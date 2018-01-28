قتيل و3 جرحى في حادث مروري ناحية سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص، اليوم الأحد، مصرعه على الفور؛ في حين أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خفيفة، بعد تعرّضهم لحادثة سير مميتة نتيجة اصطدام مباشر بين سيارتين خفيفتين على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، التي تعرف أشغال إصلاح، بالنفوذ الترابي لجماعة بني خلوك قيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج.

وحسب مصادر هسبريس، فإن اصطداما مباشرا وقع بدوار أولاد عثو بين سيارة خفيفة من نوع "كولف زيبرا" كان على متنها شخص واحد "ج، ب" المزداد سنة 1986 بحد بو موسى والقاطن بأولاد زاير سوق السبت قادما قيد حياته من إقليم بني ملال، وبين سيارة من نوع مرسديس كان على متنها ثلاثة شبان متّجهين إلى مسقط رأسهم بدائرة البروج.

وأضافت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال قائد قيادة بني مسكين الغربية وعناصر من الدرك الملكي بالبروج وأفراد من الوقاية المدنية مركز البروج التابع للمصلحة الإقليمية بسطات إلى مكان الحادث، حيث قاموا بالمعاينة كل حسب اختصاصه وعملوا على نقل الجرحى الثلاثة عبر سيارة الوقاية المدنية إلى مستوصف البروج لتلقي العلاج؛ في حين جرى توجيه جثة الهالك بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة سيدي بومهدي نحو مستودع الأموات بسطات.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج فتحت بحثا في الحادثة لتحديد المسؤوليات، في انتظار نتائج التشريح الطبي لجثة الضحية، تنفيذا لأوامر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات.