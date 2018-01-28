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الرئيسية | حوادث | كمين يطيح بمحترف لترويج المخدرات في وادي زم

كمين يطيح بمحترف لترويج المخدرات في وادي زم

كمين يطيح بمحترف لترويج المخدرات في وادي زم
هسبريس من خريبكة
الأحد 28 يناير 2018 - 09:15

بعد مرور أيام قليلة على توقيف شخصين قرب المستودع البلدي بمدينة خريبكة للاشتباه في وقوفهما وراء ترويج مخدر "الكوكايين"، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بالمدينة ذاتها من إيقاف شخص آخر مبحوث عنه على الصعيد الوطني، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات الصلبة وترويجها.

وعن العملية الأخيرة أوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن فرقة أمنية خاصة اهتدت إلى مكان المعني بالأمر، في مدينة وادي زم، وتعقبت خطواته وتنقلاته بالدقة المطلوبة، قبل أن تنصب له كمينا تكلل بتوقيفه على مستوى شارع المسيرة الخضراء، دون أن تترك له أي فرصة للهروب.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل إخضاعه للبحث والتقديم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، مشيرة إلى أن العملية تأتي في إطار محاربة الجريمة بشتى أصنافها، وتجفيف منابع الاتجار بالمؤثرات العقلية.

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