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الرئيسية | حوادث | الغموض يلف وفاة مسنّ داخل شقة بالقصر الكبير

الغموض يلف وفاة مسنّ داخل شقة بالقصر الكبير

الغموض يلف وفاة مسنّ داخل شقة بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
السبت 27 يناير 2018 - 16:48

استقبل المستشفى المدني بالقصر الكبير، مساء الجمعة، جثة رجل سبعيني فارق الحياة بإحدى شقق عمارة سكنية "بتجزئة احسيسن" بالمدينة ذاتها.

الهالك "ا. ع" كان يتواجد، لحظة وفاته، داخل شقة المدعوة "س. ح"، من مواليد 1987، نقلت بدورها إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير في حالة إغماء.

وقد قام رجال الأمن بالمتعين في مثل هذه الحالات، من أجل الكشف عن طبيعة العلاقة التي كانت تربط المتوفى بالسيدة التي كانت تتواجد معه داخل الشقة، في انتظار كشف الطبيب الشرعي عن الأسباب الحقيقية للوفاة.

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