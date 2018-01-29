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الرئيسية | حوادث | إيقاف مكسّر زجاج ثماني سيارات بالقصر الكبير

إيقاف مكسّر زجاج ثماني سيارات بالقصر الكبير

إيقاف مكسّر زجاج ثماني سيارات بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 29 يناير 2018 - 06:01

تمكنت مصلحة الدائرة الأمنية الأولى من إيقاف شاب من مواليد 1995 ملقب "بالديفيس" بطريق تطفت، قام بتكسير زجاج ثماني سيارات.

الموقوف كان في هيجان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وله عدة مذكرات بحث وطنية في قضايا مختلفة.

وقد سلم الموقوف إلى الضابطة القضائية، للبحث معه والتحقيق لتقديمه إلى النيابة العامة.

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