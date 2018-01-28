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كُتّاب وآراء
فتح بحث إداري ضمن "عنف القائد" بالدار البيضاء
تفاعلا مع مقطع "فيديو" يوثق لحادث تعريض رجل سلطة بمدينة الدار البيضاء لأحد الباعة المتجولين للعنف، أوضحت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الحي الحسني أن "المقطع مجزوء، واقتصر على تصوير شطر مقتضب من الحادثة دون الإتيان على توثيق كافة حيثياتها وتفاصيلها"، وأنه "يهم حملة لتحرير الملك العمومي من كل أشكال التطاول والاحتلال غير القانوني"، وفق تعبيرها.
وأكّد المصدر نفسه، في بيان توضيحي، أن "الحادثة الواردة في المقطع المصور تهم حملة لتحرير الملك العمومي من كل أشكال التطاول والاحتلال غير القانوني، قامت بها دورية تابعة للملحقة الإدارية الألفة، زوال يوم الخميس الماضي، إذ تمت معاينة مزاولة شخص للبيع بالتجوال على عربة مجرورة بدابة"، مضيفة أنه "لدى مطالبة الشخص المعني بالانصراف أبدى مقاومة شرسة في مواجهة عناصر الدورية وأفراد القوة العمومية، وانهال عليهم بوابل من السب والشتم، كما دخل في حالة انفعال وغضب، وكان متحوزا للعصا الخشبية التي ظهرت في الشريط".
وجاء في البيان ذاته أنه "أمام هذه التصرفات، تدخل رجل السلطة المشرف على الدورية قصد إزاحة الدابة من وسط الطريق، مستعملا العصا الخشبية التي سبق انتزاعها من البائع الجائل، دون أن يكون هناك أي قصد للاعتداء على هذا الأخير؛ فيما جرى اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الملحقة الإدارية الألفة، من أجل مباشرة المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن".
وأوردت السلطات المحلية في بيانها أنه "نظرا لاعتراف المعني بالأمر بخطئه، ومراعاة لظروفه الاجتماعية التي عبر عنها، والتزامه بعدم احتلال الملك العام بدون سند قانوني، تم إخلاء سبيله، كما تم، بأمر من السلطة الإقليمية، فتح بحث إداري للوقوف على جميع حيثيات وملابسات الحادث".