحد الباس و يرحم الملاك و يظهر الوحش القدر لاداء ثمن هذه الفاجعة
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4
5 - ztantane CH الجمعة 26 يناير 2018 - 20:43
Je comprend pas une chause, pourquoi la poubelle?? c'est pas la première fois que je vois sa.
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