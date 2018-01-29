إيقاف مكسّر زجاج ثماني سيارات بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت مصلحة الدائرة الأمنية الأولى من إيقاف شاب من مواليد 1995 ملقب "بالديفيس" بطريق تطفت، قام بتكسير زجاج ثماني سيارات.

الموقوف كان في هيجان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وله عدة مذكرات بحث وطنية في قضايا مختلفة.

وقد سلم الموقوف إلى الضابطة القضائية، للبحث معه والتحقيق لتقديمه إلى النيابة العامة.