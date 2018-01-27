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الرئيسية | حوادث | جريمة جنسية وراء إيقاف "كسال" بمدينة سطات

جريمة جنسية وراء إيقاف "كسال" بمدينة سطات

جريمة جنسية وراء إيقاف "كسال" بمدينة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 27 يناير 2018 - 23:19

وضع لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات أحد المستخدمين في حمّام شعبي (كسّال) يشتبه في هتكه عرض طفل، يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات.

ووفق مصادر هسبريس فإن أما قصدت حمّاما عموميا بمدينة سطات، رفقة طفلها، حيث كلّفت شخصا يشتغل "كسّال" بمساعدة ابنها على الاستحمام مقابل أجر ماليّ متفّق عليه.

وأضافت المصادر أن المرأة لاحظت الطفل يبكي بين الفينة والأخرى، مشهرا شعوره بألم في منطقة حساسة من جسمه، وبعد تردّد قال لأمه "الكسّال" انفرد به في إحدى زوايا الحمّام وقام بهتك عرضه.

تصريحات الطفل نقلت إلى إحدى الدوائر الأمنية وسط مدينة سطات، لتسجل الأم شكايتها في الموضوع، والشرطة قامت باستدعاء "الكسّال" بعد تحديد هويته، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مجهول الهوية??????&%$# السبت 27 يناير 2018 - 23:31
حسبي الله ونعم الوكيل هذا الكسال خاصو دفع ثمن ديال هادشي خاصو الحبس على الأقل عامين
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-54
2 - الواقعي السبت 27 يناير 2018 - 23:38
لو ان الكسال يضع في حسبانه انه اذا انكشفت جريمته و لو بنسبة ضئيلة ستكون عقوبته الاعدام لما تجرأ على فعلته و سيصاب بعجز عن الانتصاب كلما راودته رغبته الشاذة. لكنه فعل فعلته و هو يعلم ان اسوء سيناريو هو عقوبة خمس سنوات يمكن ان تخفض الى سنتين و يعود حرا منتشيا بغزوته الشاذة.سبب البيدوفيليا في المغرب هو القوانين و الاحكام المتساهلة .البيدوفيليين الغربيين يأتون للمغرب للاستفادة من هاته التسهيلات للاسف.
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117
3 - headlight السبت 27 يناير 2018 - 23:59
on ne parlera pas assez de l irresponsabilité des parents. 8 ans c un mineur qui a besoin de prdsence d un adulte dans toute activité. cet enfant sera marqué avie.mettez cette mere a côté du kessal dans le box d accusé. ca ne sera que justice
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22
4 - simo fes الأحد 28 يناير 2018 - 00:00
شهور قليلة وسيعود لجرمه مع ضحايا جدد. ليس هناك عقوبة تشفي الغليل
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74
5 - Anonym الأحد 28 يناير 2018 - 00:03
لا حوا ولا قوة الا بالله العاي العظيم .. واش هاد ناس مخلاو بنات مخلاو شارفات مخلاو رجال لدراري صغار لا حيوان ... اين قوم هدا اينا زمان كنعيشو???
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
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