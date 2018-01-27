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مصرع عامل في حادثة شغل بجماعة وزان

مصرع عامل في حادثة شغل بجماعة وزان
هسبريس من وزان
السبت 27 يناير 2018 - 18:19

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة على متن سيارة إسعاف خاصة بالوقاية المدنية، اليوم السبت بمدينة وزان، بعدما دهسته "طراكس" خلال قيامه بعمله الاعتيادي اليومي.

ووفق مصادر هسبريس،" فإن الهالك ع. غ"، الذي يبلغ حوالي 52 سنة، تعرض لجروح وكسور متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والصدر إثر سقوطه بعد محاولة تسلق "طراكس" الجماعة الترابية وزان لتمر على جسده وترديه قتيلا في الحال.

وأرجعت مصادر هسبريس الوفاة إلى نزيف داخلي حاد بسبب خطورة الإصابة التي خلفتها الآلية الضخمة لم يمهل الضحية كثيرا، ليفارق الحياة قبل ولوجه المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي.

وقد انتقلت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن وزان، رفقة باشا المدينة، لمعاينة الجثة، كما جرى فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والاستماع إلى السائق والشهود، بينما جرى توجيه جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات البلدي التابع لمركز حفظ الصحة في انتظار نتائج التشريح الطبي للوقوف على الأسباب الحقيقة للوفاة.

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