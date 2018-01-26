إصابات في انقلاب سيارة للنقل المدرسي بتنغير

محمد آيت حساين

أصيب سائق سيارة للنقل المدرسي لدوار تكموت بجماعة اكنيون التابعة لإقليم تنغير، مساء اليوم الجمعة، بجروح خطيرة وكسور في يده اليسرى، جراء انقلاب السيارة التي كان يقودها وعلى متنها حوالي 15 تلميذا يتابعون دراستهم بثانوية وإعدادية عسو أوبسلام باكنيون.

واستنادا إلى مصادر من السلطات المحلية في إقليم تنغير، فإن الحادث نجم عن انقلاب السيارة المذكورة بالطريق الإقليمية الرابطة بين اكنيون وتنغير، وبالضبط على مستوى منطقة "تيكيط"، مشيرة إلى أن "حالة السائق الصحية التي وصفت بالحرجة استدعت توجيهه إلى المستشفى الإقليمي لتنغير، في حين أن باقي الركاب التلاميذ نجوا من الحادث ولم يتم تسجيل أي إصابة في صفوفهم".

وذكرت مصادر هسبريس أن قائد قيادة اكنيون ورجال القوات المساعدة وعناصر الدرك الملكي بتنغير حلوا بمكان انقلاب السيارة، وعملوا على نقل السائق المصاب بواسطة سيارة إسعاف تابعة للجماعة إلى المستشفى الإقليمي، وفتحت المصالح المختصة تحقيقا أوليا لمعرفة أسباب الحادث، موضحة أن السائق كان رفقة 15 تلميذا متوجهين إلى مدينة تنغير لإجراء مقابلة كروية رفقة تلاميذ حي افانور.