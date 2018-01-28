24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:24
|12:45
|15:33
|17:58
|19:15
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أنا فنان؟ يا هؤلاء ارحموا أمعاءنا من المغص!
- من المرأة القاضية إلى المرأة العدل
- إهمال وأوساخ تخدش جمالية "ساحة فلورانس" وسط مدينة فاس
- كمين يطيح بمتهم بترويج المخدرات في وادي زم
- مراكش تجمع خبراء مغاربيين للتدقيق في الهجرة بالفضاء المتوسطي
إهمال وأوساخ تخدش جمالية "ساحة فلورانس" وسط مدينة فاس (5.00)
روابط مصاهرة وعلاقات حضارية تعزز علاقات المغرب والسودان (5.00)
الملك يغيب عن القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي .. العثماني يمثل المغرب (5.00)
- مساهل يتناسى معانقة بوريطة .. الجزائر تتشبث بخيار العداء للمغاربة - (106)
- "اختباء" البغدادي في دولة إفريقية هل يستنفر الاستخبارات المغربية؟ - (70)
- التجميد بعد الوفاة .. هل تعيد العلوم الموتى إلى معانقة الحياة؟ - (69)
- فتح بحث إداري في "عنف قائد" بالدار البيضاء - (40)
- رصيف الصحافة: المغرب ينفق ملايين الدولارات على "لوبيات أمريكية" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيل و3 جرحى في حادث مروري ناحية سطات
لقي شخص، اليوم الأحد، مصرعه على الفور؛ في حين أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح خفيفة، بعد تعرّضهم لحادثة سير مميتة نتيجة اصطدام مباشر بين سيارتين خفيفتين على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج، التي تعرف أشغال إصلاح، بالنفوذ الترابي لجماعة بني خلوك قيادة بني مسكين الغربية دائرة البروج.
وحسب مصادر هسبريس، فإن اصطداما مباشرا وقع بدوار أولاد عثو بين سيارة خفيفة من نوع "كولف زيبرا" كان على متنها شخص واحد "ج، ب" المزداد سنة 1986 بحد بو موسى والقاطن بأولاد زاير سوق السبت قادما قيد حياته من إقليم بني ملال، وبين سيارة من نوع مرسديس كان على متنها ثلاثة شبان متّجهين إلى مسقط رأسهم بدائرة البروج.
وأضافت المصادر نفسها أن الحادث استدعى انتقال قائد قيادة بني مسكين الغربية وعناصر من الدرك الملكي بالبروج وأفراد من الوقاية المدنية مركز البروج التابع للمصلحة الإقليمية بسطات إلى مكان الحادث، حيث قاموا بالمعاينة كل حسب اختصاصه وعملوا على نقل الجرحى الثلاثة عبر سيارة الوقاية المدنية إلى مستوصف البروج لتلقي العلاج؛ في حين جرى توجيه جثة الهالك بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجماعة سيدي بومهدي نحو مستودع الأموات بسطات.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي البروج فتحت بحثا في الحادثة لتحديد المسؤوليات، في انتظار نتائج التشريح الطبي لجثة الضحية، تنفيذا لأوامر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات.