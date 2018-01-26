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الرئيسية | حوادث | القضاء يطلق سراح رئيسي جماعتين ببنسليمان

القضاء يطلق سراح رئيسي جماعتين ببنسليمان

القضاء يطلق سراح رئيسي جماعتين ببنسليمان
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 26 يناير 2018 - 21:05

انتهت، زوال اليوم الجمعة، قضية رئيسي الجماعتين التابعتين لإقليم بنسليمان، اللذين توبعا بتهمة الخيانة، بعد إيقافهما ليلة الثلاثاء الماضي بحي الوفاء بالمحمدية.

وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، خلال جلسة الاستماع للمتهمين، بحضور زوجة رئيس جماعة الفضالات، حفظ الملف والإفراج عن الرئيسين، لانعدام شبهة التلبس بالخيانة.

وأدلى دفاع رئيس جماعة الفضالات بتنازل مكتوب من لدن زوجته، فيما أدلى محامو رئيسة جماعة الطوالع بتنازل من لدن طليقها خاصة أنها لا تزال توجد في فترة العدة، إذ افترقا حديثا.

وعاش أقارب المتهمين، إلى جانب أسرة زوجة الرئيس، حالة ترقب طوال الساعات التي قضاها الموقوفين في التحقيق، قبل أن يتنفسوا الصعداء بخروجهما، حيث اصطحبت عائلة رئيسة جماعة الطوالع ابنتهم، معبرين بذلك عن دعمهما لها في محنتها.

وأكد المحامي سهيل ماهر، عضو دفاع رئيسة الجماعة، في تصريحه لهسبريس، أن قرار الإفراج عن المتهمين كان منتظرا، على اعتبار انعدام إثبات التهمة.

من جهته، أكد المحامي محمد كفيل، في تصريحه للجريدة، أن الملف أخذ مجراه الحقيقي، على اعتبار أنه "لم تكن هناك حالة التلبس التي روجت في الإعلام، إذ إن عملية الاعتقال تمت في الشارع العام، والنيابة العامة أنصتت للقانون".

واعتبر أحد أفراد أسرة رئيسة جماعة الطوالع أن هاته الأخيرة كانت ضحية بعض وسائل الإعلام، التي مارست التشهير في حقها قبل أن يصدر القضاء قراره، داعيا المؤسسات الصحافية إلى احترام المهنة وأخلاقياتها.

وكان المتهمان قد جرى إيقافهما ليلة الثلاثاء في الحي الوفاء بمدينة المحمدية، بناء على شكاية من لدن زوجة رئيس جماعة الفضالات تتهمه بالخيانة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - ايوز^^ الجمعة 26 يناير 2018 - 21:18
نعم... انها دولة الحق والقانون
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80
2 - عمر الجمعة 26 يناير 2018 - 21:19
يحي العدل
صراحة نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم
ونطبق سنته ....اذهبوا فأنتم الطلقاء
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67
3 - net الجمعة 26 يناير 2018 - 21:22
لو كانو من ابناء الشعب لتم تتبيت التهمة عليهم.حنا البحر هو الاخر يلا مشينا ليه تيقوليك اش كادجيك هاد البنت و واش عندك عقد الزواج
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160
4 - ميمتي^^ الجمعة 26 يناير 2018 - 21:23
وما يعجبني هو حيمنا اجد مسؤولا يتكلم عن دولة الحق والقانون اي حق !! دللت والله
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92
5 - اللاعدالة^^ الجمعة 26 يناير 2018 - 21:25
تنضاف الى كارثة قايد الدروة للي خرج منها كي الشعرة من العجين
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143
6 - Ahmed de Rabat الجمعة 26 يناير 2018 - 21:25
ههههه صافي لقيتو لها الحل ..ما كان والو ؟ القانون يطبق سوى على المواطن العادي اما لي في السلطة كلهم شرفاء نحن لي مامزيانينش..ملي مرتو في فيديو مصور تقول هادي ثلاتة سنوات كيخونها معاها اشنو كان هدا..و دابا راجلها بريء ..؟ كلهم مرضعين من بزولة وحدة
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139
7 - احبك وطني الجمعة 26 يناير 2018 - 21:25
قالوا : اوقفتهما الشرطة بالشارع العام ، وهل الشرطة غبية كي توقف شخصين يرتديان لباسهما وامام الراي العام وتوجه اليهما تهمة الخيانة الزوجية ، هذا هو التقوليب والتكوليس ، قولوا ، راه الاخزاب تدخلت وضغطت على الزوجة وزوج الطليقة وعذان تنازلا عن الشكاية وبالتالي فلا متابعة لان اصحاب الحق تنازلوا ، لكن نطرح دائما هنا سؤلا مهما : صاحب او صاحبة الحق تنازل ، لكن اين حق المجتمع المدني واين دور النيابة العامة باعتبارها طرف مدني ؟
الامور فهاد لبلاد كتطبخ على قياس اصحابها ومل واحد وزهرو
ولكن عند الله الكل متساوي والحمد لله
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199
8 - بوزكري الجمعة 26 يناير 2018 - 21:26
كالعادة.نتمنى ان نصدق المبرر.لقد تعودنا على براءة اصحاب المنافد العليا
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86
9 - كاردينال الجمعة 26 يناير 2018 - 21:26
القضية بااااااينة فيها ليدام بزاااااف هزلت
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109
10 - escobar الجمعة 26 يناير 2018 - 21:30
الضحك على الدقون... مسرحية ابو جهل و بو حفافة... بالله عليكم هل نحن مسلمون؟؟؟؟ الحياة أصبحت معكوسة. اقتربت الساعة و الله لقد اقتربت.
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81
11 - عبداللطيف الجمعة 26 يناير 2018 - 21:31
اعتقال في الشارع العام.ياك شكواهم ف الشقة.ويقول ماما كان اون إن رجل و امرأة في مكان معزول إلا والشيطان ثالثهما..لو كان المتهمون من البسطاء لما ثم إطلاق سراحهما ولو تنازل زوجاهما وطالبت النيابة بالحق المدني.الحكم عند الله
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57
12 - مرارة الخيانة الجمعة 26 يناير 2018 - 21:32
انا سيدة دقت طعم مرارة الخيانة من طرف الزوج و عندما قررت الانفصال عنه حاول قتلي نجوت بقدرة الله عز وجل الا انه برر فعلته بتلفيق خيانة لي الا ان القانون و رجال القضاء لايهمهم الا من يعطي اكثر من المال و مع دالك حكموا عليه الا بست سنوات
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64
13 - شمقمق الجمعة 26 يناير 2018 - 21:34
نعم القضاء خلق ليطبق فقط عن ابناء الشعب وليس بغريب ان يتم تعويضهما ماديا من اموال ضرائب المواطنين اللهم ان هدا منكر
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71
14 - هههههه الجمعة 26 يناير 2018 - 21:35
بلد النفاق و التناقضات بامتياز أنا أسأل العقلاء أن يتمعنوا ولو قليلاً في هذه الأقوال بالأمس اعتقلوا من شقة مفروشة لم ينفي أي شخص هذا الخبر واليوم من الشارع إذن من إعتقلوا هاذين الشخصين يجب أن يحاكموا ونزيدكوم إن لم تكن هناك خيانة لماذا التنازل من الزوجة؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟فهمتوا شي حاجة سؤال يحيرني من زمان كيف ينظر هؤلاء إلى الشعب أو بالأحرى الرأي العام
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85
15 - kmم الجمعة 26 يناير 2018 - 21:36
والله ذهبت اخلاقهم اين نزاهة القضاء
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42
16 - الحـــــ عبد الله ــــاج الجمعة 26 يناير 2018 - 21:36
على مسؤوليتي

ثمن تنازل الزوجة حسب مصادر الحـــــــ عبد الله ــــــــاج الموثوقة من عين المكان هو 120 مليون سنتيم وفيلا في المحمدية مع قبول أولي للزوج بطلاق الزوجة بعد مرور الضجة.

ثمن تنازل زوج الرئيسة هو 50 مليون (جابها الله) لأنه أصلا كان في حالة طلاق زائد تنازل الزوجة عن كل شيئ. والجدير بالذكر ان الرئيسة (إكرام) هي ابنة رئيس قديم لذات الجماعة ومن أعيان المنطقة الأثرياء وخامج فلوس و50 مليون عندو كيف والو.

ولكـــــــــــــــــــــن ومع ذالك ستبقى الشوهــــــــــــــة والفضيحـــــــــــة تلاحقهما طوال حياتهما، لن تمحيها المليارات ولا التحايل على القضاء، ستبقى الرئيسة في ذاكرة ناخبيها وأهل قبيلتها مجرد خائنة و(...)عاهرة
وسيبقى الرئيس مجرد دمدومة تصيد على الخوا
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134
17 - إلتباس الجمعة 26 يناير 2018 - 21:36
لم افهم شيءا، البارح قرأت في الاخبار، ضبطا متلبسين، واليوم تم توقيفهما في الشارع العام، من يكذب؟ الصحافة ام الشرطة ام المحامون ام القضاة؟؟؟ ولماذا سيتم توقيفهما في الشارع العام وباي تهمة؟؟؟ ومادام عاءلات الموقوفان قد قدما التنازل، فهذا دليل على التلبس؟؟؟ تم ماذا يفعل رءيسا جماعتين في الشارع العام معا(رءيس و رءيسة) يناقشان مشاكل المواطنين!!!!تفهم تسطا. انشري يا هسبريس.
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50
18 - مول الواد الجمعة 26 يناير 2018 - 21:36
شر البلية ما يضحك، زوجة الرئيس أقامت الدنيا وأقعدتها بعد الحصول على الغنيمة وقضاء الين اللي فيك أثبت أن المغلرب دولة الحق والقانون..
الرئيسين المناضلين كانا في مهمة سرية ليلاً في حي الوفاء طيب الذكر نحن مساخيط الوطن نظن بهما الظنون.. يالتعاستنا ويالسعادة من تصدر باسمه الأحكام .. قراو التعليق وماتنشروهش يا شجعان الصحافة
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30
19 - شاهد الجمعة 26 يناير 2018 - 21:37
تم إلقاء القبض عليهم في شقة مكتراة لغرض الفساد لا لشيء آخر فكما نعلم نحن ساكنة المحمدية فجل شقق حي الوفاء معدة للفساد . للإشارة فهناك فيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي يبين الفاسدة لحظة محاولتها الهروب من الشقة فور علمها بتواجد الشرطة لكن ما دمت في المغرب بلد دهن السير يسير يكمنك تغيير أي شيء في المحضر بمجرد ضهور الزرقلاف و هذا ليس بغريب فأنا شخصيا توقعت براءتهما و السبب معروف . لو تم ضبط شخص من ولاد الشعب لا تفنن الوكيل في تغريقه حتى دون تواجد الخيانة الزوجية . الميز الطبقي في أبهى تجلياته
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45
20 - zemmouri الجمعة 26 يناير 2018 - 21:37
hlal aliihoum et hrame Alina.d après vous ils ne sont pour rien.
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9
21 - dommage الجمعة 26 يناير 2018 - 21:38
الخيانة الزوجية لن تطبق برئيسين الجماعة لان بتعربت عندي المعرفة والنفود لو تم القبض على الفقير المحتاج متلبسا بالخيانة فلا مفر من السجن للاسف اذاكنت مغربيا فلا تستغرب وهذا حالنا في المغرب والمال هو القانون ولى معندوش لفلوس والمعارف مقضي غراض في دولة امير المؤمنين.
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22
22 - عبدو الجمعة 26 يناير 2018 - 21:44
صدق العظيم القدير علام الغيوب حين قال :وكيدهن عظيم "ابلغت الشرطة بمكانه _زوجة الرئيس الجماعي_تم بعد ان شوهت سمعته وجعلته موضوع القيل والقال كتبت له التنازل. ولكن هذا الرئيس من حقه المطالبة بتعويض الشرف!!!!!
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-23
23 - عبد الحميد الجمعة 26 يناير 2018 - 21:44
"لا توجد حالة تلبس" واش هذي بلاد أعباد الله؟؟؟؟؟؟؟
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19
24 - محمود الجمعة 26 يناير 2018 - 21:48
"القضية مخدومة"انعدام شبهة التلبس و لمذا إذن قبول التنازل من طرف الزوج و المطلق الا يعتبر هذا اعتراف ضمني بالخيانة الزوجية او على الأقل الخلوة الغير الشرعية .مثلا اذا سرقة احدهم شخص و تنازل له هل يسقط جنحة السرقة و اذا كان كذلك الكل سيسرق و اذا ما نجى فهنيئا له اما اذا "حصل"يرجع المسروق لصاحبه و يطلب منه التنازل و بعدها يطلق سراحه .
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21
25 - تمغربيت الجمعة 26 يناير 2018 - 21:54
يظهر أن زوجة سوف تداوي الجراح بالملايين نعم عندما يحضر المال فل يذهب كل شي الي الجحيم... سوف أشعر بالغثيان عندما يخرج علينا منافق في تلفاز يتكلم عن دولة الحق والقانون.. أما القضاء الفاسد فهو فاسد ومنذ زمن.. وكأننا أغبياء بالله عليكم افلوا قصص تدخل الرأس؟؟!!
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17
26 - عنثرة الفيزازية الجمعة 26 يناير 2018 - 21:56
أهاه اعتقال وتحقيق والبراءة بسرعة
كالبرق الخاطف واو.واو.واو.بشوي
عليكم أين هو ٤٧ ساعة من الاعتقال
سنة وزيادة وانتم تلعبون بالحراك
واين هي السرعة في القضاء
والنزاهة نطالب باعتقال الرييس
والرييسة ومحاسبتهما ومعاقبتهما
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7
27 - تغطية الشمس بالغربال الجمعة 26 يناير 2018 - 21:58
إيقافهما ليلة الثلاثاء الماضي بحي الوفاء بالمحمدية. اليوم الجمعة. ثلاثة أيام لأخد هذ القرا. الغريب أنهم يقولون القبض والتلبس في الشارع وهذا سيناريو جميل لأنه لو لم يكن التلبس في بيت لما كان السجن رهن التحقيق 3 أيام أصلا. مع العلم ما هو جاري به العمل في حق المواطنين البسطاء والعاديين أنه في حال التلبس بالخيانة يكون في غد يوم القبض إلا في حالت يوم السبت ت كون في الإثنين. فعلا النيابة مستقلة إلىحد تطبيق باك صاحبي وصاني عليك والقضاء الذي هددالبارح يسيرفي الطريق السليم.
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9
28 - مواطن الجمعة 26 يناير 2018 - 22:00
ملي يديرها المسكين نحكمو عليه وملي يديرها مول الفلوس نطلقوه أي عدل يادولة الحق والقانون
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12
29 - خليلوفيتش الجمعة 26 يناير 2018 - 22:01
القضية فيها الريحة و فيها رئيس و رئيسة و فالمغرب و صدق من قال أن المغرب ما فيهش جوج حوايج و مغايكونوش اللي هما الجوع و القانون لحقاش لمغاربة معروفين بالكرم يقسم معاك و خا عندو غي خبرة بايتة. و القانون لحقاش كيكفيه المسؤولين على قياسهم كيف ما بغاو هوما.
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7
30 - نبيل ما فاهم والو الجمعة 26 يناير 2018 - 22:03
كيف يعقل انهم كانوا في الشارع العام و يتم وضعهم تحت الحراسة النظرية 48 ساعة مع تمديد 24 ساعة و في الاخير يتم اطلاق سراحهم
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12
31 - Andò kettani. الجمعة 26 يناير 2018 - 22:05
اظن ان وسائل التواصل التي أصبحت متاحة اليوم ، لها ايجابياتها وسلبياتها، وهذه واحدة منها ، حيث لازلنا لم نتعلم عدم التريث في الحكم على الاخر، ولهذا يجب العبرة ، لأنه مكان هذه السيدة ، ممكن ان تكون إحدى أقاربك، رغم أن الدين أوصى بالكتمان، حتى في حالات الشطط، وكذلك القانون يقول ان المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.
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-10
32 - ملاحظ الجمعة 26 يناير 2018 - 22:08
هذه فضيحة من العيار الثقيل، استقلال القضاء!!!!؟؟؟؟؟
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14
33 - Casa2000 الجمعة 26 يناير 2018 - 22:13
قالك "ضبطا في الشارع العام" !! ياك خرجوهوم الشرطة من الشقة فين كانو بايتين كلشي مصور فيديو !!
المهم واش هاد زوج مخلوقات غادي يبقاو على راس هاد الجماعات ؟؟
السيد كاري شقة فين يزها باش من فلوس ؟؟ لان مراتو قالت في فيديو بانها هى لي صرفت 22مليون على حملته الانتخابية !
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10
34 - احمد الجمعة 26 يناير 2018 - 22:14
وهاذ كذبة باينة هاي هاي هاي غير قول الحق الموت كاينة نحن نعيش في دولة الحق والقانون
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10
35 - khaald الجمعة 26 يناير 2018 - 22:24
ربما كانو غير لاعبين كارطة ولا لاعبين حابا ..اجي ما يكونوش كانو تيصليو و لا تيعلمها السجود زعمة ولا شي حاجة ولا كادا؟؟؟؟انا في نظري نسولو وزير الأوقاف والوضوء والتيمم والله يلعن لي ما يحشم
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13
36 - مغربي قريب يسلت الجمعة 26 يناير 2018 - 22:24
كتعداو على الناس ويلا كانو غير كالسين ولا كيقراو القرآن .....قذف المحصنات حرام
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3
37 - meme الجمعة 26 يناير 2018 - 22:28
ماذا كانوا يفعلون في ذلك الليل ؟ يا ترئ؟ و في ذلك المكان؟ كانوا يبحثون علئ حلول لمشاكل الجماعة الترابيه ؟ هيهي و عائلتها ازرتها هيهي و زوجته براته رغم انها كان عقلها مشتت بماذا هددوها او رشوها ؟
عالم يخاف مايختشيش كما قال المصريون
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5
38 - أبو العتاهية الجمعة 26 يناير 2018 - 22:31
لقيتو ليها حل يامعشر قوم الظالمين
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12
39 - فهم تحماق الجمعة 26 يناير 2018 - 22:35
دابا بغيت غير نفهم واحد حاجة,دابا منين تشدو في شارع عام علاش غادي يتقدمو,وعلاش غادي تنازل زوجة .اه ولا يمكن غير غلطو فيهم صحبليهم شيء بوفريا جاو مع حملة ...
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6
40 - حكيمة الجمعة 26 يناير 2018 - 22:38
الي المعلقين ,)))). سبقتوا الاحذات وحرقتوا المراحيل وخرجتوا العيب وحرضتوا ازواجهم باش مايتنازلوش. على هذه القضية التي تتعلق بالخيانة الزجية...... هاهما سامحوا ليهم...وأخرجوا براءة وانتما ديتوا الذنوب....الانسان هو للي يدخل بخيط ابيض والمسامح كريم.
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-15
41 - ح.ع الله الجمعة 26 يناير 2018 - 23:04
على من يبكي دولة الحق والقانون أن يعلــم بأن إطلاق سراحهما قانوني وشرعي لأن تهمة الخيانة الزوجية تنتفي قانونيا إذا تنازل الزوج أو الزوجة المتضرر/ة. وهو ما طبق في هذه النازلة وطبق في الآلاف الحالات مثلهما وقعت لمواطنين من مختلف الفئات سواءا الفقيرة أو الثرية.

وهذا هو القانون عندنا وهو الذي طبق في حق هذين الشخصين

العيب ليس في إطلاق سراحهما وإنما العيب في الثغرة القانونية التي تسمح بمحاكمة أناس يعشقون بعضهم البعض ويتصرفون في أجسادهم كما يحلوا لهم دون أن يحشر أين كان أنفه.
وإذا تضرر الأزواج من علاقات أزواجهم فالقانون يتيح الطلاق (مراتك خانتك طلقها، زوجك خانك طلقيه) وكل واحد يطالب بحوقو ومريضنا ما عندو باس
لاش إلقاء القبض على العشاق والزج بهم في السجون ؟ واش الحبس قلل من العهر والبغاء والدعارة ؟ واش الحبس كا يمنع واحد او واحدة تعشق أو يعشق ؟
حبس العشاق لا يزيدنا نحن دافعي الضرائب سوى إكراهات مالية (خاصك تبني السجون بمليارات خاصك تحضيه وتصرف عليه الفلوس يأكل ويشرب ويداوا و.. ويوم واحد من الحبس يكلف كل يوم ما بين 70 الى 120 درهم للسجين الواحد بين اجور الحراس والتطبيب والبنى التحتية والأكل)
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-7
42 - broz الجمعة 26 يناير 2018 - 23:05
باينة لعور قانون مغربي هادا حالو
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2
43 - MOH الجمعة 26 يناير 2018 - 23:12
حتى لا يمر الخيط بين البطنين أحب من أحب أو كره من كرها
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-2
44 - الله انعل لي مايحشم الجمعة 26 يناير 2018 - 23:14
حيث اصطحبت عائلة رئيسة جماعة الطوالع ابنتهم، معبرين بذلك عن دعمهما لها في محنتها.
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12
45 - مظلوم الجمعة 26 يناير 2018 - 23:29
اقسم بالله يا الاخوان الى دوزت 3 اشهر ديال الحبس ظلما وعدونا اوعندي ادلة وحجج تبين برأتي من التهمة ورغم ذلك دوزت الحبس داخل المحاكم المغربية الظلم يمشي في الارويقة ديال المحاكم لا عدالة ولا قانون عندك لفلوس او لمعارف اتفاوضو معاك معندكش سير تكمش دوز حبسك اوكل ربي .....فهاد البلاد مكاين لا حقوق الانسان ولا هم يحزنون
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8
46 - محمد الكازاوي الجمعة 26 يناير 2018 - 23:39
يعني كان تيحفظليها القران
________________________
_______________________
_____________________

ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما
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1
47 - أبو احمد الجمعة 26 يناير 2018 - 23:54
من المؤسف أن نتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن الحق والقانون ومن المخز ان نقول ثم الإعتقال بالشارع ونقر في نفس الوقت بأن المتهميين ثم إطلاق سراحهما بعد تنازل الزوج والزوجة أليس هذا هو التحايل على القانون أليس التنازل دليل قاطع على الخيانة الزوجية أقسم لكم أنني لم أفهم شيئا ولي فاهم يفهمني الله يرحم الوالدين
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2
48 - Naima السبت 27 يناير 2018 - 00:22
Essayer de comprendre une chose c'est que dans la loi marocaine une fois le mari ou la femme tnazel 3la da3wa contre le conjoint automatiquement tasqout da3wa y'a pas de différence entre riche et pauvre .c'est la loi selon l'article 492 du code pénal
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