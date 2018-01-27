الكوكايين يوقغ ببرازيلي في مطار محمد الخامس

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم السبت، مواطنا برازيليا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بمخدر الكوكايين.

وحجزت مصالح الأمن لدى المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، والذي كان على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو على أساس المغادرة نحو مطار باريس، 65 كبسولة تحتوي على 525 غراما من مخدر الكوكايين، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق البلاغ ذاته فقد تمت إحالة المشتبه فيه على قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، لإخضاعه لفحوصات طبية؛ وذلك بعدما تم الاشتباه في ابتلاعه لكبسولات مماثلة من مخدر الكوكايين من أجل تهريبها داخل أمعائه.

وسيتم تقديم المعني بالأمر أمام العدالة فور الانتهاء من إجراءات البحث الذي تباشره فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.