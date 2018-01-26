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كُتّاب وآراء
القضاء يطلق سراح رئيسي جماعتين ببنسليمان
انتهت، زوال اليوم الجمعة، قضية رئيسي الجماعتين التابعتين لإقليم بنسليمان، اللذين توبعا بتهمة الخيانة، بعد إيقافهما ليلة الثلاثاء الماضي بحي الوفاء بالمحمدية.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، خلال جلسة الاستماع للمتهمين، بحضور زوجة رئيس جماعة الفضالات، حفظ الملف والإفراج عن الرئيسين، لانعدام شبهة التلبس بالخيانة.
وأدلى دفاع رئيس جماعة الفضالات بتنازل مكتوب من لدن زوجته، فيما أدلى محامو رئيسة جماعة الطوالع بتنازل من لدن طليقها خاصة أنها لا تزال توجد في فترة العدة، إذ افترقا حديثا.
وعاش أقارب المتهمين، إلى جانب أسرة زوجة الرئيس، حالة ترقب طوال الساعات التي قضاها الموقوفين في التحقيق، قبل أن يتنفسوا الصعداء بخروجهما، حيث اصطحبت عائلة رئيسة جماعة الطوالع ابنتهم، معبرين بذلك عن دعمهما لها في محنتها.
وأكد المحامي سهيل ماهر، عضو دفاع رئيسة الجماعة، في تصريحه لهسبريس، أن قرار الإفراج عن المتهمين كان منتظرا، على اعتبار انعدام إثبات التهمة.
من جهته، أكد المحامي محمد كفيل، في تصريحه للجريدة، أن الملف أخذ مجراه الحقيقي، على اعتبار أنه "لم تكن هناك حالة التلبس التي روجت في الإعلام، إذ إن عملية الاعتقال تمت في الشارع العام، والنيابة العامة أنصتت للقانون".
واعتبر أحد أفراد أسرة رئيسة جماعة الطوالع أن هاته الأخيرة كانت ضحية بعض وسائل الإعلام، التي مارست التشهير في حقها قبل أن يصدر القضاء قراره، داعيا المؤسسات الصحافية إلى احترام المهنة وأخلاقياتها.
وكان المتهمان قد جرى إيقافهما ليلة الثلاثاء في الحي الوفاء بمدينة المحمدية، بناء على شكاية من لدن زوجة رئيس جماعة الفضالات تتهمه بالخيانة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
صراحة نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
ونطبق سنته ....اذهبوا فأنتم الطلقاء
الامور فهاد لبلاد كتطبخ على قياس اصحابها ومل واحد وزهرو
ولكن عند الله الكل متساوي والحمد لله
ثمن تنازل الزوجة حسب مصادر الحـــــــ عبد الله ــــــــاج الموثوقة من عين المكان هو 120 مليون سنتيم وفيلا في المحمدية مع قبول أولي للزوج بطلاق الزوجة بعد مرور الضجة.
ثمن تنازل زوج الرئيسة هو 50 مليون (جابها الله) لأنه أصلا كان في حالة طلاق زائد تنازل الزوجة عن كل شيئ. والجدير بالذكر ان الرئيسة (إكرام) هي ابنة رئيس قديم لذات الجماعة ومن أعيان المنطقة الأثرياء وخامج فلوس و50 مليون عندو كيف والو.
ولكـــــــــــــــــــــن ومع ذالك ستبقى الشوهــــــــــــــة والفضيحـــــــــــة تلاحقهما طوال حياتهما، لن تمحيها المليارات ولا التحايل على القضاء، ستبقى الرئيسة في ذاكرة ناخبيها وأهل قبيلتها مجرد خائنة و(...)عاهرة
وسيبقى الرئيس مجرد دمدومة تصيد على الخوا
الرئيسين المناضلين كانا في مهمة سرية ليلاً في حي الوفاء طيب الذكر نحن مساخيط الوطن نظن بهما الظنون.. يالتعاستنا ويالسعادة من تصدر باسمه الأحكام .. قراو التعليق وماتنشروهش يا شجعان الصحافة
كالبرق الخاطف واو.واو.واو.بشوي
عليكم أين هو ٤٧ ساعة من الاعتقال
سنة وزيادة وانتم تلعبون بالحراك
واين هي السرعة في القضاء
والنزاهة نطالب باعتقال الرييس
والرييسة ومحاسبتهما ومعاقبتهما
المهم واش هاد زوج مخلوقات غادي يبقاو على راس هاد الجماعات ؟؟
السيد كاري شقة فين يزها باش من فلوس ؟؟ لان مراتو قالت في فيديو بانها هى لي صرفت 22مليون على حملته الانتخابية !
عالم يخاف مايختشيش كما قال المصريون
وهذا هو القانون عندنا وهو الذي طبق في حق هذين الشخصين
العيب ليس في إطلاق سراحهما وإنما العيب في الثغرة القانونية التي تسمح بمحاكمة أناس يعشقون بعضهم البعض ويتصرفون في أجسادهم كما يحلوا لهم دون أن يحشر أين كان أنفه.
وإذا تضرر الأزواج من علاقات أزواجهم فالقانون يتيح الطلاق (مراتك خانتك طلقها، زوجك خانك طلقيه) وكل واحد يطالب بحوقو ومريضنا ما عندو باس
لاش إلقاء القبض على العشاق والزج بهم في السجون ؟ واش الحبس قلل من العهر والبغاء والدعارة ؟ واش الحبس كا يمنع واحد او واحدة تعشق أو يعشق ؟
حبس العشاق لا يزيدنا نحن دافعي الضرائب سوى إكراهات مالية (خاصك تبني السجون بمليارات خاصك تحضيه وتصرف عليه الفلوس يأكل ويشرب ويداوا و.. ويوم واحد من الحبس يكلف كل يوم ما بين 70 الى 120 درهم للسجين الواحد بين اجور الحراس والتطبيب والبنى التحتية والأكل)
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ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما