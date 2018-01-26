العثور على جثة رضيعة بحاوية أزبال بتطوان

أيوب صدور

عثر عامل نظافة، اليوم الجمعة، بمدينة تطوان، على جثة رضيعة، داخل إحدى حاويات الأزبال أثناء قيامه بعمله الاعتيادي بمنطقة "البوروجو" بالمدينة الواقعة شمال المملكة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة انتقلت رفقة ممثل السلطة المحلية، وقامت بمعاينة جثة الصغيرة ومسح المحيط لحجز كل ما يفيد في التحقيق، الذي فتحته الضابطة القضائية في الموضوع، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، للوقوف على ظروف التخلص من جثة الرضيعة.

بالموازاة مع ذلك، جرى نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات بالحمامة البيضاء قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاتها.